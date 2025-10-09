HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Không để thực phẩm cứu trợ hỏng, mốc đến tay người dân vùng lũ

N.Dung

(NLĐO) - Cục An toàn thực phẩm đề nghị kiểm soát lương thực, thực phẩm, nước uống cứu trợ vùng bão lũ, tránh hỏng, mốc, dập vỡ hoặc quá hạn.

Ngày 9-10, ông Chu Quốc Thịnh, Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cho biết đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh/thành phố Bắc Bộ, Trung Bộ và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cùng khu vực, về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc do bão lụt năm 2025.

Không để thực phẩm cứu trợ hỏng, mốc đến tay người dân vùng lũ - Ảnh 1.

Cung cấp thực phẩm, nước uống cứu trợ người dân vùng bão lũ. Ảnh. Thu Hiền

Theo ông Thịnh, trước diễn biến phức tạp của bão số 10 và số 11 gây mưa lớn, ngập lụt đô thị và vùng trũng thấp, sạt lở, lũ ống, lũ quét, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm và nước uống an toàn tại những khu vực bị ngập lụt, sạt lở, chia cắt.

Khuyến khích người dân nên sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, ăn ngay như lương khô, mì gói, nước uống đóng chai, đồng thời bổ sung vitamin để nâng cao sức đề kháng.

Các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân lựa chọn, chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn; tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm chết.

Nguồn nước như giếng khoan, giếng khơi nếu bị ngập phải lọc và khử trùng trước khi sử dụng.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu tăng cường giám sát nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trong cộng đồng.

Nguồn nước như giếng khoan, giếng khơi nếu bị ngập phải được lọc và khử trùng trước khi sử dụng.

Nguồn nước như giếng khoan, giếng khơi nếu bị ngập phải được lọc và khử trùng trước khi sử dụng.

Không để thực phẩm cứu trợ hỏng, mốc đến tay người dân vùng lũ - Ảnh 2.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cứu trợ khẩn cấp người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 11

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu tăng cường giám sát nguy cơ ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm trong cộng đồng. Các đơn vị y tế dự phòng, cơ sở điều trị và trạm y tế cần phối hợp phát hiện sớm, xử lý kịp thời các trường hợp rối loạn tiêu hóa, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Với công tác cứu trợ, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo kiểm soát chặt chất lượng lương thực, thực phẩm và nước uống do tổ chức, cá nhân hỗ trợ, không để hàng hỏng, mốc, dập vỡ hoặc quá hạn đến tay người dân.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày 8-10 đã triển khai cứu trợ khẩn cấp đợt 1 cho người dân các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Nghệ An bị thiệt hại do bão số 11 (Matmo) và hoàn lưu sau bão.

Đợt cứu trợ trị giá gần 1,7 tỉ đồng gồm tiền mặt, hàng thiết yếu và bột lọc nước. Nguồn kinh phí trích từ Chiến dịch "Chung tay vượt lũ" do Trung ương Hội phát động qua tài khoản H2025 (Vietcombank). Trong những ngày tới, đoàn công tác sẽ trực tiếp đến các địa phương trao hỗ trợ. Hội cũng dự kiến sử dụng thêm 3,6 tỉ đồng từ chiến dịch để mua thùng hàng gia đình phục vụ ứng phó thiên tai.

Không để thực phẩm cứu trợ hỏng, mốc đến tay người dân vùng lũ - Ảnh 3.

Không để thực phẩm cứu trợ hỏng, mốc đến tay người dân vùng lũ - Ảnh 4.

Không để thực phẩm cứu trợ hỏng, mốc đến tay người dân vùng lũ - Ảnh 5.

Không để thực phẩm cứu trợ hỏng, mốc đến tay người dân vùng lũ - Ảnh 6.


Trực thăng quân đội khẩn cấp bay thả hàng cứu trợ người dân bị lũ lụt cô lập

Trực thăng quân đội khẩn cấp bay thả hàng cứu trợ người dân bị lũ lụt cô lập

(NLĐO) - Trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân đã bay cứu trợ nhân dân các xã ở tỉnh Lạng Sơn đang bị cô lập do lũ lụt

Gần 1,5 tỉ đồng cứu trợ người dân miền Trung sau bão số 5

(NLĐO) - Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cứu trợ khẩn cấp gần 1,5 tỉ đồng cho người dân 3 tỉnh bị ảnh hưởng nặng bởi bão số 5.

Đảm bảo nguồn nước sạch mùa bão lũ

(NLĐO)- Bộ Y tế vừa có công văn khẩn đề nghị các địa phương đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường mùa bão lũ.

