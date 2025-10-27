HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thực hư cây "Kỳ Hải Nam" được đồn tạo trầm hương bạc tỉ ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Công an cảnh báo người dân cảnh giác với chiêu quảng cáo cây "Kỳ Hải Nam" - được đồn có thể tạo trầm hương trị giá hàng tỉ đồng.

Cảnh báo cây Kỳ Hải Nam tạo trầm hương bạc tỉ ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Cây Kỳ Hải Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc đang được rao bán, quảng bá rầm rộ.

Ngày 27-10, Công an xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị) vừa phát đi thông báo cảnh báo người dân cảnh giác với những lời quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội về loại cây được gọi là Kỳ Hải Nam (Hainam Kynam) - được cho là "có thể tạo ra trầm hương giá trị kinh tế khổng lồ".

Theo đó, thời gian gần đây xuất hiện nhiều tổ chức, cá nhân rao bán, trồng và kinh doanh cây "Kỳ Hải Nam" không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu nhập lậu từ Trung Quốc qua các tỉnh biên giới phía Bắc. Loại cây này được giới thiệu là "có giá trị kinh tế khổng lồ", tạo ra trầm hương bạc tỉ... nhưng thực chất tiềm ẩn nhiều nguy cơ về pháp lý, môi trường và an ninh trật tự.

"Đây là loại cây không có giấy tờ kiểm dịch thực vật và chưa được cơ quan chuyên môn xác nhận về khả năng tạo trầm. Một số đối tượng lợi dụng tâm lý muốn làm giàu nhanh của người dân để trục lợi, rao bán cây giống không rõ nguồn gốc với giá cao rồi bỏ mặc khi cây trồng không hiệu quả" - thông báo nêu rõ.

Công an xã Phú Trạch cảnh báo việc nhập lậu, tàng trữ hoặc trồng loại cây này có thể vi phạm nghiêm trọng các quy định về buôn lậu, gian lận thương mại và kiểm dịch thực vật, đồng thời tiềm ẩn các rủi ro như: Gây mất an ninh trật tự khi phát sinh tranh chấp lợi ích; nguy cơ xâm nhập mầm bệnh, sâu hại, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; gây mất cân bằng sinh thái, cạnh tranh với cây bản địa; dễ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản do tin vào quảng cáo sai sự thật.

Công an xã Phú Trạch đề nghị người dân không tham gia, không mua bán, không tàng trữ hay trồng cây "Kỳ Hải Nam", đồng thời tăng cường tuyên truyền cho người thân, hàng xóm về các nguy cơ của loại cây nhập lậu này.

Người dân khi phát hiện hành vi buôn bán, vận chuyển, trồng hoặc quảng cáo cây "Kỳ Hải Nam" trái phép có thể báo ngay cho Công an xã Phú Trạch qua số điện thoại 02323.575.168 hoặc liên hệ Đại úy Trần Quốc Đoàn - Trưởng Công an xã theo số 0961.900.707 để được tiếp nhận và xử lý.


Tin liên quan

Loài chim quý hiếm bất ngờ xuất hiện ở vùng rừng núi Quảng Trị

Loài chim quý hiếm bất ngờ xuất hiện ở vùng rừng núi Quảng Trị

(NLĐO) - Hai cá thể chim niệc nâu quý hiếm được người dân ở xã Kim Ngân (Quảng Trị) giao nộp cho kiểm lâm để thả về rừng Phong Nha - Kẻ Bàng.

Hành trình về miền ký ức - Quảng Trị và biển đảo anh hùng

(NLĐO) - Chương trình đã nâng cao nhận thức của giới trẻ về lịch sử, văn hóa của vùng đất Quảng Trị đồng thời tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ...

Bi kịch từ khe nước xiết ở Quảng Trị

(NLĐO) – Sau 4 ngày ròng rã ngóng tin con trong mưa lũ, gia đình nhận tin đau đớn khi thi thể nam sinh được tìm thấy cách nơi gặp nạn chỉ vài chục bước chân.

