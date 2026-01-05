HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lý tưởng sống

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng

Minh Châu (TP HCM)

Ngày 29-11-2024, Ban Bí thư ban hành Quyết định 204-QĐ/TW phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

 Mục tiêu của đề án là nhằm đổi mới, tạo sự chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ, thực chất, nâng cao chất lượng trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, phong cách công tác, lề lối làm việc và nâng cao hiệu quả, giảm thời gian giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức các cấp, góp phần quan trọng vào cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan Đảng. Bên cạnh đó, tăng cường kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu; hỗ trợ tích cực, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tại các cơ quan Đảng…

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng - Ảnh 1.

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công TP HCM xử lý hồ sơ trực tuyến .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, sau 1 năm triển khai Quyết định 204-QĐ/TW, công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét trên các trụ cột: Thể chế, quy trình nghiệp vụ, hạ tầng kỹ thuật, nền tảng số dùng chung, dữ liệu, an toàn thông tin và nguồn lực. Cụ thể, hạ tầng số của các cơ quan Đảng được đầu tư đồng bộ; nâng cấp trung tâm dữ liệu, đường truyền, máy chủ và thiết bị mạng, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn và khả năng mở rộng.

Đến hết năm 2025, mạng máy tính chuyên dùng có bảo mật đã kết nối tới 100% cấp tỉnh và cấp xã, bảo đảm gửi, nhận văn bản an toàn, thông suốt; đồng thời mở rộng kết nối với các cơ quan trong hệ thống chính trị. Một số nền tảng điển hình đã được ứng dụng và mang lại hiệu quả như: Sổ tay đảng viên điện tử; cơ sở dữ liệu tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành chuẩn hóa giai đoạn 1 và đang triển khai giai đoạn 2…

Liên quan vấn đề chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, mới đây, TP HCM đã phát động chiến dịch 15 ngày đêm làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức Đảng, đảng viên và triển khai hướng dẫn sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Tại hội nghị phát động chiến dịch, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông nhấn mạnh dữ liệu số chính là nguồn lực, tài sản chiến lược, được ví như "mạch máu" trong cơ thể con người. Trong đó, cơ sở dữ liệu tổ chức Đảng, đảng viên được xem như là "động mạch chủ".

Tại hội nghị tổng kết công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng phải tiên phong đi đầu khi tổ chức thực hiện. Đây không phải là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc để lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Để công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng đạt hiệu quả, hơn lúc nào hết, người đứng đầu cấp ủy các cấp cần xem việc chuyển đổi số là sự cần thiết, cấp thiết, là xu hướng tất yếu trong bối cảnh hiện nay, nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc chuyên môn, đồng thời xây dựng văn hóa làm việc trên môi trường số của các cơ quan Đảng. Các cơ quan Đảng địa phương cần ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư, trang bị đồng bộ hạ tầng kỹ thuật để phục vụ công việc; đẩy nhanh số hóa hồ sơ, tài liệu và tăng cường liên thông kết nối một cách đồng bộ. Bên cạnh đó, tập trung tập huấn cho cán bộ, đảng viên sử dụng nhuần nhuyễn các phần mềm liên quan về chuyển đổi số vào thực tiễn công việc hằng ngày.

Mỗi cán bộ, đảng viên cũng phải không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức về ứng dụng công nghệ vào việc giải quyết công việc hằng ngày.


