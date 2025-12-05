Ngày 5-12, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11.

Theo báo cáo của UBND thành phố, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11 ước tăng 5,5% so với tháng trước; lũy kế ước tăng 10% so với cùng kỳ.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại cuộc họp

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 32.086,74 tỉ đồng, tăng 5% so với tháng trước; lũy kế ước đạt 321.887 tỉ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ.

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 được Thủ tướng giao là gần 28.959 tỉ đồng, kết quả giải ngân đến ngày 27-11 hơn 11.965 tỉ đồng, đạt 41,32% kế hoạch giao và đạt 39,15% kế hoạch HĐND thành phố giao.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng trong tháng 11 và 11 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố gặp nhiều khó khăn nhưng tất cả các lĩnh vực có bước tăng trưởng so với cùng kỳ.

Đây là sự nỗ lực lớn của cán bộ, công chức, doanh nghiệp, người dân. Tuy nhiên, ông Tuyên cũng nhìn nhận việc giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn thấp.

Quang cảnh cuộc họp

"4,2 triệu dân thành phố rất hy vọng và trông vào bộ máy giai đoạn hiện nay. Đa số làm được nhưng có anh em vẫn còn "thủ kỹ", việc đã giao thì làm chậm; chưa dám chịu trách nhiệm, chưa dám đề xuất…" - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nói.

Từ đây đến cuối năm, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị các sở, ngành, thủ trưởng các đơn vị tập trung làm quy hoạch thành phố; chuẩn bị nội dung để chất vấn tại kỳ họp HĐND thành phố; công tác chuẩn bị bầu cử; quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo…