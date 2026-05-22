Harry Maguire, Cole Palmer bị loại khỏi tuyển Anh dự World Cup 2026

Quyết định gây chú ý nhất của nhà cầm quân người Đức với tuyển Anh lần này chính là không triệu tập trung vệ Harry Maguire cùng với một số ngôi sao đáng chú ý khác như Phil Foden, Cole Palmer và Morgan Gibbs-White.



HLV Thomas Tuchel đưa ra chủ kiến về danh sách tuyển Anh

Ngay sau khi nhận được tin từ giới truyền thông, Harry Maguire thừa nhận anh cảm thấy "sốc và suy sụp". Trung vệ của Man United cho biết việc khoác áo tuyển Anh luôn là niềm tự hào lớn nhất trong sự nghiệp và anh tin mình vẫn đủ khả năng đóng góp cho đội tuyển tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

"Tôi rất thất vọng với quyết định này. Tôi tin rằng những màn trình diễn của mình trong thời gian qua xứng đáng được trao cơ hội", Maguire chia sẻ trên mạng xã hội, đồng thời gửi lời chúc thành công đến các đồng đội trong hành trình chinh phục World Cup.

Trung vệ dày dạn kinh nghiệm Harry MMaguire vắng mặt dù thi đấu ấn tượng tại Man United

Sự vắng mặt của Maguire càng gây bất ngờ bởi anh là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của tuyển Anh với 66 lần ra sân, từng góp công đưa đội tuyển vào bán kết World Cup 2018, chung kết Euro 2020 và tứ kết World Cup 2022.

Dù thường xuyên đối mặt chỉ trích trong màu áo Man United, trung vệ 33 tuổi vẫn được đánh giá là gương mặt có ảnh hưởng ở đội tuyển quốc gia.

Không chỉ bản thân Maguire thất vọng, gia đình anh cũng phản ứng mạnh mẽ trước quyết định của Tuchel.

Mẹ của cầu thủ này, bà Zoe Maguire, công khai bày tỏ sự bất bình trên mạng xã hội và cho rằng con trai mình không được đối xử công bằng sau những đóng góp trong nhiều năm qua.

Ngôi sao 33 tuổi là gương mặt dày dạn kinh nghiệm ở tuyển Anh

Theo truyền thông Anh, khả năng Maguire bị loại thực tế đã xuất hiện từ nhiều tháng trước. HLV Tuchel từng công khai đánh giá Marc Guéhi và Ezri Konsa đang xếp trên trung vệ Man United trong thứ tự lựa chọn ở hàng phòng ngự.

Ngoài ra, sự tiến bộ của Trevoh Chalobah cùng sự trở lại của John Stones khiến cơ hội của Maguire ngày càng thu hẹp.

Phil Foden bị gạch tên

Cole Palmer cũng không có mặt

Danh sách cuối cùng của tuyển Anh sẽ được công bố trong ngày 22-5, dự kiến cũng sẽ mang đến nhiều bất ngờ khác.

Phil Foden và Cole Palmer, những cầu thủ từng được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trên hàng công, đều không được triệu tập do sa sút phong độ thời gian gần đây. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Luke Shaw (Man Utd), Adam Wharton (Crystal Palace) cũng vắng mặt, trong khi Ivan Toney bất ngờ được gọi trở lại sau quãng thời gian thi đấu ấn tượng tại Ả Rập Saudi trong màu áo Al Ahli.

Ivan Toney được thi đấu rất ít ở tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel

Những lựa chọn mạnh tay của Tuchel đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Đức cho thấy ông sẵn sàng gạt bỏ tất cả để xây dựng đội hình phù hợp với triết lý chiến thuật của mình.

Thành công hay thất bại của quyết định này sẽ chỉ được kiểm chứng khi tuyển Anh bước vào hành trình chinh phục World Cup 2026.