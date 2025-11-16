HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bác sĩ lý giải nguyên nhân số ca sinh mổ tăng

Hải Yến

(NLĐO) - Tỉ lệ mổ lấy thai tăng nhanh từ 15% lên gần 30%. Đáng chú ý, đã có trẻ sơ sinh suy hô hấp phải nhập viện vì mổ lấy thai quá sớm.

Thông tin trên được BS Bạch Văn Cam, cố vấn cao cấp hồi sức cấp cứu-Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM), chia sẻ tại hội  thảo khoa học huyên đề sản khoa - nhi khoa năm 2025 với chủ đề: "Chăm sóc mẹ và bé: Đổi mới thực hành, nâng chuẩn chất lượng" vừa diễn ra tại phường Bình Dương, TP HCM. 

img

Để giúp thai phụ giảm căng thẳng khi sinh con, Bệnh viện Từ Dũ đã có hoạt động cho phép người nhà vào phòng mổ cùng thai phụ

Hội thảo là dịp các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm về sản - nhi đến các y-bác sĩ trong khu vực nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc cho người bệnh.

Báo cáo tại hội nghị về mổ lấy thai theo y học chứng cứ nhằm chuẩn hoá thực hành và giảm biến chứng cho thai phụ, BSCKII Phạm Thanh Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM), cho biết hiện mổ lấy thai là phẫu thuật phổ biến nhất trong sản khoa. 

Tại Bệnh viện Từ Dũ, tỉ lệ mổ ở sản phụ đã chuyển dạ chiếm khoảng 40% tổng số ca sinh. Trước vấn đề này, năm 2014, WHO đã khuyến cáo cần có các biện pháp giảm tỉ lệ mổ không cần thiết.

Bởi mổ lấy thai kéo theo nguy cơ biến chứng muộn, đặc biệt nhau cài răng lược do sẹo mổ cũ. Thời điểm tối ưu để mổ chủ động là tuần 39 thai kỳ, chỉ cân nhắc tuần 38 cho song thai hoặc thai chậm tăng trưởng.

Bên cạnh đó, BS Hải cũng chia sẻ 1 số thay đổi kỹ thuật đáng chú ý như hạn chế đặt sonde tiểu, sát khuẩn da tối thiểu ba phút, mở tử cung theo hướng dọc, khâu cơ tử cung đúng lớp, ưu tiên khâu hai lớp liên tục. Không bóc nhau bằng tay trừ khi nhau bám thấp và hạn chế thao tác không cần thiết giúp giảm nguy cơ biến chứng lâu dài.

"Từ năm 2021, bệnh viện đã triển khai mô hình mổ gia đình cho phép người nhà vào phòng mổ, giúp giảm căng thẳng, cải thiện trải nghiệm và tăng tính minh bạch trong chăm sóc sản phụ" - BS Hải nói.

Liên quan đến mổ lấy thai, BS Bạch Văn Cam cho biết thêm mổ lấy thai đang trở thành trào lưu khi nhiều gia đình chọn phương pháp này mà chưa cân nhắc hết rủi ro đối với trẻ sơ sinh.

BS Cam cảnh báo mổ trước 39 tuần làm tăng nguy cơ suy hô hấp, đặc biệt với trẻ sinh trước 36 tuần do phổi chưa phát triển hoàn chỉnh. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, từng ghi nhận một số trường hợp trẻ sơ sinh bị suy hô hấp liên quan đến mổ lấy thai quá sớm. Do đó, trong những trường hợp không có chỉ định bắt buộc, sinh thường qua ngả âm đạo vẫn là phương pháp an toàn và ưu tiên cho mẹ và bé. 

Theo ThS-BS Lê Xuân Đức, Giám đốc Y khoa Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức, những năm gần đây, tỉ lệ mổ lấy thai ở Việt Nam và trên toàn thế giới có xu hướng tăng. Năm 2005, tỉ lệ khoảng 15%, đến năm 2022 tại Việt Nam đã tăng lên 27–30% và dự báo còn tiếp tục tăng.

Lý giải nguyên nhân tỉ lệ mổ lấy thai thăng, BS Đức cho rằng có nhiều yếu tố như tâm lý sản phụ muốn chọn "ngày đẹp", mong muốn chủ động thời điểm sinh; y học phát triển khiến sản phụ lo ngại biến chứng của sinh thường; nhận thức về an toàn cho mẹ và bé. 

Bên cạnh đó, cùng với xu hướng lấy người bệnh làm trung tâm, trong đó mong muốn của sản phụ cũng được xem xét bên cạnh chỉ định chuyên môn của bác sĩ. Ngoài ra, tỉ lệ mổ lấy thai tăng hằng năm còn do nhiều sản phụ mang thai lần hai, lần ba trên nền sẹo mổ cũ, làm tăng chỉ định mổ ở các năm tiếp theo.

Để dung hòa giữa biến chứng mổ lấy thai và việc tôn trọng mong muốn của sản phụ theo mô hình "lấy người bệnh làm trung tâm", theo BS Đức, cả sinh thường và mổ lấy thai đều có nguy cơ biến chứng. Khi sản phụ có thể sinh thường nhưng muốn mổ vì tâm lý lo sợ, bác sĩ sẽ giải thích rõ ràng nguy cơ của từng phương pháp.

Tin liên quan

Mổ lấy thai 35 tuần cứu mẹ con sản phụ nguy kịch vì cúm A

Mổ lấy thai 35 tuần cứu mẹ con sản phụ nguy kịch vì cúm A

(NLĐO) - Nhiễm cúm A/H1N1 rất nặng trong lúc mang thai, nguy cơ tử vong cả mẹ và con cao, sản phụ Bùi Thị Lan Hương đã được các bác sĩ quyết định mổ lấy thai để cứu thai và mẹ.

Chờ ngày đẹp để sinh mổ, thai phụ bất ngờ khi con nặng gần 6 kg

(NLĐO) - Mang thai to trên vết mổ đẻ cũ nhưng cố chờ ngày đẹp để sinh mổ. Tuy nhiên, sau khi thăm khám bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu cho thai phụ

Tỉ lệ sinh mổ tăng cao do "chọn giờ"

(NLĐO) - Tỉ lệ sinh mổ tăng gấp 3 lần trong 15 năm qua, trở thành vấn đề cấp bách, do nhiều thai phụ sợ sinh con nên yêu cầu mổ chủ động

Phó giám đốc trẻ sơ sinh mổ lấy thai Bệnh viện Nhi Đồng 1 đáng chú ý chia sẻ kinh nghiệm suy hô hấp sinh mổ hồi sức cấp cứu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo