TPHCM: Cử tri phường Long Phước mong bảo đảm an sinh, mở thêm trường lớp

Ngày 10-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Phước tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 11 gồm các phường: Đông Hòa, Linh Xuân, Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Bình Trưng, Phước Long, Long Trường.

Ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri phường Long Phước.

5 người ứng cử đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 11 gồm:

Bà Trần Thị Hồng Liên, Trưởng Khoa Quản trị - kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM. Bà Liên có trình độ: phó giáo sư kinh tế, tiến sĩ quản trị - kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Ủy viên viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM. Bà Mai có trình độ: giáo sự ngành hóa học, tiến sĩ ngành dược học; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Võ Hoàng Ngân - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM. Ông Ngân có trình độ: thạc sĩ quản lý công, kỹ sư xây dựng, đại học luật; cao cấp lý luận chính trị.

Bà Võ Thị Trung Trinh - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Trinh có trình độ: thạc sĩ thương mại, đại học quản trị kinh doanh. Bà là đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Ông Thân có trình độ: tiến sĩ khoa học tự nhiên, cử nhân vật lý khí quyển. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021) và khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026).

Đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TPHCM số 34 gồm các phường: Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước. 5 người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM đơn vị bầu cử số 34 gồm:

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội HĐND TPHCM. Ông Bình có trình độ: tiến sĩ kinh tế, thạc sĩ quản trị kinh doanh, đại học hành chính, đại học luật, đại học anh văn; cao cấp lý luận chính trị. Ông là đại biểu HĐND TPHCM khóa IX và khóa X.

Ông Phạm Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nam TPHCM. Ông Hải có trình độ: thạc sĩ quản trị kinh doanh Paris; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Hoàng Bạch Phụng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú. Ông Phụng có trình độ: thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán - kiểm toán, đại học ngoại ngữ chuyên ngành Anh văn.

Ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM. Ông Thịnh có trình độ: thạc sĩ tài nguyên – môi trường, thạc sĩ quản lý đô thị thông minh và sáng tạo.

Mục sư Trần Thanh Truyện - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Trường Kinh thánh Cơ Đốc; trình độ: cử nhân sư phạm công nghiệp, kỹ sư công nghiệp.

Sau phần tóm tắt tiểu sử của ban tổ chức, các ứng viên lần lượt nêu chương trình hành động. Cử tri phường Long Phước tiếp tục gửi trọn niềm tin vào các ứng viên. Theo cử tri, ứng viên nào cũng xứng đáng là đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ tới.

Cử tri phường Long Phước mong muốn các ứng viên theo đuổi chương trình hành động của mình để thực hiện cam kết với cử tri.

Vì vậy, dù trúng cử hay không, cử tri mong muốn các ứng viên trên cương vị công tác, lĩnh vực phụ trách tiếp tục phấn đấu, cống hiến, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của TPHCM cũng như đất nước.

Trước hết, cử tri mong muốn ứng viên hiện thực hóa chương trình hành động để Long Phước ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Trong đó, cử tri nêu nhiều ý kiến về nâng cao chất lượng y tế tại địa phương để người dân không phải đi xa mà vẫn thụ hưởng được dịch vụ y tế tốt hơn. Bên cạnh đó, cử tri cũng mong muốn đầu tư phát triển trường lớp để học sinh đi học gần nhà, thuận tiện hơn, giảm chi phí.

Ngoài ra, cử tri mong muốn có thêm nhiều chính sách an sinh cho người già, người neo đơn, trẻ em trên địa bàn.

Cử tri quan tâm đến vấn đề quy hoạch và phát triển du lịch tại Long Phước.

Cử tri Đinh Văn Thái mong muốn có thêm nhiều sân chơi thể dục - thể thao cho người dân rèn luyện sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần.



