Sức khỏe

Bác sĩ cảnh báo một loại virus lây nhanh, nguy hiểm cho trẻ

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Virus hợp bào hô hấp RSV là một trong những tác nhân virus hô hấp quan trọng, mức độ nguy hiểm không thua kém cúm hay COVID-19

Một bé trai 3 tháng tuổi, sinh đủ tháng, cân nặng lúc sinh hoàn toàn bình thường, được gia đình đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trong tình trạng ho, sổ mũi và thở nhanh. Trước đó, trẻ chỉ có biểu hiện giống cảm lạnh nhẹ nên gia đình theo dõi tại nhà. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày, trẻ bắt đầu khó thở, bú kém, quấy khóc nhiều và xuất hiện khò khè.

Trời lạnh, bác sĩ cảnh báo một loại virus phát tán nhanh - Ảnh 1.

Phụ huynh đưa trẻ khám bệnh vào mùa lạnh

Kết quả thăm khám cho thấy trẻ nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV, kèm viêm tiểu phế quản và suy hô hấp, buộc phải nhập viện để theo dõi và hỗ trợ hô hấp. Trường hợp trên không phải là cá biệt trong thời điểm giao mùa, khi các bệnh lý hô hấp ở trẻ nhỏ có xu hướng gia tăng nhanh chóng. Trong số các tác nhân gây bệnh, RSV được xem là mối nguy âm thầm nhưng có thể diễn tiến nặng, đặc biệt ở trẻ trong những tháng đầu đời.

Theo PGS-TS- BS Lê Thượng Vũ - Trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, cho biết trẻ trong 6 tháng đầu đời là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi nhiễm RSV. Ở giai đoạn này, đường thở của trẻ còn hẹp, phổi chưa phát triển đầy đủ, trong khi khả năng miễn dịch còn hạn chế, dễ dẫn đến viêm tiểu phế quản và suy hô hấp khi nhiễm virus.

Đáng lưu ý, nhiều trường hợp RSV nặng xảy ra ở những trẻ sinh đủ tháng, trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, cho thấy RSV không chỉ là mối nguy đối với trẻ sinh non hay có bệnh nền. Không chỉ gây ảnh hưởng tức thời, nhiễm RSV sớm còn có thể để lại hệ lụy lâu dài. Theo các chuyên gia, trẻ từng nhiễm RSV nặng trong những năm đầu đời có nguy cơ cao bị khò khè tái diễn, hen phế quản và các bệnh hô hấp mạn tính về sau, ảnh hưởng đến chất lượng sống và sức khỏe lâu dài của trẻ.

Trời lạnh, bác sĩ cảnh báo một loại virus phát tán nhanh - Ảnh 2.

TS BS. Nguyễn Huy Luân và PGS TS BS. Lê Thượng Vũ chia sẻ về Gánh nặng RSV ở trẻ em vào thời điểm giao mùa và vai trò của vắc xin trong phòng ngừa chủ động

Từ góc độ phòng ngừa, TS-BS Nguyễn Huy Luân, Trưởng Đơn nguyên Tiêm chủng Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, nhận định RSV là một trong những tác nhân virus hô hấp quan trọng, mức độ nguy hiểm không thua kém cúm hay COVID-19. Gần như tất cả trẻ em dưới 2 tuổi đều từng nhiễm RSV ít nhất một lần, trong đó nhóm trẻ dưới 6 tháng tuổi có nguy cơ diễn tiến nặng cao nhất.

RSV có mùa lưu hành khá rõ rệt tại Việt Nam, thường gia tăng vào cuối năm, vì vậy các biện pháp phòng ngừa cần được triển khai chủ động trước mùa dịch. Bên cạnh đó, các biện pháp chăm sóc như giữ ấm, đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh tay và hạn chế tiếp xúc nguồn lây, tiêm ngừa đóng vai trò quan trọng trong phòng bệnh chủ động. Đặc biệt, việc tiêm vắc xin RSV cho phụ nữ mang thai trong giai đoạn từ 24 đến 36 tuần giúp truyền kháng thể qua nhau thai, bảo vệ trẻ ngay từ khi chào đời, nhất là trong 6 tháng đầu đời là giai đoạn nguy cơ cao nhất.

RSV là virus lây lan chủ yếu qua đường hô hấp thông qua giọt bắn và tiếp xúc gần. Trong điều kiện thời tiết giao mùa với mưa nhiều, độ ẩm cao và nhiệt độ thay đổi thất thường, virus có khả năng tồn tại lâu hơn trong môi trường, làm tăng nguy cơ lây nhiễm trong gia đình, nhà trẻ và cộng đồng.

Tin liên quan

Trời trở lạnh, bác sĩ cảnh báo về một loại virus hô hấp lây nhiễm nhanh

Trời trở lạnh, bác sĩ cảnh báo về một loại virus hô hấp lây nhiễm nhanh

(NLĐO)- Virus hợp bào hô hấp trở nặng rất nhanh chỉ trong 24–48 giờ đầu dù triệu chứng ban đầu khá mờ nhạt

Bộ Y tế lên tiếng về độc lực của chủng virus cúm

(NLĐO) - Số ca nhiễm cúm có xu hướng tăng trở lại trong 3 tháng gần đây. Tuy nhiên, chưa ghi nhận thay đổi về độc lực ở các chủng virus cúm mùa.

Đà Nẵng: Trẻ mắc cúm virus nhập viện tăng cao, nhiều ca nằm ngoài hành lang

(NLĐO) - Lượng bệnh nhi nhập viện điều trị tại Khoa Nhi hô hấp - Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng gần đây tăng cao, một số ca nặng phải thở máy

