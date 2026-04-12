Ba thế hệ giữ sáng "Hoa quê hương" từ mái nhà "CLB Tiếng hát quê hương"





Từ trái sang: Tiến sĩ - NSƯT Nguyễn Thị Hải Phượng, Nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan và nghệ sĩ Nguyễn Hải Minh

Sáng 12-4, CLB Tiếng hát Quê hương do Nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan làm chủ nhiệm đã biểu diễn chương trình biểu diễn âm nhạc dân tộc mang chủ đề "Hoa quê hương" lần thứ 107 tại Hội trường B Cung Văn hóa Lao động TP HCM. Đông khán giả và nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, các bạn sinh viên yêu âm nhạc dân tộc đã đến tham dự.

Giữ lửa từ một mái nhà

Chương trình duy trì đến con số 107 là kỳ tích đối với CLB có 45 năm hoạt động. Cứ ba tháng một suất diễn, đây không chỉ là một buổi biểu diễn mang tính phong trào, mà còn là lát cắt sinh động của một quá trình chuyển giao thế hệ trong đời sống nghệ thuật cộng đồng.

Ở đó, bên cạnh những liền anh, liền chị, những giọng hát dân ca ba miền, những nhạc công đã gắn bó nhiều năm với chiếc nôi "CLB Tiếng hát Quê hương", còn có một gương mặt trẻ đó là Nguyễn Hải Minh, con gái Tiến sĩ – NSƯT Nguyễn Thị Hải Phượng, cháu ngoại Nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan.

Cô hiện là sinh viên năm thứ ba Nhạc Viện TP HCM đã lặng lẽ nhưng đầy bản lĩnh bước lên, đảm nhận vai trò mà trước đây thuộc về người bà – cô Phạm Thúy Hoan.

Nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan và cháu ngoại = NS Nguyễn Hải Minh hướng dẫn các thành viên CLB Tiếng hát Quê hương tiết mục hợp tấu đàn tranh "Hồn quê"

Theo nội dung chương trình 107 "Hoa quê hương", Nguyễn Hải Minh không chỉ tham gia biểu diễn mà còn trực tiếp phối khí và thể hiện tiết mục độc tấu sáo trúc "Lý kéo chài – Giăng câu", một lựa chọn mang đậm chất dân gian Nam Bộ .

Đây không phải là sự xuất hiện đơn thuần của một người trẻ trong một chương trình văn nghệ quần chúng, mà là dấu hiệu của một quá trình tích lũy, kế thừa và chuẩn bị lâu dài.

Khi "di sản sống" được trao tay

Trong các câu lạc bộ văn nghệ dân tộc, vai trò của những người như cô Phạm Thúy Hoan thường không dừng ở biểu diễn, cô còn là người tổ chức, kết nối, duy trì sinh hoạt, truyền nghề và giữ nếp. Những "hạt nhân" như vậy chính là trụ cột để các mô hình văn hóa cộng đồng tồn tại bền bỉ.

Vì thế, việc Nguyễn Hải Minh đủ sức "thay thế bà ngoại điều hành hoạt động" không đơn thuần là một sự chuyển giao vị trí, mà là một bước chuyển thế hệ mang tính quyết định.

Gia đình thầy Hào (Hóc Môn) gần như không bỏ suất diễn và buổi học nào của CLB Tiếng hát Quê Hương, để cả gia đình đều yêu thích âm nhạc dân tộc

Nó đặt ra một câu hỏi lớn: làm thế nào để một người trẻ không chỉ tiếp nhận kỹ năng biểu diễn, mà còn gánh vác được toàn bộ hệ giá trị, tinh thần và trách nhiệm cộng đồng?

Ở Nguyễn Hải Minh, câu trả lời bước đầu đã hiện hữu qua cách em xuất hiện trong chương trình: tự tin trong chuyên môn, chủ động trong sáng tạo, thể hiện qua phần phối khí dành cho sáo trúc và đặc biệt là có mặt trong cấu trúc tổ chức của chương trình, điều cho thấy vai trò không còn là "người học việc".

Sự tiếp nối không ồn ào nhưng bền bỉ

Điểm đáng chú ý của chương trình là tính chất "gia đình – cộng đồng" đan xen. Những tiết mục như: "Tốp tấu: Đoản ca xuân" do "Gia đình Thầy Hào" biểu diễn hay sự góp mặt của các CLB Quan họ và Hát Chèo Tình quê hương; CLB Nắng mới, Lớp dân ca Tiếng hát quê hương… cho thấy đây là một không gian nghệ thuật mang tính truyền thừa tự nhiên.

Các liền anh, liền chị của CLB Quan họ và hát chèo Tình quê hương

Đặc biệt, các gương mặt trẻ đến từ CLB Giai điệu phương Nam đã mang lại cho chương trình nhiều sắc thái về đờn ca tài tử, cải lương, bài ca vọng cổ. Họ đã cùng Nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan cùng hát với khán giả bài "Mê Linh biệt khúc" trong vở "Tiếng trống Mê Linh".

Các bạn trẻ của CLB Giai điệu phương Nam biểu diễn bài "Mê Linh biệt khúc" với Nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan tại chương trình "Hoa quê hương" lần thứ 107

Từ kế thừa đến sáng tạo

Tuy nhiên, kế thừa không thể dừng ở việc "giữ nguyên". Thách thức lớn nhất với Nguyễn Hải Minh và thế hệ trẻ trong các CLB văn nghệ dân tộc là làm sao để những làn điệu như quan họ, chèo, vọng cổ hay dân ca Nam Bộ không trở thành "ký ức trình diễn", mà vẫn có sức sống trong đời sống hôm nay.

Việc Nguyễn Hải Minh tham gia phối khí cho chính tiết mục của mình là một tín hiệu đáng chú ý. Nó cho thấy một hướng đi: người trẻ không chỉ tái hiện, mà bắt đầu can thiệp vào cấu trúc âm nhạc, tìm cách làm mới trong khuôn khổ truyền thống.

Tất cả các nghệ sĩ, diễn viên tham gia bài "Cò lả" trong chương trình "Hoa quê hương" lần thứ 107

Một bước chuyển mang ý nghĩa dài lâu

Trong bức tranh rộng hơn của đời sống văn hóa TP HCM, những chương trình như "Hoa quê hương" thường ít được chú ý so với các sân khấu chuyên nghiệp. Nhưng chính ở đây, những "hạt giống" của tương lai được nuôi dưỡng.

Sự trưởng thành của các thế hệ trẻ trong CLB đã là một minh chứng cho khả năng tự tái tạo của các thiết chế văn hóa cộng đồng.

"Chính ở những khoảnh khắc như hôm nay, tương lai của văn nghệ dân tộc đã được định hình dù lặng lẽ nhưng chắc chắn" – Tiến sĩ, NSƯT Nguyễn Thị Hải Phượng chia sẻ.



