Bài dự thi "Chủ quyền quốc gia - Bất khả xâm phạm": Pò Hèn hồi sinh

Có một mạch ngầm kỳ diệu vẫn âm thầm chảy qua những đồi sim tím, nối liền quá khứ bi tráng với nhịp sống hồi sinh mãnh liệt của vùng biên viễn Pò Hèn, xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh. Ở nơi địa đầu Đông Bắc này, mỗi tấc đất thiêng liêng đều được canh giữ bằng chính nhịp đập trái tim của những người con Pò Hèn.

Tiếp nối mạch ngầm ý chí

Pò Hèn từng là một trong những "tọa độ lửa" khốc liệt nhất trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979. Từ sau sự kiện khốc liệt ấy, gia đình ông Phùn Văn Huy cùng hơn 10 hộ dân người Dao Thanh Y rời Vày Kháy ra Pò Hèn lập bản mới.

47 năm qua, nhờ ý chí của người dân và sự giúp sức của bộ đội, mảnh đất ngày nào từng bị bom đạn cày xới, chết chóc, giờ đã hồi sinh, cuộc sống đổi thay từng ngày.

Ông Phùn Văn Huy nhớ lại, những ngày đầu, mọi phương tiện đều thiếu thốn, các chiến sĩ Đồn Biên phòng 15 (nay là Đồn Biên phòng Pò Hèn) giúp dân vận chuyển đồ, dựng lán, làm nhà. Bộ đội còn hướng dẫn bà con cách trồng lúa, nuôi lợn và nuôi gà. Ông Huy chia sẻ: "Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ của bộ đội đã giúp bà con gắn bó với mảnh đất này".

Ông Phùn Phú Nam, cũng là người dân đầu tiên lập bản mới Pò Hèn, vẫn nhớ như in về một thời gian khó. Ông tự hào khoe, từ một vài nóc nhà đơn sơ thuở ban đầu, Pò Hèn nay đã san sát nhà cao cửa rộng, đường nhựa, bê-tông chạy đến từng bản, có hộ đã mua được ô tô…

Sự hồi sinh của vùng đất này không đến từ phép mầu, mà bằng bàn tay lao động cần cù, từ sự "trao quyền" của cấp ủy, chính quyền địa phương đến sự sát cánh của những người lính biên phòng giúp dân con giống, cây giống và hướng dẫn cách canh tác, nuôi trồng. Gia đình ông Phùn Phú Nam được giao 3 ha rừng trồng quế và keo, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi vụ. Nhiều gia đình khác cũng được giao rừng để phát triển kinh tế.

Nếu sự kiên định của thế hệ đi trước là những "rễ già" bám đất, thì những người trẻ như Phùn Ngọc Bích lại là những mầm xanh tiếp nối mạch ngầm ý chí ấy. Sau khi tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia, từ bỏ hào hoa của phố thị, Bích chọn trở về miền biên thùy Hải Sơn, gắn bó với Pò Hèn.

Cái tên Ngọc Bích rất đặc biệt. Đó là cái tên do các chú bộ đội biên phòng đặt, với ý nghĩa là "viên ngọc quý của rừng xanh". Ngọc Bích tâm sự: "Sau khi tốt nghiệp đại học, em không có suy nghĩ nào khác ngoài việc sẽ trở về quê làm việc. Em muốn đóng góp sức trẻ cho nơi này".

Không chỉ làm tốt chuyên môn, Bích còn tích cực tham gia công tác hội. Cô cùng Chủ tịch Hội LHPN xã Hải Sơn tận dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo để quảng bá, tiêu thụ sản vật địa phương; cùng chiến sĩ biên phòng tổ chức các buổi tuyên truyền cho người dân về ý thức bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép…

Ngày nay, cùng với trồng quế, trồng keo, những người con Pò Hèn còn biết tận dụng thế mạnh của địa phương để làm du lịch. Hoa sim - đặc trưng của vùng biên Hải Sơn - mọc khắp nẻo biên cương đã được gia đình anh em Nịnh Văn Sáng, Nịnh Văn Dìn quy hoạch thành một đồi sim bạt ngàn để phát triển du lịch. Hằng năm, vào tháng 4 - 5, lễ hội hoa sim biên giới lại đón tiếp nhiều đoàn khách du lịch ghé thăm.

Khi mỗi người dân ở vùng biên ải này đều ý thức rằng "mình lùi một bước, biên cương trống một dặm", họ quyết tâm ở lại bám biên giữ đất. Ý chí "bám biên" đã biến "vành đai trắng", "tọa độ lửa" năm nào trở thành những đồi sim trù phú, những rừng quế tỏa hương, mang lại đời sống ấm no, sung túc.

