Thời sự

Bão số 13 gây thiệt hại nặng phía Nam Đà Nẵng, hàng chục ngôi nhà tốc mái

Trần Thường

(NLĐO) - Ảnh hưởng của bão số 13, nhiều nhà dân trên địa bàn các xã, phường thuộc khu vực phía Nam Đà Nẵng bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – Bàn Thạch (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng), tính đến 7 giờ 25 phút sáng 7-11, tại các xã, phường thuộc khu vực phòng thủ 4 – Bàn Thạch ghi nhận nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Bão số 13 gây thiệt hại nặng ở phía Nam Đà Nẵng, hàng chục ngôi nhà tốc mái - Ảnh 1.

Bão số 13 gây thiệt hại nặng ở phía Nam Đà Nẵng, hàng chục ngôi nhà tốc mái - Ảnh 2.

Nhà dân ở xã Tây Hồ bị hư hỏng nặng do lốc xoáy

Trong đó, phường Bàn Thạch khoảng 20 nhà, xã Tây Hồ có 16 nhà, xã Tam Anh cũng có nhiều nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng. Đáng chú ý, có 7 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, nhiều công trình phụ và cây xanh bị gãy đổ, gây cản trở giao thông cục bộ.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – Bàn Thạch đã huy động toàn bộ lực lượng thường trực cùng dân quân tự vệ của các xã, phường, tổ chức chia thành nhiều tổ công tác cơ động đến từng khu dân cư, tập trung hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại nặng.

Bão số 13 gây thiệt hại nặng ở phía Nam Đà Nẵng, hàng chục ngôi nhà tốc mái - Ảnh 3.

Bão số 13 gây thiệt hại nặng ở phía Nam Đà Nẵng, hàng chục ngôi nhà tốc mái - Ảnh 4.

Bão số 13 gây thiệt hại nặng ở phía Nam Đà Nẵng, hàng chục ngôi nhà tốc mái - Ảnh 5.

Bão số 13 gây thiệt hại nặng ở phía Nam Đà Nẵng, hàng chục ngôi nhà tốc mái - Ảnh 6.

Bão số 13 gây thiệt hại nặng ở phía Nam Đà Nẵng, hàng chục ngôi nhà tốc mái - Ảnh 8.

Bão số 13 gây thiệt hại nặng ở phía Nam Đà Nẵng, hàng chục ngôi nhà tốc mái - Ảnh 9.

Bão số 13 gây thiệt hại nặng ở phía Nam Đà Nẵng, hàng chục ngôi nhà tốc mái - Ảnh 10.

Bão số 13 gây thiệt hại nặng ở phía Nam Đà Nẵng, hàng chục ngôi nhà tốc mái - Ảnh 11.

Nhiều nhà dân bị hư hỏng, tốc mái, lực lượng chức năng giúp người dân lợp lại nhà

Lực lượng quân sự đã dựng lại mái tôn, thu dọn cây đổ, khơi thông cống rãnh, di chuyển tài sản giúp người dân, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, thống kê thiệt hại và hỗ trợ khẩn cấp các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 7-11, ông Dương Văn Tuấn, Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch, cho biết tối 7-11, lốc xoáy do ảnh hưởng của bão số 13 đã khiến 3 căn nhà trên địa bàn phường bị tốc mái hoàn toàn, khoảng 27 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng một phần. Hiện địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại, thăm hỏi bà con nhân dân cũng như cử các lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả.

Tại xã Tam Anh, ông Trần Văn Trường, Chủ tịch UBND xã cho biết trên địa bàn xã có một nhà bị tốc mái hoàn toàn, khoảng 10 ngôi nhà bị hư hỏng nặng do lốc xoáy.

Ông Trần Quốc Danh, Chủ tịch UBND xã Tây Hồ, cho biết trận lốc xoáy quét qua địa bàn xã khiến ít nhất 14 ngôi nhà ở 2 thôn bị hư hỏng nặng, tốc mái. Ngoài ra, một người dân bị ngói rơi trúng đầu, bị thương nhẹ.

Tại xã Trà Tập, TP Đà Nẵng, tối 6-11, bão số 13 đã làm tốc mái 17 căn nhà tại khu dân cư Loang Ding - thôn 1 khu vực Trà Cang. Rất may, trước đó bà con nhân dân đã được chính quyền địa phương sơ tán nên không có thiệt hại về người.

Bão số 13 gây thiệt hại nặng ở phía Nam Đà Nẵng, hàng chục ngôi nhà tốc mái - Ảnh 1.

Bão số 13 gây thiệt hại nặng ở phía Nam Đà Nẵng, hàng chục ngôi nhà tốc mái - Ảnh 2.

Bão số 13 gây thiệt hại nặng ở phía Nam Đà Nẵng, hàng chục ngôi nhà tốc mái - Ảnh 3.

Bão số 13 gây thiệt hại nặng ở phía Nam Đà Nẵng, hàng chục ngôi nhà tốc mái - Ảnh 4.


    Thông báo