Giải trí

Ba thế hệ gia đình nhà Lý Hùng - Lý Hương du xuân

Thùy Trang

(NLĐO)- Gia đình 3 thế hệ nhà diễn viên Lý Hùng - Lý Hương thu hút công chúng khi du xuân ở đường hoa Nguyễn Huệ tấp nập.

Gia đình 3 thế hệ diễn viên Lý Hùng thu hút ở đường hoa Nguyễn Huệ

Ba thế hệ gia đình nhà Lý Hùng - Lý Hương du xuân - Ảnh 1.

Gia đình 3 thế hệ nhà diễn viên Lý Hùng- Lý Hương cùng nhau du xuân ngày đầu năm

Những ngày đầu năm mới, giữa dòng người tấp nập tại Đường hoa Nguyễn Huệ, gia đình diễn viên Lý Hùng và Lý Hương thu hút sự chú ý khi cùng nhau dạo bước trong không khí rộn ràng của mùa xuân. Không chỉ là một buổi tham quan thường lệ, đây là lần đầu tiên ba thế hệ trong gia đình cùng hội tụ đông đủ để du xuân, ngắm nhìn sự đổi thay và phát triển của đất nước.

Trong sắc nắng nhẹ đầu năm, Má Lan - thân mẫu của Lý Hùng - rạng rỡ trong tà áo dài truyền thống, sánh bước bên các con, các cháu. Bên cạnh Lý Hùng và Lý Hương còn có con gái Jessica, các chị gái của Lý Hương, em gái của Lý Hùng cùng các cháu từ Đức trở về. 

Sự hiện diện đông đủ tạo nên một khung cảnh gia đình ấm áp giữa không gian rực rỡ hoa xuân.

Dạo bước giữa những tiểu cảnh được thiết kế công phu, cả gia đình không giấu được niềm vui khi chứng kiến diện mạo thành phố ngày càng hiện đại. Từ phố hoa rực rỡ sắc màu đến khu vực trước tòa nhà UBND TP HCM - công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử, rồi ghé thăm chợ Bến Thành, mọi điểm dừng chân đều gợi lên nhiều cảm xúc.

Ba thế hệ gia đình nhà Lý Hùng - Lý Hương du xuân - Ảnh 2.

Diễn viên Lý Hùng

Ba thế hệ gia đình nhà Lý Hùng - Lý Hương du xuân - Ảnh 3.

Diễn viên Lý Hương

Niềm hạnh phúc của diễn viên Lý Hùng

Lý Hùng chia sẻ, anh từng nhiều lần tham gia các sự kiện văn hóa đầu năm nhưng khoảnh khắc được đi dạo cùng đầy đủ các thành viên trong gia đình lại mang ý nghĩa đặc biệt hơn cả. "Có những niềm vui không đến từ sân khấu hay ánh đèn mà từ việc được nắm tay người thân giữa phố xuân đông đúc" - anh nói.

Ba thế hệ gia đình nhà Lý Hùng - Lý Hương du xuân - Ảnh 4.

Diễn viên Lý Hùng, mẹ nam diễn viên, diễn viên Lý Hương và con gái diễn viên Lý Hương

Trong khi đó, Lý Hương cho biết điều khiến chị xúc động nhất là hình ảnh ba thế hệ cùng đứng chung một khung hình giữa đường hoa - một biểu tượng của sự tiếp nối. "Chúng tôi đã chứng kiến thành phố đổi thay qua từng năm nhưng năm nay cảm giác rất khác. Khi nhìn má và các con cháu cùng nhau dạo bước, tôi thấy rõ giá trị của gia đình và sự phát triển của đất nước song hành" - chị bày tỏ.

Không khí Tết tại trung tâm TP.HCM năm nay mang đến cảm nhận rõ nét về nhịp sống năng động nhưng vẫn giữ được hồn truyền thống. Những tà áo dài đủ sắc màu, tiếng cười nói rộn ràng và những góc chụp ảnh lưu niệm khiến chuyến du xuân của gia đình thêm trọn vẹn.

Ba thế hệ gia đình nhà Lý Hùng - Lý Hương du xuân - Ảnh 5.

Gia đỉnh thế hệ nhà diễn viên Lý Hùng

Ba thế hệ gia đình nhà Lý Hùng - Lý Hương du xuân - Ảnh 6.

Mẹ con diễn viên Lý Hương

Ba thế hệ gia đình nhà Lý Hùng - Lý Hương du xuân - Ảnh 9.

Mẹ con diễn viên Lý Hương

Với gia đình Lý Hùng - Lý Hương, chuyến đi không chỉ đơn thuần là tham quan phố hoa mà còn là dịp để các thế hệ gắn kết, cùng nhìn lại hành trình đã qua và hướng đến một năm mới bình an. Giữa dòng chảy đổi mới của thành phố, họ chọn lưu giữ khoảnh khắc đoàn viên như một giá trị bền vững nhất của mùa xuân.

Việt Trinh kể về mối quan hệ với Lý Hùng

Việt Trinh kể về mối quan hệ với Lý Hùng

(NLĐO) - Những chia sẻ mới đây của diễn viên Việt Trinh về mối quan hệ với diễn viên Lý Hùng thu hút sự chú ý của công chúng.

Lý Hùng diễn viên Lý Hùng Lý Hương gia đình Lý Hùng
