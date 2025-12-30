Gia Lai, Quảng Ngãi có tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Lãnh đạo 2 tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi chúc mừng ông Huỳnh Quốc Huy và ông Thái Thanh Bình nhận nhiệm vụ mới

Cụ thể, ông Huỳnh Quốc Huy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi và thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi; đồng thời được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cùng đó, Ban Bí thư quyết định ông Thái Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai thôi giữ chức vụ tại Gia Lai; đồng thời điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc chúc mừng các nhân sự được Ban Bí thư Trung ương Đảng tin tưởng, giao trọng trách; đồng thời đề nghị trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhận nhiệm vụ, ông Huỳnh Quốc Huy trân trọng cảm ơn Ban Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và khẳng định sẽ nỗ lực rèn luyện, cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.