Bà Phan Thị Thúy Linh giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng

Ngày 13-12, Đại hội Đại biểu Công đoàn TP Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khai mạc phiên toàn thể, với 300 đại biểu đại diện gần 220.000 đoàn viên Công đoàn thành phố tham dự.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đánh giá cao hoạt động của tổ chức Công đoàn Đà Nẵng nhiệm kỳ vừa qua.

Về phương hướng và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Đình Khang yêu cầu Công đoàn Đà Nẵng cần tiếp tục phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động; tham mưu, đề xuất với thành phố những chính sách hiệu quả nhằm hỗ trợ đoàn viên - lao động, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu như nhà ở, nhà trẻ, thiết chế văn hóa – thể thao; chủ động phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở.

Công đoàn TP Đà Nẵng cần chú trọng việc đối thoại và thương lượng tập thể, đặc biệt là các vấn đề liên quan tiền lương, an toàn vệ sinh lao động, điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe cho người lao động; đổi mới mô hình tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động; chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở tại khu vực ngoài nhà nước, nhất là doanh nghiệp tư nhân.

"Tôi đề nghị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả "3 gần": gần người lao động, gần cơ sở, gần không gian số; "5 phải": phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; "4 không": không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, khen thưởng - kỷ luật nghiêm minh; quán triệt và thực hiện tốt phương châm: họp ít hơn, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, sự hài lòng của người lao động nhiều hơn" - ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Đại hội Đại biểu Công đoàn TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã công bố các quyết định của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, Ban Chấp hành Công đoàn TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 39 người; Ban Thường vụ 9 người; Ủy ban Kiểm tra 11 người. Bà Phan Thị Thúy Linh được chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các phó chủ tịch gồm: ông Lê Văn Đại, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, bà Hồ Thị Lan Hương. Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng chỉ định Đoàn Đại biểu Công đoàn TP Đà Nẵng dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam gồm 14 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.



