Ba vòng kiểm soát an ninh quanh đại bản doanh tuyển Anh tại World Cup 2026

Sáng 1-6 (giờ địa phương), tuyển Anh đã rời trung tâm huấn luyện St.George's Park, đáp chuyên cơ từ Birmingham tới bang Florida, Mỹ. Sau giai đoạn tập huấn ngắn ngày tại Miami nhằm giúp các cầu thủ thích nghi với điều kiện khí hậu Bắc Mỹ, toàn đội sẽ chuyển đến đại bản doanh chính tại bang Kansas.

Nơi đóng quân chính của "Tam sư" là khu nghỉ dưỡng The Inn at Meadowbrook, được bảo vệ bằng hệ thống ba lớp an ninh với sự phối hợp của cảnh sát địa phương, FIFA và Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Khu vực này được ví như một "pháo đài" nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đội tuyển.

Cùng với quá trình chuẩn bị chuyên môn, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) cũng triển khai kế hoạch bảo vệ nghiêm ngặt dành cho tuyển Anh của thầy trò HLV Thomas Tuchel trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Các màn chắn đặc biệt sẽ được dựng quanh sân tập để ngăn việc quan sát từ bên ngoài, đồng thời hạn chế nguy cơ thu thập thông tin chiến thuật. Một vùng cấm bay cũng được thiết lập quanh nơi đóng quân của đội tuyển Anh.

Lực lượng an ninh được trang bị các hệ thống chống thiết bị bay không người lái (drone) hiện đại, bao gồm radar phát hiện, công nghệ gây nhiễu tín hiệu và các phương án vô hiệu hóa thiết bị bay xâm nhập trái phép. Xe buýt chở đội tuyển cũng sẽ được hộ tống trong mọi hành trình giữa khách sạn, sân tập và địa điểm thi đấu.

Việc tăng cường các biện pháp bảo vệ phản ánh mối quan tâm ngày càng lớn đối với nguy cơ đe dọa an ninh tại các sự kiện thể thao quy mô toàn cầu. Bên cạnh các rủi ro thông thường, giới hữu trách còn lo ngại khả năng sử dụng drone để quay lén hoặc theo dõi hoạt động tập luyện của các đội tuyển.

Marcus Rashford sang Mỹ sớm nhất, tập luyện chung với CLB Inter Miami của David Beckham

Trong thời gian đóng quân ở Florida, tuyển Anh sẽ tổ chức các buổi tập mở cho người hâm mộ theo dõi và thi đấu hai trận giao hữu gặp New Zealand cũng như Costa Rica. Đây được xem là những màn tổng duyệt quan trọng trước khi đội bước vào trận mở màn vòng bảng gặp Croatia ngày 17-6 tại Dallas.

HLV Thomas Tuchel cho biết ban huấn luyện đặc biệt chú trọng việc thích nghi với thời tiết nóng bức và độ ẩm cao tại Bắc Mỹ, yếu tố được dự báo sẽ ảnh hưởng đáng kể đến thể lực cầu thủ trong suốt giải đấu.

Với dàn cầu thủ chất lượng do đội trưởng Harry Kane dẫn dắt, tuyển Anh được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026. Chính vì vậy, FA không muốn bất kỳ yếu tố ngoài chuyên môn nào làm ảnh hưởng đến hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới của "Tam sư".

Lịch trình thi đấu của tuyển Anh tại World Cup 2026

World Cup 2026 là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tham dự và được đồng đăng cai bởi Mỹ, Canada và Mexico. Quy mô chưa từng có của giải đấu cũng kéo theo những yêu cầu an ninh nghiêm ngặt nhất trong lịch sử các vòng chung kết World Cup.