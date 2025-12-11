HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Ba nữ họa sĩ mang hoa xuống phố

Kim Ngân

(NLĐO) - Triển lãm "Hoa xuống phố" là lời mời dành cho những ai muốn tìm lại sự bình yên giữa phố xá, nơi ký ức và nghệ thuật gặp nhau.

Triển lãm nhóm "Hoa xuống phố" của ba họa sĩ nữ trẻ Anh Đào, Hoàng Duyên và Đỗ My trưng bày những tác phẩm đề tài tĩnh vật hoa. Các họa sĩ không hướng đến những câu chuyện lớn, mà là lát cắt yên tĩnh của tâm hồn người phụ nữ vùng cao, mang hơi thở chậm rãi và bình yên về với nhịp sống đô thị.

Cả ba họa sĩ đều lớn lên trên cao nguyên đất đỏ, nơi sắc vàng dã quỳ, gió chiều và sương núi trở thành một phần ký ức. Những trải nghiệm ấy được họ chuyển hóa thành chất liệu tinh thần trong các tác phẩm trưng bày lần này. 

Ba nữ họa sĩ mang hoa xuống phố - Ảnh 1.

Từ trái qua: Họa sĩ Anh Đào, Đỗ My, Hoàng Duyên

Xem triển lãm, công chúng có thể dễ dàng nhận ra mỗi họa sĩ kể một ngôn ngữ thẩm mỹ riêng. Anh Đào, với chất liệu sơn dầu, mang đến những bức tranh giàu sự dịu nhẹ với mảng màu thanh, lớp pha sắc mỏng, đường cọ tiết chế. Hoa trong tranh cô hiện lên trong trẻo, gợi sự tĩnh lặng của núi rừng và cảm xúc an hòa của đời sống cao nguyên.

Trái ngược sự mềm mại ấy, Hoàng Duyên tiếp cận hoa bằng kỹ thuật khắc gỗ màu, chất liệu vốn mạnh về cấu trúc. Tuy nhiên, qua nét khắc của Duyên, những đường nét trở nên mềm mại, giàu chất bản địa. Tác phẩm gợi lại hương đất, tiếng suối và sự chậm rãi của buổi chiều đang khép lại, mang đến cảm giác bình yên sâu lắng.

Ba nữ họa sĩ mang hoa xuống phố - Ảnh 2.
Ba nữ họa sĩ mang hoa xuống phố - Ảnh 3.
Ba nữ họa sĩ mang hoa xuống phố - Ảnh 4.

Một số tác phẩm sẽ trưng bày tại triển lãm

Trong khi đó, Đỗ My đem đến triển lãm góc nhìn trẻ trung và đời thường bằng chất liệu ghép vải vụn. Những mảnh vải sờn cũ, chỉ phai hay màu đã nhuốm thời gian được cô kết lại thành hình hoa như một dạng ký ức thị giác mềm mại. Tác phẩm của My dung dị, gần gũi và mang nhịp sống đô thị pha trộn cảm xúc hoài niệm.

Theo họa sĩ - giám tuyển Phan Trọng Văn, triển lãm không chỉ là hành trình "đem hoa xuống phố" mà còn mang theo hơi sương, sắc vàng dã quỳ và tinh thần sống chậm của cao nguyên. Triển lãm mở cửa tự do từ ngày 13-12 đến hết ngày 20-12 tại Maii Art Gallery (phường Xuân Hòa, TP HCM).


