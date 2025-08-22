Sáng 22-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 bước vào phiên làm việc trọng thể. Đến dự Đại hội có ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

Vững bước tiến, kiến tạo mới

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Phan Kiều Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hòa cho biết giai đoạn 2020-2025, tình hình kinh tế phường tăng trưởng ổn định, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, khu vực thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng cao. Các chính sách an sinh xã hội đẩy mạnh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

Ông Nguyễn Lộc Hà tặng hoa chúc mừng lãnh đạo phường Tân Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công tác an ninh - quốc phòng trên địa bàn phường được tăng cường; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác cải cách hành chính, chất lượng phục vụ nhân dân luôn chú tâm thực hiện tốt hơn. Công tác vận động nhân dân được tăng cường, tạo sự đồng thuận cao; dân chủ cơ sở tiếp tục được giữ vững; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường có nhiều chuyển biến, từng bước đi vào nền nếp.

Bà Phan Kiều Thanh Hương phát biểu khai mạc Đại hội

"Tiếp nối truyền thống đoàn kết và sáng tạo, phường Tân Hòa sẽ luôn "Đoàn kết - Năng động - Vững bước tiến - Kiến tạo mới" để tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn nữa. Đó chính là lời cam kết của Ban Chấp hành Đảng bộ phường với nhân dân Tân Hòa, góp phần xứng đáng cùng với TP HCM và cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp" - bà Phan Kiều Thanh Hương bày tỏ.

Phát triển theo hướng thương mại, dịch vụ chất lượng cao

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 33 thành viên đã ra mắt Đại hội. Ban Thường vụ gồm 11 thành viên. Trong đó, bà Phan Kiều Thanh Hương được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Hòa. Bà Phan Kiều Thanh Hương từng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM.

Ông Nguyễn Lộc Hà phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà đánh giá phường Tân Hòa không có nhiều dư địa về đất đai để phát triển, chủ yếu tập trung vào thương mại, dịch vụ; áp lực về hạ tầng giao thông, y tế, trường học và công tác phòng cháy chữa cháy luôn là những thách thức lớn của địa phương.

Do đó, ông Nguyễn Lộc Hà đề nghị phường Tân Hòa không chỉ phát triển nội tại mà phải xây dựng phường phát triển theo hướng thương mại, dịch vụ chất lượng cao để đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự tăng trưởng bền vững của TP HCM trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Lộc Hà đề nghị phường Tân Hòa cần sớm quy hoạch định hình không gian phát triển mới. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân. Đặc biệt, cần tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ. Quan tâm phát triển hệ thống giao thông liên phường, hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm như dự án Dự án Khu C30, nâng cấp các tuyến hẻm,...

Nơi từng đặt kho bom lớn nhất Đông Dương Phường Tân Hòa được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường 6, phường 8 và phường 9 (thuộc quận Tân Bình cũ). Phường Tân Hòa có vị trí giao thông thuận lợi, trong đó các các tuyến đường chính như đường Cách Mạng Tháng Tám, Bắc Hải, Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, Âu Cơ đi qua các phường Trung tâm, tạo nên mạng lưới giao thông liên hoàn trong nội ô TP HCM. Hiện nay, trên địa bàn phường Tân Hòa có di tích lịch sử mang tên Kho bom Phú Thọ Hòa (trong khuôn viên của Công viên Tân Phước). Đây được xem là "một địa chỉ đỏ", từng là kho bom lớn nhất Đông Dương, là một công trình quân sự quan trọng do người Pháp xây dựng tại Sài Gòn.







