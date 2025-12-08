Cần Thơ "chạy nước rút" giải phóng mặt bằng cho dự án hơn 7.000 tỉ đồng

Ngày 8-12, UBND TP Cần Thơ đã thông tin về các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7).

Dự án được HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2023 với chiều dài khoảng 7,04 km, tổng mức đầu tư khoảng 7.240,5 tỉ đồng.

Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7) khởi công vào ngày 22-9 vừa qua

Dự án sau khi hoàn thành đảm bảo kết nối giao thông an toàn, thuận lợi trên toàn tuyến Quốc lộ 91, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố và vùng lân cận, chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm thành phố; chống ngập do triều cường, mưa lớn, nâng cao đời sống của người dân khu vực, nhất là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động, sinh sống dọc tuyến đường .

Dự án đi qua địa bàn các phường Cái Khế, phường Bình Thủy và phường Thới An Đông. Tổng số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng khoảng 1.083 trường hợp, trong đó có 109 trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ của dự án mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn ngã tư Bến Xe - Trà Nóc) trước đây.

"Hiện nay, toàn bộ hệ thống chính trị của địa phương đang tập trung, nỗ lực thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm triển khai thực hiện dự án theo kịp tiến độ. Đồng thời phải đảm bảo quyền lợi, ổn định đời sống, sản xuất của các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng" – UBND TP Cần Thơ thông tin.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ lội nước khảo sát dự án và thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng trong tháng 11 vừa qua

UBND các phường thuộc địa bàn thực hiện dự án đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tiến hành kiểm đếm, đo đạc xác định khối lượng và xét tính pháp lý về đất, nhà, công trình, vật kiến trúc để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chi trả kịp thời theo đúng quy định .

Thành ủy, UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo tập trung ưu tiên thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án trước ngày 31-12.

Thành ủy, UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo tập trung ưu tiên thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án trước ngày 31-12.

Lãnh đạo TP Cần Thơ đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án thống nhất với chủ trương thu hồi đất; phối hợp tốt, kịp thời với Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án trong việc đo đạc, kiểm đếm…