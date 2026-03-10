TPHCM: Cử tri phường Long Phước mong bảo đảm an sinh, mở thêm trường lớp

(NLĐO) - Cử tri phường Long Phước, TPHCM mong muốn đầu tư nâng cao chất lượng y tế địa phương, phát triển du lịch và mở thêm trường lớp.
Ngày 10-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Phước tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 11 gồm các phường: Đông Hòa, Linh Xuân, Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Bình Trưng, Phước Long, Long Trường.
5 người ứng cử đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 11 gồm:
Đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TPHCM số 34 gồm các phường: Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước. 5 người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM đơn vị bầu cử số 34 gồm:
Sau phần tóm tắt tiểu sử của ban tổ chức, các ứng viên lần lượt nêu chương trình hành động. Cử tri phường Long Phước tiếp tục gửi trọn niềm tin vào các ứng viên. Theo cử tri, ứng viên nào cũng xứng đáng là đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ tới.
Vì vậy, dù trúng cử hay không, cử tri mong muốn các ứng viên trên cương vị công tác, lĩnh vực phụ trách tiếp tục phấn đấu, cống hiến, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của TPHCM cũng như đất nước.
Trước hết, cử tri mong muốn ứng viên hiện thực hóa chương trình hành động để Long Phước ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Trong đó, cử tri nêu nhiều ý kiến về nâng cao chất lượng y tế tại địa phương để người dân không phải đi xa mà vẫn thụ hưởng được dịch vụ y tế tốt hơn. Bên cạnh đó, cử tri cũng mong muốn đầu tư phát triển trường lớp để học sinh đi học gần nhà, thuận tiện hơn, giảm chi phí.
Ngoài ra, cử tri mong muốn có thêm nhiều chính sách an sinh cho người già, người neo đơn, trẻ em trên địa bàn.
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri phường Long Phước.
