Bác sĩ trẻ với hành trình chọn nơi khó để gieo mầm hy vọng

Giữa cao nguyên lộng gió của Lâm Đồng, nơi những đồi cà phê trải dài trong sương sớm, hành trình của bác sĩ Nròng K'Duy Py, Phó Trưởng Khoa Săn sóc đặc biệt, Bệnh viện Nhân Ái bắt đầu từ một buôn làng nhỏ của người K'Ho. Ước mơ khoác áo blouse trắng đến với anh không ồn ào, không được vẽ ra bằng những điều lớn lao, mà lớn dần lên từ những thiếu thốn, từ sự chắt chiu của gia đình và khát vọng bước ra khỏi giới hạn quen thuộc của núi rừng.

Bác sĩ Kròng K'Duy Py: Từ cậu học trò người K'Ho đến giảng đường đại học

Những năm phổ thông, trong lớp chỉ có vài học sinh là người dân tộc thiểu số. Sự khác biệt ấy đôi khi trở thành áp lực vô hình. Anh từng có lúc tự hỏi liệu mình có đủ khả năng để đi tiếp hay không nhất là khi đứng giữa môi trường mà mình thuộc về số ít.

Bác sĩ K'Duy Py thăm khám cho người bệnh HIV/AIDS



Điểm tựa của anh khi ấy là sự động viên lặng lẽ từ gia đình và sự quan tâm của thầy cô. "Có những lúc tưởng chừng chông chênh nhất, anh lại nhận được nhiều niềm tin nhất. Từ niềm tin đó, anh thi đỗ vào ngành học mơ ước tại Trường Đại học Tây Nguyên. Cánh cửa giảng đường mở ra không chỉ là thành quả cá nhân, mà còn là niềm hy vọng của cả gia đình đặt vào con đường học tập.

Tốt nghiệp đại học, khi đang dồn sức ôn thi bác sĩ nội trú với nhiều dự định phía trước, biến cố ập đến. Sức khỏe của bố suy sụp, gia đình cần anh hơn bao giờ hết. Đứng giữa lựa chọn tiếp tục theo đuổi con đường học tập chuyên sâu hay tạm gác lại ước mơ để đi làm, anh chọn phương án thứ hai. "Gia đình luôn là ưu tiên lớn nhất" - anh K'Duy Py nói ngắn gọn.

Quyết định ấy không dễ dàng. Nhưng với anh, tạm dừng không đồng nghĩa với từ bỏ. Đó là một bước lùi cần thiết để có thể vững vàng hơn. Biến cố gia đình khiến anh thấu hiểu sâu sắc giá trị của sức khỏe, của sự hiện diện và của trách nhiệm. Những trải nghiệm riêng tư ấy dần trở thành nền tảng cho cách anh nhìn về nghề y sau này.

Bác sĩ trẻ chọn nơi nhiều định kiến

Ra trường, thay vì tìm một môi trường thuận lợi hơn, anh chọn gắn bó với bệnh nhân HIV/AIDS giai đoạn cuối tại Bệnh viện Nhân Ái. Ở đó, người bệnh không chỉ mang trong mình những tổn thương thể chất, mà còn phải đối diện với áp lực tinh thần và sự kỳ thị còn tồn tại trong xã hội.

Thay đổi bằng kiến thức chuyên môn, bằng sự tận tâm trong điều trị và bằng nỗ lực góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng. Đằng sau lựa chọn ấy còn có một lý do riêng gia đình anh từng nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Khi có khả năng, anh muốn giúp lại những người yếu thế hơn.

Một trong những ca bệnh khiến anh nhớ mãi là bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy kiệt, nhiễm trùng cơ hội nặng (B20), tâm lý bất ổn, không hợp tác điều trị vì bị gia đình bỏ rơi. Đó là trường hợp vừa phức tạp về chuyên môn, vừa khó khăn về tâm lý.

Thay vì chỉ tập trung vào phác đồ, anh và đồng nghiệp bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện. Sự lắng nghe, động viên và hiện diện kiên nhẫn của nhân viên y tế dần giúp bệnh nhân mở lòng. Khi người bệnh hợp tác điều trị, đáp ứng đúng phác đồ, tình trạng cải thiện rõ rệt. Từ ranh giới mong manh của suy kiệt, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định.

"Khoảnh khắc đó khiến tôi nhận ra, giá trị của nghề bác sĩ không chỉ nằm ở đơn thuốc hay kỹ thuật, mà còn ở sự thấu cảm. Khi người bệnh cảm thấy được lắng nghe và tin tưởng, họ mới có động lực để sống" - BS K'Duy Py chia sẻ.

Bên cạnh công tác điều trị, anh còn tham gia nghiên cứu về nhiễm trùng cơ hội trên bệnh nhân HIV lâm sàng giai đoạn 3, 4. Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho những hướng đi tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị, hướng đến mục tiêu 95-95-95 trong phòng, chống HIV/AIDS. Với anh, nghiên cứu không phải để tích lũy thành tích, mà để mỗi ca bệnh sau này có thêm cơ hội được điều trị tốt hơn.

Những ngày Tết, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên, anh vẫn có mặt tại bệnh viện. Anh không xem đó là sự thiệt thòi. Với anh, được góp phần giữ gìn sự sống và mang lại bình an cho người bệnh trong thời khắc chuyển giao năm mới là một phần trách nhiệm, đồng thời cũng là niềm tự hào của người bác sĩ trẻ đã chọn gắn mình với những nơi nhiều khó khăn và định kiến.

Năm 2025, bác sĩ K'Duy Py được vinh danh tại Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch và nhận danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM. Anh đón nhận sự ghi nhận ấy với tâm thế khiêm tốn. Niềm vui, theo anh, không chỉ dành cho cá nhân mà còn cho đồng nghiệp và gia đình, những người đã đồng hành trong suốt hành trình nhiều thử thách. Năm 2025, bác sĩ Duy Py nhận danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM Với anh, danh hiệu không phải là điểm dừng. Đó là lời nhắc nhở về trách nhiệm của một bác sĩ trẻ: Giữ vững chuyên môn, giữ trọn y đức và tiếp tục dấn thân vì cộng đồng.



