Thời sự Chính trị

Ông Nguyễn Thanh Nhã giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tân Vĩnh Lộc

Huỳnh Như

(NLĐO) - Ông Nguyễn Thanh Nhã, nguyên Bí thư Huyện ủy Bình Chánh cũ (TP HCM) được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy xã Tân Vĩnh Lộc

Sáng 18-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Vĩnh Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, được tổ chức với sự tham dự của 215 đại biểu. Đến dự và chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM.

Ông Nguyễn Thanh Nhã giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tân Vĩnh Lộc - Ảnh 1.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Vĩnh Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra sáng 18-8

Ông Nguyễn Thanh Nhã giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tân Vĩnh Lộc - Ảnh 2.
Các đại biểu tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khắc phục thiên tai, lũ lụt

Nhiều kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2020 – 2025

Xã Tân Vĩnh Lộc được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Vĩnh Lộc B, một phần xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh cũ) và phường Tân Tạo (quận Bình Tân cũ). Đây là sự kết hợp đặc biệt giữa Vĩnh Lộc B - khu vực đô thị hóa nhanh và Phạm Văn Hai - vùng đất còn gìn giữ hệ sinh thái nông nghiệp, tạo nên lợi thế phát triển đa chiều, vừa có tiềm năng công nghiệp hóa, đô thị hóa, vừa thuận lợi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao và sinh thái bền vững.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Tân Vĩnh Lộc đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra diện mạo nông thôn thay đổi theo hướng đô thị hóa, chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao được hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng cải thiện.

Ông Nguyễn Thanh Nhã giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tân Vĩnh Lộc - Ảnh 3.

Thành ủy - HĐND - Uỷ ban MTT TP HCM tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Vĩnh Lộc

Ông Nguyễn Thanh Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Vĩnh Lộc, thẳng thắn nhìn nhận bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo vẫn còn hạn chế. "Đại hội lần này là dịp để đánh giá khách quan, toàn diện kết quả nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời kiểm điểm nghiêm túc vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Bí thư Đảng ủy, từ đó xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp thiết thực cho giai đoạn tới" - ông Nguyễn Thanh Nhã nhấn mạnh.

 Hướng tới trở thành trung tâm công nghệ cao 

Bước vào nhiệm kỳ mới, xã định hướng phát triển theo hướng đô thị hóa bền vững, lấy dịch vụ và công nghiệp làm động lực chủ đạo; đồng thời phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị, đầu tư hạ tầng đồng bộ, phấn đấu sớm trở thành phường.

Ông Nguyễn Thanh Nhã giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tân Vĩnh Lộc - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Thanh Nhã - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Vĩnh Lộc, phát biểu khai mạc đại hội

Cùng với 33 chỉ tiêu chủ yếu, xã tập trung triển khai 6 chương trình, đề án trọng điểm gồm: lập và trình phê duyệt các đồ án quy hoạch đô thị và khu chức năng phủ kín địa bàn; xây dựng và triển khai Đề án "Đô thị thông minh"; phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và sản phẩm chủ lực địa phương; phát triển kinh tế ban đêm tại khu vực tiếp giáp An Hạ (ấp 8-1); phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng quy mô nhỏ gắn với nông nghiệp đô thị và trải nghiệm cộng đồng; phối hợp chỉnh trang, khai thác hiệu quả khu tái định cư Vĩnh Lộc (30 ha).

Song song đó, xã thực hiện 4 công trình trọng điểm gồm mở rộng đường Liên ấp 1-2-3, đường Vĩnh Lộc, xây dựng bờ Đông đường Kinh Trung Ương và hoàn thành đầu tư đường Trần Hải Phụng, Kênh Liên Vùng. Trên lĩnh vực giáo dục, xã đầu tư mở rộng, nâng cấp Trường Mầm non Quỳnh Hương, Trường Tiểu học Vĩnh Lộc B và Trường THCS Vĩnh Lộc B, đồng thời kiến nghị chủ trương mở rộng các tuyến đường Thanh Niên, Kênh An Hạ, Trần Văn Giàu và cầu Kênh Xáng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, nhấn mạnh địa phương sở hữu nhiều lợi thế hiếm có nhưng tiềm năng chỉ được phát huy khi có tầm nhìn, bản lĩnh chính trị và năng lực tổ chức thực hiện.

Ông Nguyễn Thanh Nhã giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tân Vĩnh Lộc - Ảnh 5.

Các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Nguyễn Phước Lộc yêu cầu Đại hội và Ban Chấp hành khóa mới tập trung thực hiện 8 định hướng lớn, trước hết là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Phát triển cần gắn với quy hoạch tổng thể của TP HCM (Quy hoạch thời kỳ 2030, tầm nhìn 2050; Quy hoạch chung đến 2040, tầm nhìn 2060), xác định rõ vùng chức năng, phân khu đô thị – nông nghiệp sinh thái – hành lang bảo vệ môi trường. Song song là đầu tư hạ tầng kinh tế – xã hội hiện đại, hoàn thiện các tiêu chí đô thị để sớm trở thành phường; quản lý chặt chẽ đất đai, trật tự xây dựng; xử lý nghiêm vi phạm và tháo gỡ điểm nghẽn về nhà ở xã hội, tiện ích dân sinh.

Ông Nguyễn Thanh Nhã giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tân Vĩnh Lộc - Ảnh 6.

Đại hội diễn ra trong không khí Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển

Về kinh tế, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh Tân Vĩnh Lộc cần phát triển đa ngành, lấy dịch vụ – thương mại, nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp công nghệ cao làm trọng tâm; đồng thời thúc đẩy khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển hợp tác xã kiểu mới, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị. Chuyển đổi số phải trở thành động lực nâng cao năng suất, chất lượng, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường.

Ông Nguyễn Thanh Nhã giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tân Vĩnh Lộc - Ảnh 7.
Ông Nguyễn Thanh Nhã giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tân Vĩnh Lộc - Ảnh 8.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tân Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2025-2030

Đặc biệt, địa phương cần tận dụng lợi thế từ 3 khu công nghiệp Phạm Văn Hai I – II – III với gần 906 ha, quy hoạch cho các ngành công nghệ cao như điện – điện tử, vi mạch, chip, trung tâm dữ liệu; cơ khí chính xác, chế tạo máy, robot, CNC; cùng các ngành phụ trợ như cao su – nhựa kỹ thuật, polymer, vật liệu bán dẫn, pin thế hệ mới.

"Đây sẽ là nền tảng để Tân Vĩnh Lộc trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, gắn với đô thị sinh thái và nông nghiệp hiện đại của TP HCM" – ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ xã Tân Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2025 – 2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 27 thành viên. Ông Nguyễn Thanh Nhã được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; bà Trần Thị Kim Anh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Nguyễn Thành Nhân giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

img

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt tại đại hội

Sau sáp nhập, xã Tân Vĩnh Lộc có diện tích diện tích hơn 34 km2, dân số hơn 196.000 người, trở thành một trong những xã đông dân nhất của huyện Bình Chánh trước đây.

Các trụ sở hành chính của xã Tân Vĩnh Lộc hiện đặt tại:

  • Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam xã Tân Vĩnh Lộc: số 2206, đường Trần Văn Giàu, ấp 8, xã Tân Vĩnh Lộc, TP HCM.
  • Công an xã Tân Vĩnh Lộc: số 1304, đường Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc, TP HCM.
  • Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Vĩnh Lộc: số 1304, đường Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc, TP HCM.


đại hội đại biểu xã Tân Vĩnh Lộc huyện bình chánh Nghị quyết Đại hội công nghệ cao