Một “tiết học biên cương” dưới chân cột mốc 1347 do Đồn Biên phòng Pò Hèn tổ chức. (Ảnh do Đồn Biên phòng Pò Hèn cung cấp)

Bám biên giữ bản

Sức mạnh của Pò Hèn hôm nay không chỉ được tiếp lửa từ sự anh dũng, kiên trung của những người đã ngã xuống, mà còn được dệt nên từ sợi dây liên kết máu thịt giữa quân và dân. Tại Pò Hèn, tình yêu Tổ quốc hiện hữu trong những mâm cơm đầm ấm, dưới tiếng học bài của những đứa trẻ "con nuôi biên phòng" và trên từng lối đi của những em nhỏ thụ hưởng chương trình "Nâng bước em đến trường".

Hình ảnh cô bé Chìu Thu Hương, con nuôi của Đồn Biên phòng Pò Hèn, cứ mỗi lần thấy những "người cha biên phòng" đến nhà lại vui mừng tíu tít. Hằng đêm, các anh cần mẫn lật từng trang sách dạy các con học bài. Các anh không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn tích cực giúp dân phát triển kinh tế, ươm những mầm xanh hy vọng cho vùng biên viễn.

Những "tiết học biên cương" cũng đang được duy trì đều đặn tại các cột mốc chủ quyền quốc gia. Ở lớp học đó không bảng đen, không phấn trắng, mà là hình ảnh trực quan sinh động về đường biên, cột mốc và người thầy chính là các chiến sĩ biên phòng.

Đại úy Nguyễn Việt Thắng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Pò Hèn, cho biết "tiết học biên cương" không phải là những bài giảng kiến thức khô khan mà là trải nghiệm thực tế, giúp các em nhận thức sâu sắc và trực quan nhất về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Qua đó, các em cảm nhận rõ ràng ý nghĩa của hai chữ biên cương bằng chính đôi mắt, đôi tai và cảm xúc chạm tới trái tim mình.

Cũng theo đại úy Nguyễn Việt Thắng, giữ vững chủ quyền biên giới là một sứ mệnh thiêng liêng, thường trực và luôn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người lính. Vì vậy, Đồn Biên phòng Pò Hèn đã chủ động sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền xã Hải Sơn khơi dậy sức mạnh từ nội lực nhân dân qua các mô hình nông dân tự quản an ninh trật tự biên giới, hỗ trợ phát triển kinh tế, giúp người dân yên tâm bám biên giữ bản.

Ông Phùn Văn Huy nói rằng khi dân đã yên tâm bám bản, cùng kề vai sát cánh với Bộ đội Biên phòng thì khó khăn nào cũng vượt qua.

Pò Hèn hôm nay, hoa đã nở trên mảnh đất từng là "tọa độ lửa". Đó không chỉ là hoa sim, mà còn là hoa của hạnh phúc, hoa của sự ấm no và lòng kiên trung bất khuất.

Từ âm thanh tiếng trẻ thơ học bài đến những việc làm nhỏ bé như trồng một gốc quế, chăm một đồi sim, đến những bước chân tuần tra của người lính biên phòng ngày đêm chắc tay súng canh giữ đất trời…, tất cả đang lặng lẽ kết tinh thành sức mạnh biên cương bất khả xâm phạm đến muôn đời.

Phùn Ngọc Bích (bên phải), người con của vùng biên ải Pò Hèn. Ảnh: QUỐC TOÀN

Một góc Pò Hèn hôm nay. Ảnh: QUỐC TOÀN

Bức tường thành lòng dân vững chãi Hiện nay, Đồn Biên phòng Pò Hèn duy trì 3 tổ tự quản với 67 hộ gia đình đăng ký tự quản đường biên, cột mốc. Trong những năm qua, các chương trình như "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", "Nâng bước em tới trường", "Con nuôi đồn biên phòng"...; cùng các hoạt động trao tặng con giống, hỗ trợ sửa nhà, làm đường, cấp thẻ BHYT cho người dân khó khăn... cũng được đơn vị triển khai hiệu quả. "Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là làm sao để mỗi nếp nhà, mỗi người dân có cuộc sống ấm no. Mỗi người dân chính là "cột mốc sống", cùng nhau xây dựng nên bức tường thành lòng dân vững chãi nhất để bảo vệ Tổ quốc" - đại úy Thắng khẳng định.



