Thời sự Chính trị

Bà Nguyễn Thị Xuân Mai làm Bí thư Đảng ủy xã Phước Thành, TP HCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Xã phước Thành, TP HCM cần chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, công nghệ cao, tuần hoàn, kết hợp du lịch sinh thái

Chiều 18-8, Đảng bộ xã Phước Thành, TP HCM đã tổ chức Đại hội Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. 

Xã Phước Thành, TP HCM được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Phước Sang, An Thái và Tân Hiệp (thuộc huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương trước đây), với diện tích tự nhiên 123,49 km², dân số 13.447 người, hiện Đảng bộ có 29 tổ chức đảng trực thuộc, với 642 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy xã Phước Thành TP HCM và sự chuyển mình nông nghiệp bền vững - Ảnh 1.

Đại hội nhận lẵng hoa chúc mừng từ Thành uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TP HCM

Kinh tế địa phương vẫn chủ yếu dựa vào nông nghiệp, chăn nuôi, dịch vụ nhỏ lẻ. Hiện nay địa phương đã từng bước chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch, áp dụng kỹ thuật mới: trồng cây ăn trái kết hợp chăn nuôi; phát triển trang trại quy mô lớn; sản xuất nông nghiệp VietGAP...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Dương Anh Đức, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận TP HCM cho rằng với các lợi thế về vị trí địa lý, dân cư, nguồn lao động trẻ; cùng với truyền thống chính trị vững vàng, khối đại đoàn kết toàn dân, xã Phước Thành sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. 

Ông Dương Anh Đức cũng gợi mở 5 vấn đề cho Đảng bộ xã Phước Thành trong nhiệm kỳ tới, đó là, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ một cách nghiêm túc, khoa học, hiệu quả và đồng bộ. Đặc biệt, phải tạo sự lan tỏa trong tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện.

Bí thư Đảng ủy xã Phước Thành TP HCM và sự chuyển mình nông nghiệp bền vững - Ảnh 2.

Đại biểu và khách mời ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai lũ lụt tại đại hội

Tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính trị. Đảm bảo tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm đào tạo, bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất và tư duy đổi mới. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, hướng đến nền hành chính phục vụ.

Tận dụng, phát huy các lợi thế, tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ưu tiên phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông thôn mới kiểu mẫu, dịch vụ thương mại - sinh thái, gắn với phát triển bền vững. Chuyển đổi mô hình sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp theo hướng hữu cơ, công nghệ cao, tuần hoàn, kết hợp du lịch sinh thái, là định hướng chiến lược phù hợp với điều kiện thực tế của xã Phước Thành sau sáp nhập. Quản lý chặt quy hoạch, đất đai, xây dựng; tăng cường ý thức, trách nhiệm cộng đồng, phát triển đô thị xanh, sạch, văn minh.

Cùng với đó là chăm lo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh, tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy xã Phước Thành TP HCM và sự chuyển mình nông nghiệp bền vững - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Xuân Mai giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Phước Thành

Đại hội đã ra mắt Ban chấp hành, đồng thời công bố các chức danh Bí thư Đảng uỷ- Chủ tịch HĐND đối với bà Nguyễn Thị Xuân Mai; ông Võ Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Nguyễn Thanh Thông, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND.

Bà Nguyễn Thị Xuân Mai trước đó là Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Bình Dương cũ. Sau khi kết thúc hoạt động cấp huyện, sáp nhập xã, phường, bà Mai được điều động về làm Bí thư Đảng uỷ xã Phước Thành.


