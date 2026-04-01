Sức khỏe

4 giờ cân não lấy dị vật trôi vào tim người đàn ông 35 tuổi

Hồng Đào

(NLĐO)- Ca bệnh có nhiều yếu tố phức tạp khi dị vật đã nằm sâu trong buồng tim, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nghiêm trọng trong quá trình can thiệp.

Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an) vừa thực hiện thành công ca can thiệp kéo dài 4 giờ đồng hồ để lấy dị vật là catheter tuột vào buồng tim của một nam bệnh nhân (35 tuổi), đang trong tình trạng nguy cơ tử vong cao.

Bệnh nhân V.T.H có chỉ định rút catheter cổ hầm đặt trong quá trình chạy thận nhân tạo. Tuy nhiên, trong lúc thực hiện thủ thuật, catheter bất ngờ bị đứt, đoạn catheter gãy trôi tuột vào tĩnh mạch chủ (tĩnh mạch trung tâm) vào buồng tim, đầu catheter nằm tại tâm thất phải.

4 giờ căng não lấy dị vật trong tim bệnh nhân 35 tuổi - Ảnh 1.

Ê-kíp y-bác sĩ Bệnh viện 30-4 phối hợp thực hiện ca can thiệp lấy dị vật catheter trong tim cho bệnh nhân Ảnh: (Bệnh viện cung cấp)

Đây là tình huống có thể dẫn đến nhiều biến chứng nặng như rối loạn nhịp tim, huyết khối, nhiễm trùng, tổn thương van tim, thuyên tắc phổi, thậm chí đe doạ tính mạng.

Trước tình huống phức tạp trên, bệnh nhân đã được hội chẩn khẩn cấp dưới sự điều phối của lãnh đạo bệnh viện.

Ê-kíp được huy động với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, gồm gây mê hồi sức, can thiệp mạch máu và tim mạch nhằm xây dựng phương án xử trí tối ưu. Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ đã tiếp cận qua nhiều đường vào, linh hoạt áp dụng các kỹ thuật và sử dụng các dụng cụ sẵn có để xử trí lấy dị vật.

BSCKII Phạm Mạnh Toàn, Khoa Ngoại Tổng quát-Bệnh viện 30-4, cho biết ca bệnh này có nhiều yếu tố phức tạp khi dị vật đã nằm sâu trong buồng tim, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nghiêm trọng trong quá trình can thiệp.

Video: Hình ảnh ghi lại quá trình các bác sĩ thực hiện can thiệp lấy dị vật catheter trong tim bệnh nhân (Clip: bệnh viện cung cấp)

"Khó khăn lớn nhất là dị vật nằm sâu trong buồng tim, đòi hỏi thao tác phải hết sức chính xác. Ê-kíp vừa phải lấy được dị vật, vừa kiểm soát chặt chẽ nguy cơ rối loạn nhịp và tổn thương các cấu trúc tim trong suốt quá trình can thiệp"- BS Toàn chia sẻ.

Không chỉ thách thức về kỹ thuật, tình trạng bệnh nhân trong quá trình can thiệp cũng đặt ra nhiều áp lực. Bệnh nhân có biểu hiện kích thích, huyết áp tăng cao tới 240-250 mmHg, buộc ê-kíp gây mê hồi sức phải kiểm soát chặt chẽ huyết động, sử dụng an thần và các biện pháp hạ áp để đảm bảo an toàn trong suốt ca phẫu thuật.

Sau 4 giờ can thiệp, dị vật đã được lấy ra hoàn toàn khỏi cơ thể người bệnh. Bệnh nhân ổn định, tránh được cuộc mổ tim hở và giảm đáng kể nguy cơ xảy ra các biến chứng nguy hiểm.



Tin liên quan

Rùng mình với dị vật "cố thủ" nhiều ngày trong mũi người đàn ông 38 tuổi

(NLĐO) - Ngay sau khi thăm khám, nội soi, bác sĩ đã gắp thành công dị vật "cố thủ" trong mũi người đàn ông nhiều ngày qua

Sau trồng răng implant, bất ngờ phát hiện dị vật mắc trong phế quản

(NLĐO) - Khi cấy ghép implant tại phòng khám, bác sĩ báo làm rơi dụng cụ nhưng không xác định vị trí. Nhiều ngày sau, bệnh nhân phát hiện dị vật trong phế quản.

Qua 3 bệnh viện mới phát hiện dị vật - hạt mãng cầu bít phổi bé trai

(NLĐO) - Bé trai 1 tuổi được gia đình đưa từ Campuchia đến Việt Nam cấp cứu vì suy hô hấp, khò khè do dị vật - hạt mãng cầu bí phổi

đảm bảo an toàn ca phẫu thuật lấy dị vật biến chứng nặng nguy cơ tử vong cao
