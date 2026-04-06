HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bác sĩ xuyên đêm mở sọ cứu bé trai bị đạn ná bắn vào mắt

Hải Yến

(NLĐO) - Sau khi cùng bạn chơi ná bắn chim thì vô tình bé 4 tuổi bị viên vi sắt bắn trúng mắt phải.

Ngày 6-4, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM cho biết nơi đây vừa phẫu thuật lấy viên đạn bi sắt găm sâu trong mắt bé trai sau tai nạn bắn ná.

Bác sĩ xuyên đêm mở sọ cứu bé trai bị ná bắn trúng - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bé sau phẫu thuật

Bệnh nhi 4 tuổi, ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, trước đó, trong lúc cùng các bạn chơi ná bắn chim thì xảy ra sự cố đạn bắn vào mắt. Bé được sơ cứu tại cơ sở y tế địa phương trước khi chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong đêm.

Tại bệnh viện, bé nhập viện trong tình trạng sưng nề, đau nhiều vùng mắt phải và đầu; vết thương mi dưới khoảng 6mm, rách kết mạc, xuất huyết củng mạc, đồng tử phải giãn 4mm, phản xạ ánh sáng yếu.

Qua chụp CT scan, bác sĩ phát hiện tụ khí hốc mắt, xuất huyết võng mạc mắt phải và dị vật kim loại hình cầu đường kính 5mm nằm trong cánh nhỏ xương bướm vùng hố sọ giữa, sát màng não. Ê-kíp phẫu thuật ngay trong đêm, mở hộp sọ lấy dị vật. Sau hơn 2 giờ, viên bi sắt được gắp thành công. 

Hiện bé tỉnh táo, hết sốt, ăn uống tốt, hết đau sưng mắt và kiểm soát được nhiễm trùng. Tuy nhiên, nguy cơ mất thị lực mắt phải vẫn cao do tổn thương nhãn cầu và xuất huyết võng mạc.

Theo ThS-BS Lê Hoàng Hùng, Khoa Ngoại Thần kinh-Bệnh viện Nhi Đồng 2, nếu chậm trễ, bé dễ gặp biến chứng viêm xương bướm, áp xe nội sọ, viêm màng não, thậm chí tử vong.

Các bác sĩ cảnh báo phụ huynh không nên mua, sử dụng hoặc cất giữ vật dụng sát thương, giám sát chặt con trẻ, để đồ nguy hiểm xa tầm tay. Gia đình và nhà trường cần thường xuyên nhắc nhở trẻ tránh chơi các món đồ chơi nguy hiểm tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

4 giờ cân não lấy dị vật trôi vào tim người đàn ông 35 tuổi

4 giờ cân não lấy dị vật trôi vào tim người đàn ông 35 tuổi

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo