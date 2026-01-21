HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

HLV Kim Sang-sik nêu lý do khiến U23 Việt Nam thất bại trước Trung Quốc

Tường Phước (Ảnh: The AFC)

(NLĐO) - Sớm mất trụ cột Hiểu Minh vì chấn thương, cộng với tấm thẻ đỏ của Lý Đức ở hiệp 2, khiến tuyển U23 Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc.

Sau trận bán kết U23 châu Á 2026 với kết quả thua, HLV trưởng Kim Sang-sik bày tỏ sự tiếc nuối, đồng thời gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và khẳng định toàn đội sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho trận tranh hạng Ba gặp U23 Hàn Quốc.

HLV Kim Sang-sik nêu lí do khiến U23 Việt Nam thất bại trước Trung Quốc - Ảnh 1.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: “Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ, vì đã thi đấu đến những phút cuối cùng, ngay cả khi phải chơi thiếu người nhưng vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Hành trình của chúng tôi tại giải đấu này chưa kết thúc và toàn đội sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận tranh hạng Ba”.

Phân tích về diễn biến trận đấu, ông Kim cho biết kế hoạch nhân sự buộc phải điều chỉnh ngoài dự tính. “Chúng tôi dự định đưa Đình Bắc vào sân trong hiệp 2 để tạo ra sự thay đổi về thế trận nhưng chấn thương nghiêm trọng của Hiểu Minh trong hiệp 1 khiến kế hoạch phải điều chỉnh sớm hơn” - ông nói.

HLV Kim Sang-sik nêu lí do khiến U23 Việt Nam thất bại trước Trung Quốc - Ảnh 2.

Lý giải về việc U23 Việt Nam để thủng lưới ngay đầu hiệp 2, HLV Kim thẳng thắn nhìn nhận: “Ngoài yếu tố chấn thương, toàn đội đã thiếu tập trung trong tình huống phạt góc, dẫn đến bàn thua sớm. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý và sự tự tin, khiến chúng tôi không thể duy trì được thế trận như mong muốn”.

Ông Kim Sang-sik cũng thể hiện sự bất ngờ với khả năng tổ chức phòng ngự và kỷ luật chiến thuật của U23 Trung Quốc. "Bóng đá Trung Quốc đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt và họ xứng đáng có mặt ở trận chung kết. Đối thủ đã có những thay đổi đáng kể trong đội hình xuất phát và chúng tôi chưa kịp thích nghi với những điều chỉnh đó. Tôi nhận trách nhiệm về điều này” - HLV tuyển U23 Việt Nam phân tích.

HLV Kim Sang-sik nêu lí do khiến U23 Việt Nam thất bại trước Trung Quốc - Ảnh 3.

Dù không thể góp mặt ở trận đấu tranh chức vô địch, HLV Kim vẫn tự hào vì đã chứng minh rằng bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh ở cấp độ châu lục. Các cầu thủ U23 Việt Nam có thể không phải là những ngôi sao hào nhoáng nhưng vẫn tiến vào đến bán kết giải đấu bằng lối chơi tổ chức và tinh thần đồng đội gắn kết.

Nhìn lại toàn bộ hành trình đã qua, chiến lược gia 49 tuổi bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của toàn đội, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện trong tương lai. “Sau giải đấu này, các cầu thủ sẽ còn phải cải thiện rất nhiều mặt để có thể vươn lên những tầm cao mới” - ông Kim nói thêm.

    Thông báo