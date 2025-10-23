Bị dây thừng cuốn nát chân giữa biển, ngư dân được cứu sống tại Côn Đảo

Ngày 23-10, Sở Y tế TP HCM cho biết nhóm bác sĩ thứ hai đang luân phiên công tác tại Côn Đảo vừa kịp thời phẫu thuật cứu ngư nhân bị tai nạn nguy kịch trên tàu đánh cá.



Các bác sĩ luân phiên công tác tại Côn Đảo cùng các y, bác sĩ của Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo phẫu thuật cấp cứu cho một ngư nhân đánh cá bị tai nạn dập nát khoeo chân bên phải

Lúc 16 giờ 20 phút ngày 22-10, bệnh nhân 54 tuổi được đưa đến Khoa Cấp cứu của Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo trong tình trạng dập nát vùng khoeo phải.

Bệnh nhân bị tai nạn trên tàu đánh cá vào lúc gần 7 giờ sáng cùng ngày do một sợi dây thừng trên tàu bất ngờ cuốn vào chân bên phải. Bệnh nhân được sơ cứu trên tàu bằng băng ép với quần áo và di chuyển nhanh cập bến.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh, da niêm nhợt nhạt, mạch 110l/ph, huyết áp 110/60 mmHg. Đáng chú ý, có vết thương vùng khoeo phải kích thước khoảng 20x30 cm, dập nát toàn bộ phần mềm mặt sau trong, nham nhở nhiều dị vật đất cát và vảy cá.

Bác sĩ phát hiện dấu hiệu các ngón chân bên phải bị tím, bàn chân lạnh, mạch mu chân và chày sau không bắt được, SpO2 các ngón chân phải không đo được. Bệnh nhân bị mất hoàn toàn cảm giác từ 1/2 giữa cẳng chân đến các ngón chân bên phải, không cử động được các ngón chân phải.

Sau khi xử trí sơ cấp cứu bằng thuốc giảm đau, chống nhiễm khuẩn bằng kháng sinh, băng cố định chi tổn thương và chụp X-quang, các bác sĩ đã hội chẩn từ xa với Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Mạnh Cường, Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (TP HCM), và chuyên gia vi phẫu TS-BS Mai Trọng Tường.

Sau hội chẩn, bệnh nhân được chẩn đoán trật khớp gối, vết thương phức tạp vùng khoeo bên phải, dập đứt bó mạch khoeo và hoại tử toàn cơ vùng chẳng chân phải giờ thứ 13 trên cơ địa bị xơ vữa mạch máu.

Nhận định đây là một trường hợp cấp cứu khẩn cấp, có nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng do bệnh nhân đau và mất máu nhiều, có nguy cao sốc nhiễm trùng nhiễm độc do mô hoại tử. Vì vậy, các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu đoạn chi 1/3 giữa dưới vùng đùi bên phải.

Ca mổ kết thúc lúc 23 giờ cùng ngày do các bác sĩ chuyên khoa đang luân phiên công tác tại Côn Đảo cùng các y-bác sĩ của Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo thực hiện.

Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được chăm sóc hồi sức sau mổ.