Bác sĩ trên đảo "chạy đua thời gian" cứu ngư dân nguy kịch

Ngày 15-11, Sở Y tế TP HCM cho biết các bác sĩ tại Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo vừa trải qua một ca cấp cứu khẩn cấp đầy căng thẳng, cứu sống một ngư dân bị đa chấn thương nghiêm trọng do mâu thuẫn cá nhân trên tàu.

Các bác sĩ phẫu thuật cứu bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch

Trước đó, bệnh nhân được đưa đến cấp cứu trong tình trạng đau đớn và mất máu do nhiều vết thương toàn thân đe dọa tính mạng.

Kết quả thăm khám ban đầu ghi nhận đầu có vết thương vùng trán lộ xương, nứt xương sọ, tụ máu ngoài màng cứng vùng trán phải. Vai và cánh tay trái gãy hở đầu trên xương cánh tay và vùng cùng vai; đứt gân trên gai, cơ dưới vai, cơ tròn bé, bán phần gân nhị đầu; rách bao khớp vai. Vai và cánh tay phải, gãy hở xương vai, đứt cơ dưới vai. Lưng và bàn tay có vết thương rách da cơ cạnh cột sống sâu; vết thương mặt lưng bàn tay trái.

Trước tính chất phức tạp của đa chấn thương, ê-kíp y tế tại đây lập tức tổ chức hội chẩn trực tuyến liên chuyên khoa với các bác sĩ tại đất liền.

Sau hội chẩn, các chuyên gia thống nhất phương án đưa bệnh nhân vào phòng mổ ngay lập tức để xử trí cầm máu khẩn và khâu phục hồi các vết thương. Sau 3 giờ, ca phẫu thuật thành công. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân đã tạm ổn định và đang được theo dõi tích cực về khối máu tụ ngoài màng cứng cùng các vết thương phức tạp khác.

Sở Y tế ghi nhận và đánh giá cao tinh thần phục vụ người bệnh hết mình của đội ngũ y-bác sĩ đang luân phiên công tác tại Côn Đảo. Đồng thời, hoan nghênh sự hỗ trợ, tư vấn chuyên môn từ xa kịp thời từ các chuyên gia của các bệnh viện tuyến cuối của thành phố, tất cả vì mạng sống của người bệnh ngay tại đảo xa.