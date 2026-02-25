HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bị tài xế xe tải "bóc phốt" vì đuổi khách, quán ăn ở Huế nói gì?

Tin - ảnh - clip: Quang Nhật

(NLĐO) - Lái xe đầu kéo nói hàng quán ăn uống ở Huế vào dịp Tết chỉ đón xe khách, họ bị đuổi thẳng mặt.

Ngày 25-2, một đoạn video ngắn với nội dung "Quán bún bò đuổi xe tải và xe đầu kéo…" được đăng tải trên tài khoản Facebook Q.S.Tr. tiếp tục thu hút nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận.

Đại diện chủ quán B.C nói: "Mình bán buôn mà đi đuổi khách? Phải tôn trọng khách tới chơ. Ai nói rứa thì cứ đến gặp tôi đây".

Theo nội dung bài đăng, chủ tài khoản nhận mình là lái xe đầu kéo và nói rằng vào dịp Tết, một quán ăn gần khu vực quán Ph.H. nằm trên Quốc lộ 1 tránh Huế (đoạn qua phường Kim Trà và Hương Trà, TP Huế) không phục vụ xe tải, xe đầu kéo mà ưu tiên xe khách. 

Người này bày tỏ bức xúc khi cho rằng ngày thường quán vẫn đón tiếp lái xe đầu kéo nhưng đến cao điểm Tết thì đuổi thẳng mặt vì lượng xe khách đông hơn.

Bị lái xe "bốc phốt" vì "có trăng quên đèn", quán ăn ở Huế nói gì? - Ảnh 1.

Hai quán B.C. và H.Ng. ở phía Nam, cách quán Ph.H. chừng 200 m trên đường tránh Huế.

Trong video, người đàn ông vừa đi vừa nói thời điểm quay là khoảng 8 giờ ngày 22-2. Ông cho biết sau khi bị từ chối phục vụ tại một quán bún bò gần đó, ông đã di chuyển đến quán Ph.H. cách đó chừng 200 m theo hướng Nam ra Bắc và được đón tiếp niềm nở. 

Bị lái xe "bốc phốt" vì "có trăng quên đèn", quán ăn ở Huế nói gì? - Ảnh 2.

Bài đăng chê quán ăn ở Huế có thái độ có trăng quên đèn, thu hút hàng ngàn bình luận, hàng trăm lượt chia sẻ. Ảnh chụp màn hình.

Người này không nêu đích danh quán bị ông "bóc phốt", chỉ cho biết quán nằm về phía Nam, cách quán Ph.H. khoảng 200 m, đồng thời trả lời bình luận rằng "để chủ quán rút kinh nghiệm". Cũng không có hình ảnh nào cho thấy quán bún bò tỏ thái độ có trăng quên đèn.

Theo lời nam lái xe đầu kéo trong video, thay vì giải thích nhẹ nhàng do đông khách, quán đã đuổi luôn vì xe đầu kéo dài, chiếm diện tích đỗ xe. "Sau Tết, tất cả xe anh em đều ghé đây ăn, nhưng giờ họ sẵn sàng đuổi vì xe khách đông hơn".

Bị lái xe "bốc phốt" vì "có trăng quên đèn", quán ăn ở Huế nói gì? - Ảnh 3.

Nhiều xe khách, xe tải, xe đầu kéo vào ăn uống ở quán B.C. sáng 25-2.

Nhiều người bình luận rằng chủ quán ứng xử thiếu tinh tế trong kinh doanh, nhất là với nhóm thực khách quen thuộc. 

Sáng 25-2, phóng viên tìm đến khu vực được nam lái xe đầu kéo nhắc đến trong đoạn video đăng tải trên Facebook. Theo quan sát, phía Nam cách quán Ph.H. khoảng 200 m chỉ có hai quán ăn, gồm quán cơm gà, bún bò - giò - chả B.C. (cùng chiều) và quán cơm, bún H.Ng. (đối diện bên kia đường). 

Xác nhận của đại diện UBND phường Hương Trà thì quán Ph.H. thuộc địa phận phường này, trong khi hai quán còn lại thuộc địa phận phường Kim Trà. 

Bị lái xe "bốc phốt" vì "có trăng quên đèn", quán ăn ở Huế nói gì? - Ảnh 4.

Quán Ph.H. có nhiều xe tải vào ra vào sáng 25-2.

Vào thời điểm chúng tôi có mặt, ở mỗi quán có khá đông xe khách, xe tải, đầu kéo vào đậu đỗ, ăn uống. Nhân viên các quán niềm nở, tất bật đón chào thực khách cũng như hướng dẫn xe vào ra. Đại diện cả hai quán đều phủ nhận thông tin như phản ánh trên mạng xã hội.

Chủ quán H.Ng. cho biết trong kinh doanh không ai muốn đuổi khách. Tuy nhiên, vào dịp cao điểm, bãi đỗ xe trước quán khá chật hẹp, họ hướng dẫn tài xế đậu xe cách quán vài chục mét cho rộng rãi hơn nhưng không phải ai cũng đồng ý. Cũng có trường hợp một vài tài xế xe đầu kéo đậu ngang trước quán, chiếm gần hết diện tích, gây khó khăn cho các phương tiện khác ra vào. 

Trong khi đó, ông Trần Văn D nhận mình anh trai chủ quán B.C ở đối diện - người phụ trách đón và hướng dẫn xe vào ra tại quán, cho rằng thông tin lan truyền trên mạng xã hội là thiếu khách quan, ảnh hưởng đến việc kinh doanh ăn uống các quán sá khu vực này nói riêng, của Huế nói chung cũng như làm mất hình ảnh môi trường du lịch của mảnh đất này. 

"Chúng tôi làm ăn thì cần khách chứ sao lại đuổi khách đi. Những lúc không còn chỗ đậu, tôi hướng dẫn tài xế đỗ ven đường phía trước quán rồi đứng hỗ trợ, đảm bảo an toàn giao thông" - ông D. khẳng định.

Theo ông D., công suất quán phục vụ cùng lúc chưa tới 100 khách. Dịp Tết, lượng phương tiện tăng cao nên áp lực bãi đỗ xe là có, nhưng ông cũng khẳng định quán sá ở đây không hề "có trăng quên đèn". "Ai nói như vậy cứ gặp trực tiếp tôi để trao đổi" - ông D. đề nghị.


