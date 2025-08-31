Ngày 31-8, tại Thủ Đức, Phòng khám Nhi Khoa - Sản Khoa Bác sĩ Em bé, do bác sĩ Đào Nguyễn Phương Linh, người được cộng đồng các bà mẹ gọi là "Bác sỹ F0", sáng lập, chính thức đi vào hoạt động.

"Bác sĩ Em bé" đồng hành cùng con

Tại chương trình, ThS BS La Văn Minh Tiến tư vấn truyền thông sức khỏe cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. BS Tiến đóng vai trò là một người bạn, một người đồng hành với những nỗi niềm "khó nói" và mong muốn của nhiều cặp vợ chồng hiện nay.

Bác sĩ khám bệnh miễn phí cho bé nhân ngày khai trương

Trong bối cảnh nhiều phụ huynh còn lúng túng trong việc giáo dục con cái, các chuyên đề như tâm lý trẻ em và sơ cấp cứu đã trở thành "lời giải" đầy ý nghĩa tại chương trình. Bài học về tâm lý không phải để "trị" con, mà là để thấu hiểu mỗi hành vi của bé. Kiến thức sơ cấp cứu không chỉ là kỹ năng, mà là "bộ áo giáp" vững chắc giúp ba mẹ tự tin và bình tĩnh.

Mẹ và bé trải nghiệm chương trình cắm hoa

Đặc biệt, chương trình cắm hoa và thưởng trà cho thấy sự thấu hiểu sâu sắc của Bác sĩ Em bé đối với áp lực của các bà mẹ hiện đại. Trong guồng quay bận rộn, một khoảnh khắc tĩnh lặng để lắng nghe chính mình, để tái tạo năng lượng là vô cùng cần thiết. Đây là một thông điệp mạnh mẽ: sự chăm sóc bản thân của mẹ chính là nền tảng cho sự phát triển toàn diện của con.

Bác sĩ Em bé: Lắng nghe và thấu hiểu

Chia sẻ tại chương trình, bác sĩ Đào Nguyễn Phương Linh, cho hay các y bác sĩ sẽ đồng hành cùng các em bé và những bà mẹ. Điều cốt lõi là phải thấu hiểu đối tượng của mình trong bối cảnh sống của họ, từ đó đưa ra hướng chăm sóc phù hợp.

Các Bác sĩ Em bé xây dựng một không gian tương tác và có những giải pháp lâu dài cho sức khỏe của mẹ và bé

Triết lý này đã định hình cách tiếp cận của phòng khám: mỗi ca bệnh không chỉ là một chẩn đoán, một toa thuốc mà là một cuộc trò chuyện chân thành, một sự lắng nghe để hiểu rõ hơn về những băn khoăn, lo lắng của các bà mẹ.

Cùng với những người bạn, cả chuyên môn lẫn trong đời sống, phòng khám sẽ trở thành nơi thực hiện đam mê tương tác và thấu hiểu con người. Từ sự thấu hiểu đó, nhiều vấn đề xã hội sẽ được nhìn nhận và giải quyết. Đây không chỉ là một cơ sở y tế, mà còn là một dự án mang tính xã hội, góp phần xây dựng một cộng đồng cha mẹ và trẻ em khỏe mạnh hơn, cả về thể chất lẫn tinh thần.