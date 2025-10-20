HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bà Trần Thị Song Bình giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Bà Trần Thị Song Bình vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai trong thời gian 5 năm

Ngày 20-10, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc bổ nhiệm bà Trần Thị Song Bình giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Bà Trần Thị Song Bình được bổ nhiệm làm Phó Chánh Thanh tra Đồng Nai - Ảnh 1.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Trần Thị Song Bình (Ảnh: Phước Thọ-Báo Đồng Nai)

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức mong muốn bà Trần Thị Song Bình trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực và bản lĩnh, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các lĩnh vực công tác ở ngành thanh tra.

Tân Phó Chánh Thanh tra tỉnh cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cùng tập thể cơ quan Thanh tra tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự kỳ vọng, tin tưởng của lãnh đạo tỉnh.

Sáng cùng ngày, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 người, trong đó ông Thái Bảo-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 38 người, trong đó ông Võ Tấn Đức làm Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh.

Bà Trần Thị Song Bình được bổ nhiệm làm Phó Chánh Thanh tra Đồng Nai - Ảnh 2.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai yêu cầu 2 Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh và UBND tỉnh sớm xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình và triển khai thực hiện các công việc sau đại hội, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tin liên quan

Chân dung 34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chân dung 34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030

(NLĐO) – Báo Người Lao Động trân trọng giới thiệu danh sách 34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chọn người "đủ đức, đủ sức, đủ tài" gánh vác công việc của đất nước

(NLĐO) - Cử tri và nhân dân mong muốn lựa chọn được những người xứng đáng "đủ đức, đủ sức, đủ tài" gánh vác công việc của đất nước, thật sự vì nước, vì dân

Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Đồng Nai

. Phường Sài Gòn (TP HCM) tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, làm hình mẫu cho các xã, phường khác...

