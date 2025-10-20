Chọn người "đủ đức, đủ sức, đủ tài" gánh vác công việc của đất nước

Sáng 20-10, tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, trình bày tóm tắt Báo cáo một số nội dung chủ yếu tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nhận được 114 báo cáo với 2.403 ý kiến phản ánh của cử tri và nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 10.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trình bày báo cáo. Ảnh: Phạm Thắng

Trong đó, cử tri và nhân dân vui mừng, đánh giá cao kết quả của cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gần dân, sát dân, chủ động phục vụ nhân dân. Qua hơn 3 tháng hoạt động, cấp xã được phân cấp, phân quyền, giải quyết thủ tục hành chính, các công việc của nhân dân tốt hơn.

Cử tri và nhân dân vui mừng, phấn khởi, đánh giá cao Đảng, Nhà nước đã tổ chức rất thành công Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh; các hoạt động văn hoá, văn nghệ với quy mô, sức lan tỏa lớn; thực sự là Ngày hội lớn của toàn dân tộc.

Cử tri và nhân dân vui mừng, phấn khởi khi hoàn thành 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Cử tri và nhân dân vui mừng, phấn khởi, cùng với việc phấn đấu hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu năm 2025, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm nâng cao đời sống của nhân dân như: Cả hệ thống chính trị vào cuộc, nỗ lực cao nhất đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, khó khăn trong phạm vi cả nước. Chính sách miễn học phí cho học sinh từ mầm non, mẫu giáo đến hết phổ thông. Chính sách khám sức khỏe định kỳ, miễn giảm viện phí. Chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền. Đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội để người thu nhập thấp có điều kiện cải thiện nhà ở.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, Đảng và Nhà nước đã tặng mỗi người 100.000 đồng để lại trong lòng nhân dân cảm xúc dâng trào về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với đời sống nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt "Đảng vì dân, dân tin Đảng".

Cử tri và nhân dân đồng tình và tin tưởng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tiếp tục thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả rất quan trọng.

Cử tri và nhân dân rất quan tâm đến Đại hội Đảng cấp xã, cấp tỉnh, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cho rằng Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đã thống nhất rất cao từ trung ương đến địa phương, cơ sở ở trong Đảng và trong các tầng lớp nhân dân đều chung một tiếng nói "đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cử tri và nhân dân còn băn khoăn, lo lắng về chính sách áp đặt thuế quan của Mỹ, mặc dù đã có điều chỉnh nhưng vẫn còn nguy cơ rủi ro lớn cho các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam; lo ngại về tác động của lạm phát toàn cầu cùng với sự biến động khó lường của giá vàng và bất động sản đến kinh tế trong nước; khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn khó khăn, ảnh hưởng tới tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và việc làm của người lao động; còn nhiều băn khoăn về tình trạng sản phẩm nông nghiệp sản xuất ra thiếu thị trường tiêu thụ ổn định, lo ngại về giá nguyên vật liệu và tiền điện tăng cao.

Tình trạng ngập lụt, tắc đường chưa có giải pháp tháo gỡ hiệu quả ở TP Hà Nội và TP HCM; cử tri và nhân dân rất mong đợi Đảng và Nhà nước có giải pháp căn cơ, khả thi hơn trong phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường đất, nước, không khí… để người dân có cuộc sống ổn định, an toàn...

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị với Đảng và Nhà nước tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và ban hành các hướng dẫn, biện pháp tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp, sáp nhập; bảo đảm thực sự tinh, gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó, quan tâm chỉ đạo tiếp nhận, tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các tầng lớp nhân dân góp ý vào Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; quan tâm lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, lựa chọn được những người xứng đáng "đủ đức, đủ sức, đủ tài" gánh vác công việc của đất nước, của địa phương, thật sự vì nước, vì dân.