Xúc động lễ truy điệu, an táng 34 hài cốt liệt sĩ quy tập ở Thành cổ Quảng Trị và Trường Bồ Đề

Sáng 22-10, tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ truy điệu, an táng 34 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực Thành cổ Quảng Trị và Trường Bồ Đề (phường Quảng Trị).

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515; Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Lễ truy điệu, an táng 34 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Thành cổ Quảng Trị và di tích Trường Bồ Đề

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cùng đưa linh cữu các anh hùng liệt sĩ đến nơi an táng

Đọc điếu văn truy điệu tại buổi lễ, ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời, nhấn mạnh: “Máu xương của các anh đã hòa vào sông núi, làm nên mùa xuân vĩnh cửu cho dân tộc Việt Nam. Dù tên tuổi chưa được biết hết, nhưng tinh thần của các anh đã hóa thân vào từng tấc đất nơi đây”.

Trong không khí trang nghiêm, 34 hài cốt liệt sĩ được an táng giữa lòng đất mẹ, bên cạnh hơn 730 liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ này.

Trước đó, từ ngày 14-9 đến 16-10, Đội Quy tập 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đã tìm kiếm, quy tập được 34 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật kèm theo tại khu vực Thành cổ Quảng Trị và Trường Bồ Đề.