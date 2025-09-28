Nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan tâm huyết giữ vững chương trình "Hoa quê hương"





Nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan và cháu ngoại - Nguyễn Hải Minh trong chương trình "Hoa quê hương"

Sáng 28-9, tại Hội trường A – Cung Văn hóa Lao động TP HCM, chương trình "Hoa quê hương" lần thứ 106 do CLB Tiếng hát quê hương tổ chức đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, thu hút đông đảo khán giả yêu mến dân ca – nhạc cụ truyền thống đến thưởng thức và cổ vũ.

Phạm Thúy Hoan tạo không gian nghệ thuật đậm đà bản sắc

Mở đầu chương trình là hòa tấu "Tử, Quy, Từ và Lòng Mẹ" do toàn ban biểu diễn dưới sự chỉ huy của Nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan. Những thanh âm dìu dặt của đàn tranh, đàn bầu hòa cùng tiết tấu nhịp nhàng đã khơi gợi trong lòng người nghe niềm xúc động sâu lắng, như một lời nhắn nhủ về tình mẫu tử thiêng liêng và cội nguồn dân tộc.

Tiếp nối là chuỗi tiết mục dân ca Quan họ – hát chèo "Mời trầu", do CLB Quan họ và Hát chèo Tình Quê hương biểu diễn, nghệ nhân Nguyễn Thanh dàn dựng.

Lời ca mộc mạc, ngọt ngào kết hợp phong thái trình diễn nền nã khiến khán phòng như lắng lại trong những khoảnh khắc giao hòa xưa – nay.

Nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan chỉ huy hòa tấu đàn tranh trong chương trình "Hoa quê hương" lần thứ 106

Phạm Thúy Hoan tôn vinh nhạc cụ và âm nhạc dân gian

Chương trình lần lượt giới thiệu những tiết mục độc tấu nhạc cụ truyền thống đặc sắc: Đàn bầu: "Ơn nghĩa sinh thành" (Dương Thiệu Tước) – Thanh Thảo biểu diễn; Đàn tranh: "Mùa thu quê hương" (Phạm Thúy Hoan) – Khánh Anh biểu diễn; Sáo trúc: "Về quê" (Phó Đức Phương) – Hải Minh (cháu ngoại của Nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan - PV) biểu diễn. Mỗi màn trình diễn không chỉ phô diễn kỹ thuật tinh tế mà còn chạm đến cảm xúc của người nghe bằng chiều sâu tâm hồn Việt.

Bên cạnh đó, các tiết mục hát đơn, tốp ca như "Kiên Giang mình đẹp lắm" (Lư Nhất Vũ – Lê Giang), "Lới lơi chèo cổ", "Trầu cau" và các bài dân ca quen thuộc như "Bèo dạt mây trôi", "Lý chim quyên", "Tốp ca trầu cau quan họ" cũng mang đến không khí rộn ràng, gợi nhớ bao ký ức quê nhà.

MC Khánh Vân và nghệ sĩ Ngọc Dương

Phạm Thúy Hoan lan tỏa giá trị văn hóa

Phần trình diễn múa nghệ thuật cũng gây nhiều ấn tượng. Tiết mục "Rồng lượn – Hội Mâm Vàng" do Thúy Diễm – Ngọc Xuân biểu diễn mang đậm sắc màu lễ hội truyền thống. Tiếp đó là màn múa tập thể "Quê hương ba miền" (âm nhạc: Thanh Sơn, biên đạo: Khánh Vân, nhóm múa Bình Minh) tái hiện sinh động bức tranh văn hóa đa dạng, thống nhất của đất nước.

Phát biểu tại chương trình, Nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan xúc động chia sẻ: "Suốt hơn 100 kỳ tổ chức, "Hoa quê hương" là một sân khấu biểu diễn và là nơi để nghệ sĩ và khán giả cùng nhau nuôi dưỡng tình yêu dân ca, giữ gìn dòng chảy văn hóa truyền thống trong lòng đô thị hiện đại".

Các bạn trẻ yêu thích đàn tranh, đàn bầu, đàn cò đã gắn bó với CLB Tiếng hát Quê hương - TP HCM

Nghệ nhân Nguyễn Thanh cũng bày tỏ mong muốn: "Chúng tôi hy vọng ngày càng có nhiều bạn trẻ đến với âm nhạc dân tộc, không chỉ học hát, học múa, mà còn cảm và sống cùng văn hóa quê hương".

Một hành trình bền bỉ tôn vinh văn hóa dân tộc

Chương trình "Hoa quê hương" lần thứ 106 tiếp tục khẳng định vị thế là một điểm hẹn văn hóa thân thuộc của người dân TP HCM. Với sự kết hợp hài hòa giữa ca – múa – nhạc cụ truyền thống, chương trình không chỉ mang đến những phút giây nghệ thuật sâu lắng, mà còn góp phần giữ gìn và lan tỏa di sản văn hóa Việt Nam đến thế hệ trẻ hôm nay.

Những cống hiến của Nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan được khán thính giả cả nước và giới chuyên môn đánh giá rất cao. Dù hiện nay sức khỏe không cho phép những bà vẫn miệt mài giảng dạy, giữ vững hoạt động của CLB Tiếng hát Quê hương, trở thành điểm tựa cho thế hệ nghệ sĩ, nghệ nhân trẻ của TP HCM cùng chung sức giữ gìn nghệ thuật truyền thống và âm nhạc dân tộc.

"Tôi cố gắng giữ nề nếp sinh hoạt, tạo cơ hội cho thế hệ trẻ yêu âm nhạc dân tộc gắn kết. "Hoa quê hương" sẽ mãi nở rộ tại Cung VHLĐ TP HCM" – Nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan nói.



