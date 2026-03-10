TPHCM: Cử tri phường Long Phước mong bảo đảm an sinh, mở thêm trường lớp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

TPHCM: Cử tri phường Long Phước mong bảo đảm an sinh, mở thêm trường lớp

QUỐC ANH

(NLĐO) - Cử tri phường Long Phước, TPHCM mong muốn đầu tư nâng cao chất lượng y tế địa phương, phát triển du lịch và mở thêm trường lớp.

Ngày 10-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Phước tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 11 gồm các phường: Đông Hòa, Linh Xuân, Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Bình Trưng, Phước Long, Long Trường.

Cử tri Long Phước mong bảo đảm an sinh, mở thêm trường lớp - Ảnh 1.

Ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri phường Long Phước.

5 người ứng cử đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 11 gồm:

Cử tri Long Phước mong bảo đảm an sinh, mở thêm trường lớp - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Hồng Liên, Trưởng Khoa Quản trị - kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM. Bà Liên có trình độ: phó giáo sư kinh tế, tiến sĩ quản trị - kinh doanh.

Cử tri Long Phước mong bảo đảm an sinh, mở thêm trường lớp - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Ủy viên viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM. Bà Mai có trình độ: giáo sự ngành hóa học, tiến sĩ ngành dược học; cao cấp lý luận chính trị.

Cử tri Long Phước mong bảo đảm an sinh, mở thêm trường lớp - Ảnh 4.

Ông Võ Hoàng Ngân - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM. Ông Ngân có trình độ: thạc sĩ quản lý công, kỹ sư xây dựng, đại học luật; cao cấp lý luận chính trị.

Cử tri Long Phước mong bảo đảm an sinh, mở thêm trường lớp - Ảnh 5.

Bà Võ Thị Trung Trinh - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Trinh có trình độ: thạc sĩ thương mại, đại học quản trị kinh doanh. Bà là đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri Long Phước mong bảo đảm an sinh, mở thêm trường lớp - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Ông Thân có trình độ: tiến sĩ khoa học tự nhiên, cử nhân vật lý khí quyển. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021) và khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026).

Đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TPHCM số 34 gồm các phường: Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước. 5 người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM đơn vị bầu cử số 34 gồm:

Cử tri Long Phước mong bảo đảm an sinh, mở thêm trường lớp - Ảnh 7.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội HĐND TPHCM. Ông Bình có trình độ: tiến sĩ kinh tế, thạc sĩ quản trị kinh doanh, đại học hành chính, đại học luật, đại học anh văn; cao cấp lý luận chính trị. Ông là đại biểu HĐND TPHCM khóa IX và khóa X.

Cử tri Long Phước mong bảo đảm an sinh, mở thêm trường lớp - Ảnh 8.

Ông Phạm Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nam TPHCM. Ông Hải có trình độ: thạc sĩ quản trị kinh doanh Paris; cao cấp lý luận chính trị.

Cử tri Long Phước mong bảo đảm an sinh, mở thêm trường lớp - Ảnh 9.

Ông Nguyễn Hoàng Bạch Phụng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú. Ông Phụng có trình độ: thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán - kiểm toán, đại học ngoại ngữ chuyên ngành Anh văn.

Cử tri Long Phước mong bảo đảm an sinh, mở thêm trường lớp - Ảnh 10.

Ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM. Ông Thịnh có trình độ: thạc sĩ tài nguyên – môi trường, thạc sĩ quản lý đô thị thông minh và sáng tạo.

Cử tri Long Phước mong bảo đảm an sinh, mở thêm trường lớp - Ảnh 11.

Mục sư Trần Thanh Truyện - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Trường Kinh thánh Cơ Đốc; trình độ: cử nhân sư phạm công nghiệp, kỹ sư công nghiệp.

Sau phần tóm tắt tiểu sử của ban tổ chức, các ứng viên lần lượt nêu chương trình hành động. Cử tri phường Long Phước tiếp tục gửi trọn niềm tin vào các ứng viên. Theo cử tri, ứng viên nào cũng xứng đáng là đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ tới.

Cử tri Long Phước mong bảo đảm an sinh, mở thêm trường lớp - Ảnh 12.

Cử tri phường Long Phước mong muốn các ứng viên theo đuổi chương trình hành động của mình để thực hiện cam kết với cử tri.

Vì vậy, dù trúng cử hay không, cử tri mong muốn các ứng viên trên cương vị công tác, lĩnh vực phụ trách tiếp tục phấn đấu, cống hiến, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của TPHCM cũng như đất nước. 

Trước hết, cử tri mong muốn ứng viên hiện thực hóa chương trình hành động để Long Phước ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Trong đó, cử tri nêu nhiều ý kiến về nâng cao chất lượng y tế tại địa phương để người dân không phải đi xa mà vẫn thụ hưởng được dịch vụ y tế tốt hơn. Bên cạnh đó, cử tri cũng mong muốn đầu tư phát triển trường lớp để học sinh đi học gần nhà, thuận tiện hơn, giảm chi phí.

Ngoài ra, cử tri mong muốn có thêm nhiều chính sách an sinh cho người già, người neo đơn, trẻ em trên địa bàn.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri phường Long Phước.

Cử tri Long Phước mong bảo đảm an sinh, mở thêm trường lớp - Ảnh 13.

Cử tri quan tâm đến vấn đề quy hoạch và phát triển du lịch tại Long Phước.

Cử tri Long Phước mong bảo đảm an sinh, mở thêm trường lớp - Ảnh 14.

Cử tri Đinh Văn Thái mong muốn có thêm nhiều sân chơi thể dục - thể thao cho người dân rèn luyện sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần.


Cử tri Long Phước mong bảo đảm an sinh, mở thêm trường lớp - Ảnh 15.

Cử tri Trần Sinh mong muốn hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn và giải quyết buôn bán lấn chiếm lòng lề đường

Tin liên quan

Cử tri phường Chợ Lớn mong đảm bảo an sinh, xây dựng thành phố không ma túy

Cử tri phường Chợ Lớn mong đảm bảo an sinh, xây dựng thành phố không ma túy

(NLĐO) - Ông Lê Quốc Phong, ứng cử viên HĐND TPHCM cam kết sẽ tập trung thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, giải quyết 4 vấn đề trọng điểm của thành phố

Bí thư Thành ủy TPHCM: "Đã qua rồi cái thời muốn hứa gì thì hứa"

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết các ứng cử viên đại biểu Quốc hội cân nhắc rất kỹ, chỉ hứa những điều mình có thể làm được

Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng

(NLĐO) - Việc in thẻ cử tri và bàn giao cho UBND cấp xã chậm nhất ngày 6-3; phát thẻ cử tri cho người dân hoàn thành chậm nhất ngày 10-3 để bảo đảm cuộc bầu cử

đô thị thông minh chuyển đổi số phát triển du lịch chính sách an sinh sức khỏe tinh thần hệ thống giao thông đại biểu quốc hội tiếp xúc cử tri sức khỏe thể chất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo