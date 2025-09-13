



Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thanh Tùng, Ái Hằng tạo dấu ấn đẹp tại Hà Nội

Trong không khí trang trọng và đầy tự hào của Triển lãm Thành tựu Đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), không gian "Rạng rỡ Cần Thơ - Vị thế mới, tầm nhìn mới" đã trở thành điểm hẹn văn hóa đặc biệt, thu hút hàng vạn lượt khách tham quan mỗi ngày.

Trong đó, sự góp mặt của hai Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thanh Tùng và Ái Hằng với những tiết mục Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam Bộ vang vọng giữa lòng Hà Nội, để lại ấn tượng sâu sắc về một miền Tây sông nước vừa mộc mạc vừa giàu bản sắc.

Nguyễn Thanh Tùng – Giữ mãi hồn cốt Nam Bộ

Không gian trưng bày của TP Cần Thơ được đặt tại khu "Tỉnh giàu nước mạnh", nổi bật với cổng chào mô phỏng Chợ cổ Cần Thơ – biểu tượng văn hóa giao thương và lịch sử.

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thanh Tùng cho biết: "Bên trong, những dấu ấn 80 năm kiên cường và phát triển của Cần Thơ được tái hiện qua ba chủ đề: Cần Thơ xưa, Cần Thơ kiên cường (1945-1975) và Cần Thơ đô thị trung tâm kỷ nguyên mới. Giữa dòng chảy hiện vật và tư liệu, du khách tìm thấy một "cù lao" nhỏ dựng thành sân khấu, nơi vang lên tiếng đàn, tiếng ca chan chứa tình người".

Khán giả thủ đô yêu thích ĐCTT Nam Bộ

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thanh Tùng và nghệ nhân ưu tú Ái Hằng đã cùng nhiều nghệ nhân khác đến từ đất Cần Thơ đã thật sự tạo cầu nối giao lưu văn hóa nghệ thuật vùng miền, được khán giả thủ đô yêu mến.

Những bản đờn ca tài tử như mang cả không gian chợ nổi, ghe thuyền, bến nước về giữa miền Bắc. Nghệ nhân ưu tú Ái Hằng xúc động chia sẻ: "Chúng tôi được mang tiếng đờn, lời ca của quê hương miền Nam đến với đồng bào miền Bắc trong một sự kiện trọng đại của đất nước là niềm vinh dự lớn lao.

ĐCTT Nam Bộ không chỉ là nghệ thuật mà còn là ký ức, là hồn cốt của người Nam Bộ. Mỗi câu ca, tiếng đờn hôm nay chúng tôi trình diễn đều xuất phát từ niềm tự hào được góp một phần nhỏ vào bức tranh chung của Tổ quốc trong hành trình 80 năm độc lập, tự do, hạnh phúc".

Các nghệ nhân, nghệ sĩ Cần Thơ tham quan thủ đô Hà Nội

Ái Hằng – Nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ làm say đắm lòng người

Trong khi đó, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thanh Tùng cho biết: "Khán giả Thủ đô dành nhiều tình cảm cho đờn ca tài tử khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Qua những câu vọng cổ, những bản tài tử, chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp: Cần Thơ không chỉ có sự năng động, hiện đại mà còn mang trong mình giá trị văn hóa bền sâu, gắn kết quá khứ với hiện tại và hướng đến tương lai".

Nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ được khán giả thủ đô yêu thích

Và với Nghệ nhân ưu tú Ái Hằng, từng tiết mục được thể hiện trong chương trình đã cho cô có thêm nhiều kỷ niệm. Trong chuyến đi này, cô và Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thanh Tùng đã song ca: 20 câu Xàng xê nhịp tư "Chào Cần Thơ - Thành phố trẻ" (Tác giả Trọng Huỳnh), "Nét duyên thầm" (Tác giả Nguyễn Hoài Vân) và bài "Dòng sông quê em" (Tác giả Huyền Nhung).

Riêng Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thanh Tùng biểu diễn các bài ca cổ: "Tình anh bán chiếu", "Cây vú sữa miền Nam"…được khán giả cổ vũ nồng nhiệt.

Cần Thơ – từ truyền thống đến khát vọng cất cánh

Không gian triển lãm của Cần Thơ không chỉ tái hiện lịch sử, mà còn mở ra tầm nhìn tương lai. Khu vực tương tác khoa học – công nghệ được thiết kế như một đường băng cất cánh, với mô hình máy bay biểu trưng cho khát vọng vươn xa.

Tại đây, khách tham quan được tiếp cận nhiều mô hình sáng tạo: máy bay không người lái phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ chip bán dẫn, robot giáo dục, công nghệ thực tế ảo… – minh chứng cho một Cần Thơ đổi mới và hội nhập mạnh mẽ.

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thanh Tùng tại Hà Nội

Trung tâm không gian là mô hình Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ, nơi kết nối tâm linh Bắc – Nam, biểu trưng cho sự gắn bó thiêng liêng của dân tộc. Bên cạnh đó, những cụm sách lịch sử, địa chí, kinh tế, văn hóa được sắp đặt thành hình logo kỷ niệm 80 năm, như lời nhắc nhở về hành trình kiên cường và sáng tạo của đất và người Cần Thơ. Đặc biệt, khu vực sân khấu "trên bến dưới thuyền" với mô hình ghe xuồng, chợ nổi và sản vật đặc trưng như hành tím Vĩnh Châu, khóm Cầu Đúc, bánh "pía", trà mãng cầu… tạo nên trải nghiệm đầy đủ cho cả thị giác, vị giác lẫn thính giác.

"Du khách vừa thưởng thức đặc sản, vừa nghe ĐCTT Nam Bộ, vừa hòa mình trong khung cảnh sông nước Nam Bộ ngay giữa Hà Nội" – Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thanh Tùng nói.

Các nghệ nhân Cần Thơ tại Hà Nội





Nguyễn Thanh Tùng – Ái Hằng: Lan tỏa niềm tự hào

Triển lãm lần này, theo Công điện của Chính phủ, được kéo dài đến hết ngày 15-9-2025 để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của người dân cả nước. Đây không chỉ là nơi tôn vinh những thành tựu 80 năm xây dựng và phát triển đất nước, mà còn là dịp để các địa phương – như Cần Thơ – khẳng định bản sắc, tầm nhìn và khát vọng trong kỷ nguyên hội nhập.

Là hai hạt nhân nồng cốt của phong trào ĐCTT Nam Bộ của Cần Thơ, hai nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thanh Tùng và Ái Hằng đã tạo ấn tượng đẹp tại thủ đô Hà Nội, góp phần làm nên một sắc thái của Cần Thơ rạng rỡ và thể hiện tinh thần giữ gìn bản sắc truyền thống, vừa khẳng định vị thế mới – một đô thị trung tâm năng động, sáng tạo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vừa là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo.

"Hai nghệ nhân ưu tú của Cần Thơ đã có nhiều công lao đóng góp cho nghệ thuật. Tôi đánh giá cao sự sáng tạo và sức lao động bền bỉ của Nguyễn Thanh Tùng và Ái Hằng" – NSƯT Kiều Mỹ Dung (Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP Cần Thơ) nói.



