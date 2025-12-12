HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ I chính thức khai mạc

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng có ý nghĩa đặc biệt, là ngày hội của đoàn viên toàn thành phố.

Chiều 12-12, LĐLĐ TP Đà Nẵng khai mạc Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ I chính thức khai mạc - Ảnh 1.

Bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng, thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội

Đây là kỳ đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và được xem là ngày hội của đoàn viên toàn thành phố Đà Nẵng, đồng thời đánh dấu bước thay đổi về mô hình tổ chức bộ máy Công đoàn trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Đại hội diễn ra trong 2 ngày, 12 và 13-12, với sự tham gia của 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 216.000 đoàn viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trong chiều 12-12, Đại hội đã thực hiện phiên thứ nhất, bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội, thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; biểu quyết công nhận tư cách đại biểu Đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia văn kiện Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, văn kiện đại hội công đoàn thành phố lần thứ I...

Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ I chính thức khai mạc - Ảnh 2.

Các đại biểu thực hiện biểu quyết tại đại hội

Nhiệm kỳ qua, hoạt động Công đoàn thành phố Đà Nẵng đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Trước sáp nhập, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam quản lý 3.382 Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở với 407.936 đoàn viên.

Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ I chính thức khai mạc - Ảnh 3.

Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có sự tham gia của 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 216.000 đoàn viên trên địa bàn thành phố

Sau khi sáp nhập, thành lập LĐLĐ thành phố Đà Nẵng mới và thực hiện Nghị quyết của Trung ương về kết thúc hoạt động tổ chức công đoàn trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước. Tính đến 31-10, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng quản lý 1.767 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở với 216.707 đoàn viên.

Giai đoạn 2023-2025, Công đoàn thành phố đã thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức vững mạnh; tăng cường đối thoại, thương lượng, nâng cao phúc lợi; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; đồng thời nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và mở rộng hoạt động đối ngoại.

Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ I chính thức khai mạc - Ảnh 4.

Quang cảnh đại hội

Song song đó, Công đoàn kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng với yêu cầu tình hình mới và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Những kết quả đạt được đã tạo dấu ấn sâu sắc, khẳng định vị thế, uy tín của tổ chức Công đoàn trong đời sống xã hội.

Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động, là cầu nối tin cậy, là chỗ dựa vững chắc, đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động, là lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng hiện đại, có chất lượng sống cao, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, cùng với đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tin liên quan

3 đột phá giúp Công đoàn Đà Nẵng bứt phá mạnh mẽ

3 đột phá giúp Công đoàn Đà Nẵng bứt phá mạnh mẽ

(NLĐO) – 3 khâu đột phá được đề ra, là trụ cột đổi mới của Công đoàn các cấp tại Đà Nẵng trong nhiệm kỳ sắp đến.

Công đoàn Đà Nẵng ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật

(NLĐO) – Kết quả nổi bật trong bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống công nhân đã cho thấy vai trò ngày càng vững chắc của Công đoàn Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Lộ diện hình ảnh Nhà ở xã hội Công đoàn 620 tỉ đồng tại Đà Nẵng

(NLĐO) – Dự án Nhà ở xã hội Công đoàn tại Đà Nẵng tọa lạc ở phường Hải Vân, kỳ vọng đáp ứng nhu cầu an cư của đa số công nhân địa phương.

tổ chức Công đoàn công đoàn cơ sở Công đoàn Việt Nam Thành phố Đà Nẵng
