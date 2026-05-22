Thể thao

Thomas Tuchel mạnh tay “trảm” loạt sao lớn của tuyển Anh

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Đúng như dự đoán, HLV Thomas Tuchel đã thẳng tay gạch bỏ nhiều ngôi sao trong danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026.

Ưu tiên phong độ và khả năng tạo đột biến

Chiều 22-5 (giờ Việt Nam), HLV Thomas Tuchel chính thức công bố danh sách 26 tuyển thủ Anh sẽ góp mặt tại World Cup 2026. Với mục tiêu chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 60 năm của xứ sở sương mù, chiến lược gia người Đức ưu tiên phong độ và khả năng tạo đột biến hơn là danh tiếng hay vị thế truyền thông.

Thomas Tuchel mạnh tay “trảm” loạt sao lớn của tuyển Anh - Ảnh 1.

Harry Kane tiếp tục là “đầu tàu” của đội tuyển Anh tại World Cup 2026 (Ảnh: AP)

Dẫn dắt "Tam Sư" trên đất Bắc Mỹ vẫn là đội trưởng Harry Kane. Tiền đạo của Bayern Munich tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công nhờ kinh nghiệm, bản năng săn bàn cùng vai trò thủ lĩnh trong phòng thay đồ. Mùa này, anh tiếp tục tỏa sáng cùng "Hùm xám" với 36 bàn thắng tại Bundesliga, đoạt danh hiệu "Vua phá lưới" lần thứ 3 liên tiếp.

Tuy nhiên, chân sút sinh năm 1993 sẽ không còn là trung tâm duy nhất của hệ thống tấn công như những năm trước. Tuchel mang tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nhiều phương án giàu tốc độ và tính cơ động.

Ivan Toney bất ngờ được triệu tập trở lại kể từ trận giao hữu gặp Senegal tháng 6-2025.

Nhiều ngôi sao không được triệu tập

Trong màu áo ĐKVĐ C1 châu Á Al-Ahli, tiền đạo 30 tuổi có 42 bàn thắng và 11 kiến tạo sau 49 lần ra sân. Còn Ollie Watkins vẫn góp mặt nhờ khả năng di chuyển linh hoạt và pressing cường độ cao. Tại hành lang cánh, Marcus Rashford và Bukayo Saka được kỳ vọng mang đến tốc độ và khả năng kéo giãn hàng thủ đối phương. Tài năng của Newcastle Anthony Gordon cũng thường xuyên được HLV Thomas Tuchel trọng dụng.

Thomas Tuchel mạnh tay “trảm” loạt sao lớn của tuyển Anh - Ảnh 2.

Dàn sao Arsenal được triệu tập lên tuyển Anh dự World Cup 2026 sau chức vô địch Premier League (Ảnh: Arsenal FC)

Ở tuyến giữa, Jude Bellingham gần như chắc suất đá chính trong vai trò hạt nhân sáng tạo. Ngôi sao của Real Madrid sẽ kết hợp cùng Declan Rice để tạo nên trục giữa giàu năng lượng và kiểm soát thế trận. Jordan Henderson, cầu thủ từng 3 lần dự World Cup, mang đến kinh nghiệm dày dạn cho đội tuyển Anh trong khi Kobbie Mainoo và Eberechi Eze đại diện cho tốc độ và tính đột phá.

Hàng thủ "Tam Sư" trong đợt triệu tập này tạo ra nhiều tranh cãi nhất. Tuchel tiếp tục đặt niềm tin vào John Stones dù cầu thủ này không có nhiều cơ hội thi đấu cho Man City mùa này vì chấn thương. Ngoài ra, hậu vệ Djed Spence đang chật vật trụ hạng cùng Tottenham cũng có tên. Anh sẽ phải nỗ lực rất nhiều để giành suất đá chính tại World Cup 2026 với Nico O'Reilly, ngôi sao trẻ đang có phong độ cao của Man City.

Ở cánh phải, Trent Alexander-Arnold và Rico Lewis mất suất đến Bắc Mỹ vào tay Tino Livramento và Reece James. Cặp trung vệ sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Stones, Marc Guehi, Dan Burn và Ezri Konsa.

Trong khung gỗ, Jordan Pickford nhiều khả năng là lựa chọn hàng đầu của Tuchel sau màn trình diễn ổn định dưới thời Gareth Southgate. Dean Henderson cũng nhiều lần được Tuchel trao suất bắt chính ở các trận giao hữu. Trong khi đó, James Trafford sẽ bổ sung thêm chiều sâu tại vị trí người gác đền.

Theo danh sách chính thức, rất nhiều ngôi sao của tuyển Anh không được triệu tập do sa sút chuyên môn như Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold hay Morgan Gibbs-White... Những quyết định cứng rắn của HLV Thomas Tuchel cho thấy "Tam Sư" đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ sau 2 lần liên tiếp về nhì tại Euro.

Với một tập thể giàu năng lượng, khát khao và có chiều sâu, đội bóng xứ sở sương mù đặt mục tiêu rất lớn trên đất Bắc Mỹ mùa hè này. Họ sẽ khởi đầu chiến dịch World Cup 2026 bằng cuộc chạm trán Croatia, đội xếp hạng 3 tại World Cup 2022, trước khi gặp Ghana và Panama.

Danh sách tuyển Anh tham dự World Cup 2026:

Thủ môn: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Man City)

Hậu vệ: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guehi (Man City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Man City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O'Reilly (Man City), Dan Burn (Newcastle), Djed Spence (Tottenham)

Tiền vệ: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Kobbie Mainoo (Man United), Eberechi Eze (Arsenal)

Tiền đạo: Harry Kane (Bayern Munich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle)


