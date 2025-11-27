Bác sĩ TP HCM chi viện vùng lũ Đắk Lắk, lan tỏa nhiều câu chuyện đẹp

Ngày 27-11, Sở Y tế TP HCM cho biết 5 tổ công tác thuộc các bệnh viện trên địa bàn đã hoàn thành đợt chi viện khám chữa bệnh cho người dân tại 5 xã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt ở tỉnh Đắk Lắk.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân bị ảnh hưởng lũ tại Đắk Lắk

Chương trình được triển khai theo đề nghị của Sở Y tế Đắk Lắk. Các bác sĩ TP HCM sau khi có mặt theo từng địa điểm đã tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng túi thuốc gia đình.

Các tổ công tác đã đến 5 điểm khám ở xã Hòa Xuân, Hoà Vinh, Hoà Thịnh, Đồng Xuân, Ô Loan. Các bác sĩ tham gia đoàn công tác đến từ các bệnh viện gồm: Nhân Dân Gia Định, Từ Dũ, Nhi Đồng 1, Da Liễu, Bệnh Nhiệt đới, Nhân Dân 115, Hùng Vương, Nhi Đồng 2, Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức...

Mỗi tổ công tác mang theo 500 túi thuốc gia đình. Trong một ngày, đã có 3.551 lượt người dân được khám và chăm sóc sức khỏe.

Tại xã Hòa Xuân, khi chứng kiến nhiều người dân phải lội nước đến khám trong bộ quần áo vẫn còn ướt, các thành viên tổ 1 đã không khỏi xúc động. Các y - bác sĩ đã đóng góp 45 triệu đồng để mua 200 phần gạo tặng các hộ gia đình đặc biệt khó khăn, đồng thời mời bà con ở lại dùng cơm trưa cùng đoàn công tác.

Ngay sau khi di chuyển đến vùng lũ, các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) sắp xếp vật tư, chuẩn bị trang thiết bị y tế dưới ánh đèn pin và ánh sáng từ những chiếc điện thoại vì mất điện để kịp thăm khám cho bà con.

Sở Y tế TP HCM ghi nhận tinh thần xung kích và sự chuẩn bị chu đáo về nhân lực, thuốc men, trang thiết bị của các bệnh viện. Đợt chi viện không chỉ giúp người dân vùng lũ được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm và sẵn sàng sẻ chia của đội ngũ thầy thuốc TP HCM đối với cộng đồng.