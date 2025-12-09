HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Trời trở lạnh, bác sĩ cảnh báo về một loại virus hô hấp lây nhiễm nhanh

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO)- Virus hợp bào hô hấp trở nặng rất nhanh chỉ trong 24–48 giờ đầu dù triệu chứng ban đầu khá mờ nhạt

Một buổi chiều đầu mùa lạnh, bé N. (4 tháng tuổi, TPHCM) được đưa đến cấp cứu trong tình trạng thở nhanh, khò khè và bú kém. Chỉ một ngày trước đó, bé chỉ ho nhẹ và quấy khóc, gia đình nghĩ trẻ bị cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM xác định bé nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV) và phải thở oxy nhiều ngày mới cải thiện. Trường hợp này phản ánh sự nguy hiểm của RSV, khi bệnh có thể trở nặng rất nhanh chỉ trong 24–48 giờ đầu dù triệu chứng ban đầu khá mờ nhạt.

Trời lạnh, bác sĩ cảnh báo một căn bệnh trở nặng rất nhanh - Ảnh 1.

Virus hợp bào hô hấp (RSV) còn đe dọa người lớn tuổi, đặc biệt là những người có bệnh nền như tăng huyết áp, tim mạch, bệnh phổi mạn tính, đái tháo đường hay suy thận

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Như Vinh, Trưởng Khoa Thăm dò chức năng hô hấp-Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, RSV là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây viêm tiểu phế quản và viêm phổi ở trẻ dưới 1 tuổi. Ở lứa tuổi này, đường thở nhỏ, hệ miễn dịch còn non nớt và khả năng tống đờm kém khiến virus dễ gây phù nề, tắc nghẽn và nhanh chóng dẫn đến suy hô hấp.

Không chỉ gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ, RSV còn đe dọa người lớn tuổi, đặc biệt là những người có bệnh nền như tăng huyết áp, tim mạch, bệnh phổi mạn tính, đái tháo đường hay suy thận. 

Có thể kích hoạt các bệnh nền bùng phát và làm tăng nguy cơ viêm phổi nặng phải nhập viện. Những năm gần đây, gánh nặng bệnh RSV gia tăng do ô nhiễm không khí, biến đổi khí hậu và mật độ dân cư cao – các yếu tố khiến virus lan truyền nhanh và mạnh hơn.

Từ góc độ tiêm chủng và miễn dịch học, TS-BS Nguyễn Huy Luân, Trưởng Đơn vị Tiêm chủng-Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, cho biết gần như tất cả trẻ dưới 2 tuổi đều từng nhiễm RSV nhưng nhóm nhũ nhi vẫn là đối tượng dễ diễn tiến nặng nhất. 

Ở người lớn, đặc biệt là nhóm trên 60 tuổi với hệ miễn dịch suy giảm, RSV cũng là tác nhân hàng đầu gây viêm phổi và biến chứng nặng.

Phòng ngừa chủ động được xem là biện pháp quan trọng nhất hiện nay. Đối với phụ nữ mang thai trong tam cá nguyệt thứ ba, tiêm ngừa RSV giúp truyền kháng thể qua nhau thai để bảo vệ trẻ trong 6 tháng đầu đời (giai đoạn trẻ có nguy cơ cao nhất) với hiệu quả bảo vệ ghi nhận từ 70–82% và giảm rõ rệt nguy cơ nhập viện vì viêm phổi.

Đối với người từ 60 tuổi trở lên, vắc-xin RSV đã được cấp phép tại Việt Nam với hiệu quả bảo vệ viêm phổi do RSV lên đến 89%, giúp giảm biến chứng nặng và tử vong. Bên cạnh tiêm chủng cần duy trì môi trường sống thông thoáng, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, vệ sinh máy lạnh định kỳ và tuyệt đối không để trẻ và người cao tuổi tiếp xúc với khói thuốc - yếu tố làm suy giảm miễn dịch đường thở.


