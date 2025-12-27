HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Lộ diện thế hệ nghệ sĩ mới của "nhà SOOBIN"

Thùy Trang

(NLĐO)- Lê Bin Thế Vĩ và firstgene chính thức gia nhập Spacespeakers Label- công ty quản lý của SOOBIN, Binz,…

Nhà SOOBIN giới thiệu chiến binh mới

Lộ diện thế hệ nghệ sĩ mới của "nhà SOOBIN" - Ảnh 1.

SOOBIN và Firstgene

Spacespeakers Label (SS Label)- công ty quản lý của SOOBIN, Binz, Rhymastic, SlimV, Toulever…vừa công bố dàn nghệ sĩ mới Firstgene và hệ lộ dự án KOSMIK Concert 2026 với thông điệp From local to global (tạm dịch: từ quốc gia ra quốc tế).

Firstgene - nhóm nhạc gồm 5 thành viên: LEZII, Wishty Eazy, SUGI, StillaD và BIKAY, được giới thiệu như thế hệ nghệ sĩ kế cận, đại diện cho tinh thần trẻ trung, sáng tạo và sẵn sàng bứt phá trong bối cảnh thị trường âm nhạc Việt Nam ngày càng hội nhập. Màn ra mắt của Firstgene nhanh chóng thu hút sự chú ý khi tổ đội mang đến phần trình diễn chào sân bùng nổ, thể hiện rõ cá tính âm nhạc riêng biệt của từng thành viên, đồng thời cho thấy sự gắn kết trong định hướng phát triển chung. Phần trình diễn được xem là lời khẳng định đầu tiên cho hành trình mà SS Label sẽ đồng hành, đào tạo và đầu tư dài hạn cho Firstgene trong thời gian tới.

Đại diện cho thế hệ nghệ sĩ đi trước, SOOBIN chia sẻ rằng Firstgene không chỉ là một đội hình nghệ sĩ mới, mà còn là bước đi chiến lược mở đầu cho chặng đường phát triển tiếp theo của SS Label: "Ở Firstgene, chúng tôi nhìn thấy tinh thần, khát vọng và hình ảnh của chính SpaceSpeakers trong những ngày đầu tiên. Một thế hệ dám thử nghiệm, dám va chạm và sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn."

KOSMIK Concert 2026: Mảnh ghép chiến lược trong hành trình vươn ra thế giới của SS Label

Lộ diện thế hệ nghệ sĩ mới của "nhà SOOBIN" - Ảnh 2.

5 thành viên của Firstgene

SS Label cũng hé lộ siêu dự án âm nhạc KOSMIK CONCERT 2026 - From local to global. Trước đó, KOSMIK Live Concert đã từng được tổ chức thành công tại TP HCM vào năm 2022, tạo dấu ấn mạnh mẽ, quy tụ hàng ngàn khán giả nhờ mức độ đầu tư lớn, tư duy sáng tạo độc lạ và tinh thần tiên phong, được đánh giá là một trong những concert nổi bật của thị trường âm nhạc Việt Nam.

KOSMIK CONCERT 2026 hướng đến việc kết nối các thế hệ nghệ sĩ, tạo nên sự giao thoa giữa những tên tuổi đã có dấu ấn và thế hệ nghệ sĩ trẻ kế cận. Thông qua sự hợp lực này, SS Label kỳ vọng kiến tạo một không gian âm nhạc đa chiều, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng song hành, góp phần mở rộng "bản đồ" âm nhạc Việt trên sân chơi quốc tế.

Lộ diện thế hệ nghệ sĩ mới của "nhà SOOBIN" - Ảnh 3.

Mỗi gương mặt đều cho thấy tài năng thực thụ

Với thông điệp "Enter the world" đại diện cho năm 2026 đầy triển vọng, SS Label khẳng định cam kết sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, tăng cường kết nối quốc tế và đầu tư vào các dự án dài hạn. 

KOSMIK CONCERT 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những concert được mong đợi nhất năm 2026, đánh dấu bước tiến mới của âm nhạc Việt Nam trên hành trình hội nhập toàn cầu.

