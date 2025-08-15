Bà Trương Lê Mỹ Ngọc giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa

Ngày 15-8, Đảng bộ phường Tân Sơn Hòa (TP HCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự Đại hội có ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường.

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa cho biết nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ và nhân dân phường đã nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Sơn Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Theo đó, kinh tế duy trì ổn định, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, thương mại – dịch vụ tiếp tục là thế mạnh. Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao. An sinh xã hội được đảm bảo; chăm lo tốt cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Hệ thống chính trị được củng cố; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng nâng lên. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội dần đi vào chiều sâu.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM bày tỏ cơ bản đồng tình và thống nhất với báo cáo chính trị và định hướng phát triển được lãnh đạo phường Tân Sơn Hòa trình với Đại hội.

Ông Nguyễn Mạnh Cường đánh giá 11 chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá với hàng loạt các chương trình và dự án rất cụ thể trong nhiệm kỳ 2025-2030 thể hiện khát vọng mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tân Sơn Hòa trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển phường, phát huy truyền thống, kiến tạo tương lai và phục vụ nhân dân.

Ông Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ông Nguyễn Mạnh Cường đề nghị phường Tân Sơn Hòa tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy phường phải tiếp tục nâng cao vai trò quản lý, điều hành của chính quyền, năng lực quản trị địa phương trong quản trị nền hành chính gắn với định hướng xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân.



Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Cường, phường Tân Sơn Hòa phải triển khai đồng bộ các giải pháp để cùng với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch để các hộ kinh doanh mạnh dạn chuyển đổi, phát triển.



"Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, tăng cường các giải pháp để hướng đến xây dựng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, gắn với việc nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, các hoạt động thể dục thể thao ở tại cơ sở" - ông Nguyễn Mạnh Cường đề nghị.



Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa Trương Lê Mỹ Ngọc

Tại Đại hội, 33 thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Sơn Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt. Trong đó, bà Trương Lê Mỹ Ngọc giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường.

Ông Trần Minh Vũ giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Tân Sơn Hòa tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, cơ cấu lại kinh tế theo hướng dịch vụ – thương mại chất lượng cao, xanh – sạch – thông minh, phát huy tối đa lợi thế vị trí địa lý tiếp giáp Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các trục giao thông huyết mạch như Trường Sơn, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Trọng Tuyển, Lê Văn Sỹ, Phạm Văn Hai, Nguyễn Văn Trỗi. Tập trung triển khai đồng bộ các chương trình, công trình trọng điểm, gắn kết chặt chẽ với các đề án phát triển ngành, lĩnh vực ưu tiên; từng bước hình thành các không gian kinh tế dịch vụ chuyên biệt, phù hợp quy hoạch đô thị. Triển khai chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng hiện đại, thân thiện, hiệu quả, phát huy mô hình bác sĩ gia đình, khám sức khỏe định kỳ và tầm soát bệnh tật sớm. Triển khai hiệu quả sổ sức khỏe điện tử và các chương trình y tế cộng đồng, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em. Quan tâm đặc biệt đến xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.



