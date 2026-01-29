HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Trường Giang hết lời cảm ơn Nhã Phương, bóc phốt "con gái"

Bài-ảnh: Minh Khuê. Video clip: Minh Khuê

(NLĐO) - Trường Giang cho biết anh trân trọng sự hy sinh của vợ là Nhã Phương dành cho mình, cảm ơn cô đã hết lòng hỗ trợ suốt dự án phim Tết Bính Ngọ.

Trường Giang hài hước kể về "con gái" Minh Anh

Đoàn phim "Nhà ba tôi một phòng" đã có buổi giao lưu, giới thiệu phim vào chiều ngày 29-1 tại TP HCM, với sự tham gia của dàn diễn viên chính gồm: Trường Giang, Lê Khánh, Minh Anh, Anh Tú Atus, Như Vân.

Trường Giang hết lời cảm ơn Nhã Phương, bóc phốt "con gái" - Ảnh 1.

Ngô Kiến Huy làm MC buổi giao lưu

Trường Giang hết lời cảm ơn Nhã Phương, bóc phốt "con gái" - Ảnh 2.

Trường Giang và Lê Khánh

Trường Giang hết lời cảm ơn Nhã Phương, bóc phốt "con gái" - Ảnh 3.

Anh Tú Atus và Minh Anh

Trường Giang hết lời cảm ơn Nhã Phương, bóc phốt "con gái" - Ảnh 4.

Đoàn phim tại giao lưu

Trường Giang hết lời cảm ơn Nhã Phương, bóc phốt "con gái" - Ảnh 5.

Trường Giang chia sẻ

Trường Giang giao lưu

Trường Giang dành những lời cảm ơn cho vợ: "Nhã Phương là giám đốc casting của phim này. Cô ấy đã hỗ trợ tôi từ giai đoạn làm kịch bản. Cô ấy vừa mang thai, vừa lo cho hai con nhỏ ở nhà cùng gia đình hai bên. Tất bật là thế, cô ấy vẫn hỗ trợ nhiệt tình cho dự án phim từ kịch bản, quá trình sản xuất. Tôi cảm ơn Nhã Phương, trân trọng sự hy sinh của cô ấy dành cho tôi".

Trường Giang cho biết anh chọn diễn viên là những người có kinh nghiệm. Hai diễn viên mới là Như Vân và Minh Anh chưa bằng "quái kiệt" Lê Khánh và Anh Tú Atus. Vì vậy, thời gian tiền kỳ, cả hai đã được workshop hàng tháng với đạo diễn, cùng chơi trò chơi, cùng ăn chè…

"Có những hôm, cả hai đến chơi trò chơi, ăn chè xong về. Vì thế, "con gái" Minh Anh của tôi tăng cân nhiều trong phim. Trộm vía, cháu đã giảm được 7kg so với thời điểm đó. Tôi cũng khuyên "con gái" cắt tóc mái để vào vai này mà không chịu. Vừa hết vai, nhỏ đã cắt tóc mái để đóng phim khác" - Trường Giang hài hước bóc phốt "con gái" màn ảnh.

Bên cạnh diễn xuất tinh tế, sự hợp vai cũng được đạo diễn này xem trọng và khẳng định các diễn viên trong phim mình đều có khả năng diễn tốt chuyển biến tâm lý nhân vật.

Trường Giang cho biết anh xây dựng hình ảnh người cha đồng điệu với tất cả mọi người, chứ không phải mô phỏng bản thân mình trong phim. Phim này nói lên câu chuyện anh muốn truyền tải và mọi người sẽ thấy bản thân mình trong đó.

"Phim phải có thông điệp, có tính giải trí và tôi cố gắng làm mượt mà nhất có thể. Tôi hạn chế chửi thề, cảnh máu do sợ máu. Tôi cũng hạn chế từ mày tao. Tôi nghĩ sức ảnh hưởng của phim rất lớn sẽ ảnh hưởng lớn đến giới trẻ nên rất ngại việc chửi thề. Nếu phim may mắn có sức lan tỏa thì sẽ nhân rộng những điều tích cực" - Trường Giang thổ lộ.

Lê Khánh nhận định tên phim là điềm lành, tín hiệu vui

Trước việc Minh Anh gặp nhiều phản hồi trái chiều, tiêu cực trên mạng xã hội do những video clip quay cùng Anh Tú Atus. Trường Giang dạy "con gái" rằng hãy cứ im lặng và làm việc. Nghệ sĩ cần cống hiến hết mình, chăm chỉ trong im lặng. Anh cũng lấy bản thân ra làm minh chứng cho Minh Anh và nói nhờ chăm chỉ nên năm nay mới có phim điện ảnh ra rạp.

Trường Giang hết lời cảm ơn Nhã Phương, bóc phốt "con gái" - Ảnh 6.

Trường Giang hết lời cảm ơn Nhã Phương, bóc phốt "con gái" - Ảnh 7.

Diễn viên Lê Khánh chia sẻ vai diễn của cô trong phim rất dịu dàng, phù hợp với tính cách ngoài đời, vẻ đẹp tâm hồn đến ngoại hình nên diễn thoải mái hơn. Cô thương Trường Giang vì anh đảm nhiệm nhiều vai trò, áp lực lớn. Trong quá trình làm việc, Trường Giang tập trung, quyết tâm. Về tên phim, cô thấy rằng nghe hơi dài nhưng nếu tính theo "sinh, lão, bệnh, tử" thì rơi vào chữ "sinh" và đó là điềm lành, tín hiệu vui.

Diễn viên Anh Tú Atus ban đầu lo ngại mình đã có tuổi, diễn viên trẻ trung khó hòa hợp với Minh Anh. Tuy nhiên, anh được đạo diễn và ê-kíp động viên, đã có những màn tương tác thú vị.

Phim "Nhà ba tôi một phòng" do Trường Giang đạo diễn, sản xuất và tham gia diễn xuất. Phim ra rạp dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Nhã Phương Trường Giang Anh Tú Atus Nhà ba tôi một phòng
