Bác sĩ TP HCM chi viện vùng lũ Đắk Lắk, lan tỏa nhiều câu chuyện đẹp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bác sĩ TP HCM chi viện vùng lũ Đắk Lắk, lan tỏa nhiều câu chuyện đẹp

Hải Yến

(NLĐO) - Đợt chi viện không chỉ giúp người dân vùng lũ được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái của bác sĩ TP HCM với cộng đồng

Ngày 27-11, Sở Y tế TP HCM cho biết 5 tổ công tác thuộc các bệnh viện trên địa bàn đã hoàn thành đợt chi viện khám chữa bệnh cho người dân tại 5 xã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt ở tỉnh Đắk Lắk. 

Bác sĩ TP HCM chi viện vùng lũ Đắk Lắk, lan tỏa nhiều câu chuyện đẹp - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân bị ảnh hưởng lũ tại Đắk Lắk

Chương trình được triển khai theo đề nghị của Sở Y tế Đắk Lắk. Các bác sĩ TP HCM sau khi có mặt theo từng địa điểm đã tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng túi thuốc gia đình. 

Các tổ công tác đã đến 5 điểm khám ở xã Hòa Xuân, Hoà Vinh, Hoà Thịnh, Đồng Xuân, Ô Loan. Các bác sĩ tham gia đoàn công tác đến từ các bệnh viện gồm: Nhân Dân Gia Định, Từ Dũ, Nhi Đồng 1, Da Liễu, Bệnh Nhiệt đới, Nhân Dân 115, Hùng Vương, Nhi Đồng 2, Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức...

Mỗi tổ công tác mang theo 500 túi thuốc gia đình. Trong một ngày, đã có 3.551 lượt người dân được khám và chăm sóc sức khỏe. 

Bác sĩ TP HCM chi viện vùng lũ Đắk Lắk, lan tỏa nhiều câu chuyện đẹp - Ảnh 2.

Tại xã Hòa Xuân, khi chứng kiến nhiều người dân phải lội nước đến khám trong bộ quần áo vẫn còn ướt, các thành viên tổ 1 đã không khỏi xúc động. Các y - bác sĩ đã đóng góp 45 triệu đồng để mua 200 phần gạo tặng các hộ gia đình đặc biệt khó khăn, đồng thời mời bà con ở lại dùng cơm trưa cùng đoàn công tác.

Bác sĩ TP HCM chi viện vùng lũ Đắk Lắk, lan tỏa nhiều câu chuyện đẹp - Ảnh 3.

Ngay sau khi di chuyển đến vùng lũ, các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) sắp xếp vật tư, chuẩn bị trang thiết bị y tế dưới ánh đèn pin và ánh sáng từ những chiếc điện thoại vì mất điện để kịp thăm khám cho bà con.

Sở Y tế TP HCM ghi nhận tinh thần xung kích và sự chuẩn bị chu đáo về nhân lực, thuốc men, trang thiết bị của các bệnh viện. Đợt chi viện không chỉ giúp người dân vùng lũ được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm và sẵn sàng sẻ chia của đội ngũ thầy thuốc TP HCM đối với cộng đồng.

Tin liên quan

Hơn 10.000 túi thuốc và hàng chục bác sĩ từ TPHCM lên đường hỗ trợ người dân vùng lũ

Hơn 10.000 túi thuốc và hàng chục bác sĩ từ TPHCM lên đường hỗ trợ người dân vùng lũ

(NLĐO) - Đoàn bác sĩ từ nhiều bệnh viện trên địa bàn TPHCM đã lên đường đến Khánh Hoà để tham gia chữa bệnh và trực tiếp hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng lũ.

Bộ Y tế đồng hành cùng lực lượng thầy thuốc vùng lũ TP Huế và Đà Nẵng

(NLĐO) - Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam cùng doanh nghiệp tặng 2.000 suất dung dịch sát khuẩn cho 7 cơ sở y tế TP Huế và Đà Nẵng

Không để thực phẩm cứu trợ hỏng, mốc đến tay người dân vùng lũ

(NLĐO) - Cục An toàn thực phẩm đề nghị kiểm soát lương thực, thực phẩm, nước uống cứu trợ vùng bão lũ, tránh hỏng, mốc, dập vỡ hoặc quá hạn.

khám chữa bệnh dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe tổ công tác sở y tế Tinh thần trách nhiệm khám bệnh Răng Hàm Mặt vùng lũ lan toả câu chuyện đẹp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo