Bị dây thừng cuốn nát chân giữa biển, ngư dân được cứu sống tại Côn Đảo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bị dây thừng cuốn nát chân giữa biển, ngư dân được cứu sống tại Côn Đảo

Hải Yến

(NLĐO) - Đây là trường hợp cấp cứu khẩn cấp, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng do bệnh nhân mất máu nhiều, nguy cơ cao sốc nhiễm trùng, nhiễm độc.

Ngày 23-10, Sở Y tế TP HCM cho biết nhóm bác sĩ thứ hai đang luân phiên công tác tại Côn Đảo vừa kịp thời phẫu thuật cứu ngư nhân bị tai nạn nguy kịch trên tàu đánh cá.


img

Các bác sĩ luân phiên công tác tại Côn Đảo cùng các y, bác sĩ của Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo phẫu thuật cấp cứu cho một ngư nhân đánh cá bị tai nạn dập nát khoeo chân bên phải

Lúc 16 giờ 20 phút ngày 22-10, bệnh nhân 54 tuổi được đưa đến Khoa Cấp cứu của Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo trong tình trạng dập nát vùng khoeo phải. 

Bệnh nhân bị tai nạn trên tàu đánh cá vào lúc gần 7 giờ sáng cùng ngày do một sợi dây thừng trên tàu bất ngờ cuốn vào chân bên phải. Bệnh nhân được sơ cứu trên tàu bằng băng ép với quần áo và di chuyển nhanh cập bến.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh, da niêm nhợt nhạt, mạch 110l/ph, huyết áp 110/60 mmHg. Đáng chú ý, có vết thương vùng khoeo phải kích thước khoảng 20x30 cm, dập nát toàn bộ phần mềm mặt sau trong, nham nhở nhiều dị vật đất cát và vảy cá. 

Bác sĩ phát hiện dấu hiệu các ngón chân bên phải bị tím, bàn chân lạnh, mạch mu chân và chày sau không bắt được, SpO2 các ngón chân phải không đo được. Bệnh nhân bị mất hoàn toàn cảm giác từ 1/2 giữa cẳng chân đến các ngón chân bên phải, không cử động được các ngón chân phải.

Sau khi xử trí sơ cấp cứu bằng thuốc giảm đau, chống nhiễm khuẩn bằng kháng sinh, băng cố định chi tổn thương và chụp X-quang, các bác sĩ đã hội chẩn từ xa với Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Mạnh Cường, Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (TP HCM), và chuyên gia vi phẫu TS-BS Mai Trọng Tường. 

Sau hội chẩn, bệnh nhân được chẩn đoán trật khớp gối, vết thương phức tạp vùng khoeo bên phải, dập đứt bó mạch khoeo và hoại tử toàn cơ vùng chẳng chân phải giờ thứ 13 trên cơ địa bị xơ vữa mạch máu. 

Nhận định đây là một trường hợp cấp cứu khẩn cấp, có nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng do bệnh nhân đau mất máu nhiều, có nguy cao sốc nhiễm trùng nhiễm độc do mô hoại tử. Vì vậy, các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu đoạn chi 1/3 giữa dưới vùng đùi bên phải.

Ca mổ kết thúc lúc 23 giờ cùng ngày do các bác sĩ chuyên khoa đang luân phiên công tác tại Côn Đảo cùng các y-bác sĩ của Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo thực hiện. 

Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được chăm sóc hồi sức sau mổ.

Tin liên quan

Ca phẫu thuật hàm mặt đầu tiên tại Côn Đảo trong chương trình luân phiên bác sĩ

Ca phẫu thuật hàm mặt đầu tiên tại Côn Đảo trong chương trình luân phiên bác sĩ

(NLĐO)- Đây là trường hợp chấn thương hàm mặt đầu tiên được khám và phẫu thuật ngay tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo

Bác sĩ bật khóc nhắc lại quá trình công tác tại Côn Đảo

(NLĐO) - Việc cử bác sĩ ra Côn Đảo có ý nghĩa thiết thực, giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân sự kéo dài nhiều năm do khó tuyển dụng đúng chuyên môn.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc thăm, tặng quà các bác sĩ tăng cường ra Đặc khu Côn Đảo

(NLĐO) - Đây là đợt bác sĩ thứ 2 được Sở Y tế TP HCM điều động ra Đặc khu Côn Đảo thực hiện khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại đảo

cấp cứu Sở Y tế TP HCM phẫu thuật Côn Đảo cứu ngư dân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo