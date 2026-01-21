HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Bài học quý sau thất bại của U23 Việt Nam

Tường Phước

(NLĐO) - Phân tích chuyên môn trận bán kết giữa U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc với tỉ số 0-3, thể hiện nguyên nhân khiến đoàn quân HLV Kim Sang-sik thất bại

Bước vào màn so tài với U23 Trung Quốc trong tâm thế "chiếu trên" song U23 Việt Nam có cách tiếp cận trận đấu chưa hợp lý. Thầy trò ông Kim Sang-sik bị bất ngờ trước lối chơi chủ động kiểm soát bóng và tấn công bên phía U23 Trung Quốc. Trước đó, đội bóng Đông Á thường xuyên sử dụng đấu pháp phòng ngự phản công kể từ đầu giải đấu và có đến 6 sự thay đổi trong đội hình xuất phát khi chạm trán U23 Việt Nam.

Bài học quý sau thất bại của U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Bài học quý sau thất bại của U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Thống kê trận đấu cho thấy U23 Trung Quốc lấn lướt U23 Việt Nam về tỉ lệ kiểm soát bóng, số lần dứt điểm và thắng khi tranh chấp. Đoàn quân HLV Antonio Puche có lợi thế về mặt thể hình và thể lực nên tiếp cận trận đấu tự tin, đẩy cao đội hình ngay từ đầu.

Lối chơi pressing tầm cao giàu sức mạnh của Trung Quốc khiến U23 Việt Nam bế tắc trong việc triển khai bóng từ phần sân nhà, phải vận dụng những đường chuyền dài vượt tuyến lên phía trên. Tranh chấp bóng bổng trở thành điểm yếu của cầu thủ Việt Nam khi so kè với Trung Quốc.

Bài học quý sau thất bại của U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Bài học quý sau thất bại của U23 Việt Nam - Ảnh 4.

Bước ngoặt trận đấu diễn ra ở phút 33, khi trung vệ Hiểu Minh dính chấn thương nặng và không thể tiếp tục thi đấu. Mất đi hậu vệ mạnh về "không chiến", HLV Kim Sang-sik tung Đức Anh vào trám chỗ. Tuy nhiên, trung vệ có chiều cao khiêm tốn và chưa từng ra sân trước đó đã bị bỡ ngỡ, liên tục mắc lỗi và không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhiều ý kiến bình luận thay vì tung một cầu thủ chưa có sự chuẩn bị tốt vào sân, HLV Kim nên trao cơ hội thi đấu cho một tiền vệ (Viktor Lê, Văn Thuận...) nhằm thay đổi sơ đồ thi đấu từ 3 trung vệ thành 4 hậu vệ (3-4-1-2 thành 4-3-3 hoặc 4-4-2) để giữ cự ly đội hình cũng như yếu tố chuyên môn.

Bài học quý sau thất bại của U23 Việt Nam - Ảnh 5.

Bài học quý sau thất bại của U23 Việt Nam - Ảnh 6.

Sang hiệp 2, U23 Trung Quốc tiếp tục gây choáng cho đối phương khi chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu. Đó cũng là thời điểm U23 Việt Nam hụt hơi, bộc lộ sơ hở khâu phòng ngự, dẫn đến bàn thua ở phút 47.

Giới chuyên gia cho rằng trong khoảng thời gian 10 phút sau bàn thua thứ nhất, xác suất nhận bàn thua thứ 2 lên đến 80% nếu cầu thủ đánh mất tập trung, không kịp xốc lại tinh thần thi đấu. Đoàn quân HLV Kim đã rơi vào tình trạng này và bị lọt lưới lần 2 ở phút 52.

Cuối cùng, với việc chơi thiếu người vì tấm thẻ đỏ trực tiếp của trung vệ Lý Đức ở phút 74 khiến nỗ lực lật ngược tình thế của U23 Việt Nam tan vỡ và còn nhận thêm bàn thua thứ 3 gần cuối trận. Ở trận đấu này, Lý Đức liên tục mắc lỗi, suýt đá phản lưới nhà và chậm chạp đọc tình huống "không chiến".

Bài học quý sau thất bại của U23 Việt Nam - Ảnh 7.

Bài học quý sau thất bại của U23 Việt Nam - Ảnh 8.

Không kiềm chế cảm xúc khi thi đấu là nguyên nhân khiến Lý Đức phải nhận thẻ đỏ, ảnh hưởng trực tiếp đến đấu pháp chiến thuật của toàn đội cũng như phương án xây dựng nhân lực, đội hình của U23 Việt Nam ở trận đấu tiếp theo.

Đây là những bài học quý được đúc kết sau trận thua của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc. Việc được cọ xát, thi đấu với các đội bóng sùng sỏ ở sân chơi tầm châu lục sẽ giúp cầu thủ trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và trưởng thành hơn trong tương lai.

22 giờ ngày 23-1, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 Giải U23 châu Á 2026. Đoàn quân HLV Kim Sang-sik tiếp tục có thêm cơ hội tiếp cận nền bóng đá phát triển hàng đầu châu Á để hoàn thiện hơn trước khi nhận trọng trách khoác áo đội tuyển quốc gia.


"Bộ não hậu trường" của ông Kim Sang-sik

"Bộ não hậu trường" của ông Kim Sang-sik

Ông Lee Jung-soo, Lee Woon-jae và Đinh Hồng Vinh là "bộ não hậu trường" giúp HLV Kim Sang-sik hiện thực hóa triết lý bóng đá của mình

Clip: U23 Việt Nam gục ngã sau khi Hiểu Minh rời sân

(NLĐO) - Sau khi Hiểu Minh rời sân, U23 Việt Nam đã gục ngã với 3 bàn thua trắng trước U23 Trung Quốc.

CĐV Đông Nam Á vẫn tự hào, động viên U23 Việt Nam

(NLĐO) - CĐV Đông Nam Á đồng loạt lên tiếng khích lệ U23 Việt Nam khi thua 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á.

