Bài bóc phốt dĩa cơm 35.000 đồng gây “bão mạng”

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Bài bóc phốt dĩa cơm 35.000 đồng gây “bão mạng”

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Một bài bóc phốt quán ăn bình dân về giá dĩa cơm 35.000 đồng nhanh chóng gây tranh luận, khiến công an vào cuộc làm rõ

Ngày 3-5, chủ một quán cơm bình dân trên đường Trần Quý Cáp, xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng cho biết Công an xã đã mời hai bên lên làm việc, hòa giải vụ việc quán bị khách phản ánh “chặt chém” giá cơm gây xôn xao trên mạng xã hội.

Trước đó, trưa 2-5, trên trang Facebook “Review du lịch Mũi Né - Phan Thiết” xuất hiện bài đăng phản ánh việc một đôi khách vào quán cơm bình dân ăn trưa và bị tính tiền 60.000 đồng cho phần ăn gồm đĩa cơm đậu hũ nhồi thịt kèm rau xào giá 35.000 đồng và tô canh khổ qua nhồi thịt giá 25.000 đồng.

Người đăng bài cho rằng mức giá này cao so với “cơm bình dân” và đặt câu hỏi về mặt bằng giá tại Phan Thiết.

Bài bóc phốt suất cơm 35.000 đồng gây “bão mạng” - Ảnh 1.

Phía chủ quán tranh cãi với thực khách và dĩa cơm 35.000đ kèm theo tô canh khổ qua nhồi thịt giá 25.000đ

Bài viết nhanh chóng thu hút nhiều bình luận, trong đó phần lớn cho rằng mức giá trên là hợp lý, nhất là trong dịp nghỉ lễ. Cùng ngày, mạng xã hội tiếp tục lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh đôi nam nữ di chuyển bằng ô tô điện, bày tỏ bức xúc khi cho rằng đĩa cơm bình dân có giá 35.000 đồng là “chặt chém”. Phía quán ăn cũng lên tiếng, khẳng định mức giá được niêm yết và bán thường ngày.

Sau khi thông tin lan truyền, Công an xã Tuyên Quang đã mời hai bên làm việc để làm rõ vụ việc. Lực lượng chức năng đề nghị các bên gỡ bỏ những nội dung đã đăng tải, đồng thời nhắc nhở việc quay phim, đăng tải hình ảnh, lời qua tiếng lại gây ồn ào tại quán có dấu hiệu ảnh hưởng trật tự công cộng. Sau khi được giải thích, hai bên đồng ý hòa giải.

Theo chủ quán, trưa 2-5, hai vị khách vào gọi một tô bánh canh chả cá giá 40.000 đồng, một tô canh khổ qua loại lớn giá 25.000 đồng và một đĩa cơm đậu hũ nhồi thịt kèm trứng chiên, mắm chưng giá 35.000 đồng; khách yêu cầu bỏ trứng và mắm chưng. Khi tính tiền 100.000 đồng cho ba món, khách cho rằng quán “chặt chém” vì thấy xe mang biển số lạ.

Chủ quán cho biết sau khi thấy bài đăng có nội dung chưa chính xác, quán đã đăng clip ghi lại sự việc.

Khoảng một giờ sau, hai vị khách quay lại quán, mời công an đến giải quyết và ban đầu không đồng ý hòa giải. Sau khi được giải thích, hai bên thống nhất tháo gỡ bài đăng và chấm dứt vụ việc.

Về phía khách, người đăng bài cho rằng họ chỉ muốn hỏi ý kiến cộng đồng về mức giá bữa ăn và khẳng định việc chi tiêu cần “xứng đáng với số tiền bỏ ra”. Người này cũng cho biết sau khi công an đến làm việc, hai bên đã hòa giải nhưng thông tin vụ việc đã lan truyền rộng trên mạng xã hội.

Chủ quán chia sẻ quán phải thuê mặt bằng, dịp lễ lượng khách tăng nên phải thuê thêm nhân công, vì vậy mức giá 35.000 đồng/đĩa cơm được cho là phù hợp.

Tin liên quan

Ca sĩ Tiết Chi Khiêm bị bạn gái cũ "bóc phốt" dữ dội

Ca sĩ Tiết Chi Khiêm bị bạn gái cũ "bóc phốt" dữ dội

(NLĐO) - Ca sĩ Trung Quốc Tiết Chi Khiêm bị bạn gái cũ Lý Vũ Đồng tố cáo lừa gạt tình cảm, ngoại tình, trùng hôn…

Từ câu chuyện huỷ hôn vì chồng sắp cưới ngoại tình: "Bóc phốt" thế nào để không vi phạm?

(NLĐO) - Một cô gái trẻ vừa chia sẻ lên mạng xã hội thông báo hủy hôn chỉ vài ngày trước lễ cưới. Vụ việc gây bão dư luận.

Trường Giang hết lời cảm ơn Nhã Phương, bóc phốt "con gái"

(NLĐO) - Trường Giang cho biết anh trân trọng sự hy sinh của vợ là Nhã Phương dành cho mình, cảm ơn cô đã hết lòng hỗ trợ suốt dự án phim Tết Bính Ngọ.

Lâm Đồng Phan Thiết bão mạng bóc phốt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo