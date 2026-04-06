Bác sĩ xuyên đêm mở sọ cứu bé trai bị đạn ná bắn vào mắt

Ngày 6-4, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM cho biết nơi đây vừa phẫu thuật lấy viên đạn bi sắt găm sâu trong mắt bé trai sau tai nạn bắn ná.

Bác sĩ thăm khám cho bé sau phẫu thuật

Bệnh nhi 4 tuổi, ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, trước đó, trong lúc cùng các bạn chơi ná bắn chim thì xảy ra sự cố đạn bắn vào mắt. Bé được sơ cứu tại cơ sở y tế địa phương trước khi chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong đêm.

Tại bệnh viện, bé nhập viện trong tình trạng sưng nề, đau nhiều vùng mắt phải và đầu; vết thương mi dưới khoảng 6mm, rách kết mạc, xuất huyết củng mạc, đồng tử phải giãn 4mm, phản xạ ánh sáng yếu.

Qua chụp CT scan, bác sĩ phát hiện tụ khí hốc mắt, xuất huyết võng mạc mắt phải và dị vật kim loại hình cầu đường kính 5mm nằm trong cánh nhỏ xương bướm vùng hố sọ giữa, sát màng não. Ê-kíp phẫu thuật ngay trong đêm, mở hộp sọ lấy dị vật. Sau hơn 2 giờ, viên bi sắt được gắp thành công.

Hiện bé tỉnh táo, hết sốt, ăn uống tốt, hết đau sưng mắt và kiểm soát được nhiễm trùng. Tuy nhiên, nguy cơ mất thị lực mắt phải vẫn cao do tổn thương nhãn cầu và xuất huyết võng mạc.

Theo ThS-BS Lê Hoàng Hùng, Khoa Ngoại Thần kinh-Bệnh viện Nhi Đồng 2, nếu chậm trễ, bé dễ gặp biến chứng viêm xương bướm, áp xe nội sọ, viêm màng não, thậm chí tử vong.

Các bác sĩ cảnh báo phụ huynh không nên mua, sử dụng hoặc cất giữ vật dụng sát thương, giám sát chặt con trẻ, để đồ nguy hiểm xa tầm tay. Gia đình và nhà trường cần thường xuyên nhắc nhở trẻ tránh chơi các món đồ chơi nguy hiểm tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.