CĐV Đông Nam Á vẫn tự hào, động viên U23 Việt Nam

CĐV Đông Nam Á đã có nhiều phản ứng sau thất bại 0-3 của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á tối 20-1.

Ở trận đấu này, U23 Việt Nam gặp bất lợi lớn khi trung vệ Hiểu Minh chấn thương, sớm rời sân trong hiệp 1. Sang hiệp 2, đội để thủng lưới 2 bàn liên tiếp, rồi phải chơi thiếu người sau thẻ đỏ của Lý Đức. Dù rất nỗ lực trong những phút cuối, U23 Việt Nam không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương và nhận thêm bàn thua, khép lại trận đấu với tỉ số 0-3.

Dù không vào chung kết, U23 Việt Nam vẫn nhận được nhiều lời động viên từ CĐV Đông Nam Á. Người hâm mộ Indonesia, Thái Lan bày tỏ sự cảm thông, đánh giá cao hành trình ấn tượng của đội, đồng thời thừa nhận U23 Trung Quốc đã chơi vượt trội, đặc biệt là màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Li Hao.

Một số người hâm mộ Đông Nam Á gửi lời động viên: "Các bạn đã chiến đấu rất tốt, chỉ thiếu chút may mắn", "Một số CĐV quốc tế từng chế giễu chúng tôi khi thất bại, và mỉa mai Thái Lan bị loại từ vòng bảng, nhưng chính các đội này lại không thể vào vòng 16 đội như Việt Nam và Thái Lan"...