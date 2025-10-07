HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bậc thầy "chẩn bệnh đồng hồ" bằng đôi tai tại TP HCM

Thanh Trúc - Ngọc Vân

(NLĐO) - Nghề sửa đồng hồ với ông không chỉ là mưu sinh. Mỗi chiếc đồng hồ cũ đều trở thành bài học về sự kiên nhẫn và tỉ mỉ.

Bậc thầy "chẩn bệnh" đồng hồ bằng đôi tai tại TP HCM - Ảnh 1.

Ông Quách Cao vẫn duy trì lớp võ miễn phí

Rèn người bằng võ đạo

Tuổi ngoài 70, mái tóc hoa râm, võ sư Quách Cao vẫn đều đặn đứng lớp mỗi sáng cuối tuần tại đình Phú Thạnh (199 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bàn Cờ, TP HCM).

Hơn nửa thế kỷ gắn bó với võ đạo, ông Quách Cao vẫn duy trì lớp võ miễn phí. Ít ai biết, ngoài vai trò võ sư, ông còn nổi tiếng trong giới chơi đồng hồ cổ Sài Gòn với tài năng "đặc biệt".

Clip: Bên cạnh võ thuật, ông Quách Cao còn là một cao thủ sửa chữa đồng hồ

Ông Cao đến với võ đạo từ những năm 1968, tập luyện tại Đình Phú Thạnh. Trải qua nhiều thăng trầm, điều ông giữ đến nay là một lớp võ nhỏ, mở cửa cho tất cả những ai có nhu cầu tập luyện. Hơn nửa thế kỷ gắn bó với võ thuật, ông xem việc dạy võ như một cách rèn luyện thân tâm cho mình, đồng thời gieo thêm động lực tích cực cho những người tìm đến.

Người võ sư già vẫn trực tiếp thị phạm từng động tác, kiên nhẫn hướng dẫn học trò và trao võ phục cho những hoàn cảnh khó khăn, giữ ngọn lửa nhiệt huyết cho mỗi lớp học. Ông tâm huyết nhắc nhở các võ sinh trong quá trình luyện tập bằng 3 phương châm: "rèn luyện tinh thần thượng võ - tương thân tương ái - tôn sư trọng đạo". 

Với ông, võ thuật không phải để phô diễn mà là một bài học về cách sống "Chiến thắng người khác không quan trọng bằng việc thắng chính mình". Hơn niềm đam mê tập luyện, ông xem việc dạy võ là cách lan tỏa năng lượng tích cực, gieo động lực cho mọi người.

Bậc thầy "lắng nghe" cỗ máy thời gian

Ít ai biết, bên cạnh võ thuật, ông còn là một cao thủ sửa chữa đồng hồ. Tiệm A Cao, nằm khiêm tốn tại số 326 Nguyễn Thượng Hiền, phường Bàn Cờ, TP HCM, từ lâu đã quen thuộc với giới chơi đồng hồ cổ. Người ta tìm đến không chỉ để sửa chữa, mà còn để gặp ông – người thợ hơn 70 tuổi vẫn thành thạo việc "chẩn bệnh" bằng đôi tai cho từng cỗ máy chỉ trong vài nhịp tích tắc.

Bậc thầy "chẩn bệnh" đồng hồ bằng đôi tai tại TP HCM - Ảnh 2.

Từ tự mày mò sửa chữa, ông Quách Cao dần dà trở thành người thợ lành nghề

Sau vài năm buôn bán đồng hồ ở chợ trời, một chiếc đồng hồ hỏng đã thôi thúc ông tự mày mò sửa chữa bằng việc "học lỏm" thợ chuyên. Qua nhiều lần tháo lắp thất bại, ông dần hiểu cấu tạo và nguyên lý vận hành của các cỗ máy, dần dà ông trở thành người thợ lành nghề.

Với niềm đam mê xe Vespa lúc còn trẻ, khi chỉ cần nghe tiếng pô ông liền nhận biết được nó ở khoảng cách xa. Thế là ông nhận ra mỗi chiếc đồng hồ cũng có "giọng nói" riêng, ông nảy lên ý tưởng lắng nghe tiếng động cơ của đồng hồ để nhận biết và "khám sức khỏe" cho chúng. Từ đó, khối óc nhanh nhẹn và đôi tai nhạy bén này trở thành bí quyết để ông theo nghề.

Bậc thầy "chẩn bệnh" đồng hồ bằng đôi tai tại TP HCM - Ảnh 3.

Ông Quách Cao nói chính cái nghèo khiến mình phải tìm cho ra cái khác biệt để sống

Nhiều khi chỉ cần nghe vài nhịp, khẽ lắc nhẹ, ông đã đoán được đồng hồ hỏng chỗ nào. Rolex thật – giả, ông cũng phân biệt được bằng cách nghe và chạm. Ông bảo, chính cái nghèo khiến mình phải tìm cho ra cái khác biệt để sống: "Nghèo quá thì phải có cái gì vượt trội hơn người ta. Tôi không cần mở ra mà vẫn biết bệnh, nhờ vậy mới có khách".

Học từ thực tiễn, gieo ý chí cho đời

Nghề sửa đồng hồ với ông không chỉ là mưu sinh. Mỗi chiếc đồng hồ cũ đều trở thành bài học về sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Ông ví cơ cấu bên trong nó như một cơ thể sống: bánh răng, trục quay như xương thịt, mạch máu, còn balance là trái tim. "Trái tim ngừng, mọi thứ dừng theo. Người cũng vậy, chỉ cần trái tim thôi thúc, mọi thứ còn lại sẽ vận hành" - ông chia sẻ.

Suốt hơn nửa thế kỷ, ông rút ra một niềm tin: học từ thực tiễn và quan sát cuộc đời quan trọng hơn mọi sách vở. Khó khăn không phải rào cản, mà là động lực để tiến xa hơn – cả trong võ thuật. Với ông Cao, mỗi đường quyền, mỗi chiếc đồng hồ đều là cách gieo ý chí, kiên nhẫn và nhân cách cho đời.

Tin liên quan

Nghệ nhân nấu bia Đức mê TP HCM rồi tự vẽ tranh

Nghệ nhân nấu bia Đức mê TP HCM rồi tự vẽ tranh

(NLĐO) - Hành trình chuyển hóa từ tình yêu đến tranh vẽ của vợ chồng Việt- Đức Benjamin Schiller và Phùng Thanh Hà.

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thanh Tùng, Ái Hằng tạo dấu ấn đẹp tại Hà Nội

(NLĐO) – Hai nghệ nhân ưu tú của đất Cần Thơ đã tạo dấu ấn đẹp tại thủ đô với nhiều bài ca cổ, bài bản cải lương cảm xúc.

VIDEO: Gặp gỡ nghệ nhân tạo ảnh Bác Hồ từ lá sen

(NLĐO) - Dịp lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, nghệ nhân Bảy Nghĩa nhận gia công hơn 10 tác phẩm vẽ về Bác Hồ

