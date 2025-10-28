HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bãi nhiệm chức danh hội thẩm TAND tỉnh Quảng Trị đối với ông Trần Văn Tý

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) – HĐND tỉnh Quảng Trị đã thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức danh hội thẩm TAND tỉnh Quảng Trị đối với ông Trần Văn Tý do vi phạm pháp luật hình sự.

Bãi nhiệm hội thẩm TAND tỉnh Quảng Trị vì vi phạm pháp luật hình sự - Ảnh 1.

Các đại biểu bỏ phiếu thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức danh hội thẩm TAND tỉnh Quảng Trị đối với Trần Văn Tý

Sáng 28-10, tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức danh hội thẩm TAND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Tý (SN 1965) – nguyên Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị (cũ) do vi phạm pháp luật hình sự.

Theo kết quả kiểm phiếu, 100% đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị có mặt đồng ý với việc bãi nhiệm ông Trần Văn Tý khỏi chức danh hội thẩm TAND tỉnh Quảng Trị. Sau khi nghị quyết được thông qua, HĐND tỉnh ban hành nghị quyết bãi nhiệm chính thức, có hiệu lực kể từ ngày 28-10-2025.

Việc bãi nhiệm được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức TAND và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nhằm đảm bảo tiêu chuẩn, phẩm chất và uy tín của đội ngũ hội thẩm nhân dân trong hoạt động xét xử.

Như Báo Người Lao Động thông tin, ông Trần Văn Tý (SN 1965) - nguyên Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị (cũ) cùng thuộc cấp bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị (cũ) khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, năm 2020, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đã không tổ chức các cuộc tập huấn, diễn tập theo các nội dung được chi theo ngân sách nhà nước phân bổ, nhưng ông Trần Văn Tý vẫn chỉ đạo và cùng thống nhất với Lê Thanh Tuyền - Trưởng phòng quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh, lập các chứng từ khống để thực hiện việc rút số tiền 929.042.000 đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Tin liên quan

Thực hư cây "Kỳ Hải Nam" được đồn tạo trầm hương bạc tỉ ở Quảng Trị

Thực hư cây "Kỳ Hải Nam" được đồn tạo trầm hương bạc tỉ ở Quảng Trị

(NLĐO) - Công an cảnh báo người dân cảnh giác với chiêu quảng cáo cây "Kỳ Hải Nam" - được đồn có thể tạo trầm hương trị giá hàng tỉ đồng.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị kiểm tra về ứng phó với mưa lũ sau bão số 12

(NLĐO) - Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương trực tiếp xuống vùng trũng chỉ đạo ứng phó bão số 12, yêu cầu di dời dân khỏi nơi nguy hiểm.

Xúc động lễ truy điệu, an táng 34 hài cốt liệt sĩ quy tập ở Thành cổ Quảng Trị và Trường Bồ Đề

(NLĐO) - Dưới cơn mưa nặng hạt do ảnh hưởng của bão số 12 Fengshen, lễ truy điệu, an táng 34 hài cốt liệt sĩ đã diễn ra trong không khí xúc động, trang nghiêm

