Bà Trương Lê Mỹ Ngọc giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đại hội Đảng

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Trong nhiệm kỳ tới, phường Tân Sơn Hòa tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, cơ cấu lại kinh tế theo hướng dịch vụ – thương mại chất lượng cao

Ngày 15-8, Đảng bộ phường Tân Sơn Hòa (TP HCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. 

Dự Đại hội có ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường. 

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa cho biết nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ và nhân dân phường đã nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. 

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa- Ảnh 1.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Sơn Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Theo đó, kinh tế duy trì ổn định, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, thương mại – dịch vụ tiếp tục là thế mạnh. Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao. An sinh xã hội được đảm bảo; chăm lo tốt cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. 

Hệ thống chính trị được củng cố; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng nâng lên. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội dần đi vào chiều sâu.

TIN LIÊN QUAN

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM bày tỏ cơ bản đồng tình và thống nhất với báo cáo chính trị và định hướng phát triển được lãnh đạo phường Tân Sơn Hòa trình với Đại hội. 

Ông Nguyễn Mạnh Cường đánh giá 11 chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá với hàng loạt các chương trình và dự án rất cụ thể trong nhiệm kỳ 2025-2030 thể hiện khát vọng mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tân Sơn Hòa trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển phường, phát huy truyền thống, kiến tạo tương lai và phục vụ nhân dân.

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ông Nguyễn Mạnh Cường đề nghị phường Tân Sơn Hòa tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy phường phải tiếp tục nâng cao vai trò quản lý, điều hành của chính quyền, năng lực quản trị địa phương trong quản trị nền hành chính gắn với định hướng xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân.

Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Cường, phường Tân Sơn Hòa phải triển khai đồng bộ các giải pháp để cùng với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch để các hộ kinh doanh mạnh dạn chuyển đổi, phát triển. 

"Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, tăng cường các giải pháp để hướng đến xây dựng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, gắn với việc nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, các hoạt động thể dục thể thao ở tại cơ sở" - ông Nguyễn Mạnh Cường đề nghị. 

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa- Ảnh 4.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa Trương Lê Mỹ Ngọc

Tại Đại hội, 33 thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Sơn Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt. Trong đó, bà Trương Lê Mỹ Ngọc giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường. 

Ông Trần Minh Vũ giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường. 

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Tân Sơn Hòa tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, cơ cấu lại kinh tế theo hướng dịch vụ – thương mại chất lượng cao, xanh – sạch – thông minh, phát huy tối đa lợi thế vị trí địa lý tiếp giáp Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các trục giao thông huyết mạch như Trường Sơn, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Trọng Tuyển, Lê Văn Sỹ, Phạm Văn Hai, Nguyễn Văn Trỗi.

Tập trung triển khai đồng bộ các chương trình, công trình trọng điểm, gắn kết chặt chẽ với các đề án phát triển ngành, lĩnh vực ưu tiên; từng bước hình thành các không gian kinh tế dịch vụ chuyên biệt, phù hợp quy hoạch đô thị.

Triển khai chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng hiện đại, thân thiện, hiệu quả, phát huy mô hình bác sĩ gia đình, khám sức khỏe định kỳ và tầm soát bệnh tật sớm. Triển khai hiệu quả sổ sức khỏe điện tử và các chương trình y tế cộng đồng, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em. Quan tâm đặc biệt đến xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.


Tin liên quan

Ông Nguyễn Trung Anh giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Tạo

Ông Nguyễn Trung Anh giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Tạo

(NLĐO) - Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Tạo nhiệm kỳ 2025-2030 có 27 thành viên, ông Nguyễn Trung Anh giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

Phường Tân Sơn Nhất hướng đến "đô thị xanh, vững bước vươn mình"

(NLĐO) - Phường Tân Sơn Nhất giữ vai trò chiến lược quan trọng trong sự phát triển chung của TP HCM, kinh tế duy trì ổn định và bền vững trong những năm qua

Ông Lâm Hùng Tấn giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vườn Lài

(NLĐO) - Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vườn Lài nhiệm kỳ 2025-2030 có 33 thành viên đã ra mắt Đại hội.

tân sơn hòa trương lê mỹ ngọc đại hội TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo