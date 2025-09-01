Hình ảnh Núi Bà Đen nhuộm sắc đỏ dịp Lễ Quốc khánh 2-9

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh

Núi Bà Đen nhuộm sắc đỏ dịp Lễ Quốc khánh 2-9

Thanh Thảo

(NLĐO) - Núi Bà Đen nhuộm trong sắc đỏ của cờ hoa rực rỡ cùng các chương trình biểu diễn sôi động diễn ra xuyên suốt 4 ngày của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh.

img

Lễ 2-9, núi Bà Đen ở Tây Ninh đã hút hàng ngàn du khách đến tham quan, hòa vào không khí sôi động với một loạt sự kiện quy mô chưa từng có tại ngọn núi cao nhất Nam Bộ.

"Nóc nhà Nam Bộ” nhuộm trong sắc đỏ của cờ hoa rực rỡ cùng các chương trình biểu diễn sôi động diễn ra xuyên suốt 4 ngày của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh. Không khí lễ hội sôi động hòa với khí thế hào hùng trong ngày hội non sông đưa núi Bà Đen thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất tại Nam Bộ trong dịp lễ năm nay.

img

img

Hoạt động hấp dẫn bậc nhất là chợ Lá có quy mô lớn chưa từng có từ trước đến nay được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao kỷ lục “Chợ Lá trên đỉnh núi có quy mô lớn nhất Việt Nam”. Kéo dài suốt 4 ngày lễ từ 30.8 – 2.9, chợ Lá được thiết kế với quy mô ấn tượng, gồm khoảng hơn 30 gian hàng đa dạng các sản vật.

img

Mỗi du khách khi đi cáp treo lên núi Bà Đen đều được phát lá bồ đề để đi chợ và lựa chọn các món ăn dân dã cùng các món đặc trưng của ẩm thực Tây Ninh. Nhiều hoạt động hoạt náo và các điệu múa dân gian tạo nên không khí sôi động cho phiên chợ.

img

Du khách hào hứng check-in với không gian chợ mang đậm nét mộc mạc, giản dị của những phiên chợ quê Nam Bộ xưa và tái hiện niềm vui chiến thắng của dân tộc. Các gian hàng được lợp và trang trí bằng các vật liệu tự nhiên thân thuộc như lá tranh, gỗ đước, mê bồ,… và nhuộm đỏ sắc cờ bởi chính đội ngũ cán bộ nhân viên của Sun World Ba Den Mountain.

img

Dịp lễ 2-9 năm nay cũng là lần đầu tiên Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain tổ chức triển lãm quy mô, kể câu chuyện về ngọn núi thiêng Bà Đen qua các dấu mốc lịch sử anh hùng. Với tên gọi “Núi Bà Đen – vang mãi bản hùng ca”, triển lãm là không gian để du khách chiêm ngưỡng những bức ảnh lịch sử và các hiện vật ghi dấu ấn hào hùng của ngọn núi từng là “mắt thần” trong các cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp.

img

Thế hệ trẻ đặc biệt hứng thú với triển lãm, khi không chỉ được sống trong ký ức chiến tranh mà còn được chiêm ngưỡng núi Bà Đen với những công trình văn hóa tâm linh kỳ vĩ, để trở thành điểm đến du lịch văn hóa tâm linh của Việt Nam và thế giới.

img

Các tối 30-8, 31-8 và 2-9, lễ dâng đăng được tổ chức trang trọng trên đỉnh núi Bà Đen để du khách cùng hướng về tổ quốc trong thời khắc thiêng liêng của lịch sử.

img

Vào sáng 2-9, lễ thượng cờ thiêng liêng được tổ chức trên đỉnh núi Bà Đen để du khách cùng hướng về Tổ quốc với lòng tự hào trong ngày hội lớn của dân tộc. Mừng đại lễ 80 năm Quốc khánh, 800 du khách đến sớm nhất được phát miễn phí áo cờ đỏ sao vàng cùng tham gia lễ thượng cờ đặc biệt thiêng liêng này.

Dịp lễ Quốc khánh năm nay cũng trùng với mùa vu lan báo hiếu. Vào ngày 31-8, núi Bà Đen diễn ra rất nhiều hoạt động trang trọng và ý nghĩa để Phật tử cùng du khách thực hành hạnh nguyện tri ân báo hiếu đến các bậc sinh thành như tụng niệm nguyện cầu quốc thái dân an, nghi lễ cài hoa lên ngực áo, biểu diễn nghệ thuật…

Không đi Hà Nội xem diễu binh, người dân TP HCM vui chơi ở đâu dịp lễ 2-9?

Không đi Hà Nội xem diễu binh, người dân TP HCM vui chơi ở đâu dịp lễ 2-9?

(NLĐO) – Nhiều khu vui chơi, giải trí ở TP HCM tấp nập khách du lịch và người dân trong kỳ nghỉ lễ 2-9.

Nghỉ lễ 2-9 ở làng ven biển “view triệu đô”, ăn hải sản tươi rói, giá rẻ bất ngờ

Kỳ nghỉ lễ 2-9, nhiều du khách lựa chọn các làng chài ven biển yên bình, không quá đông đúc, vừa mộc mạc, vừa có hải sản tươi ngon, giá rẻ để trải nghiệm.

Lưu ý “nóng” đến du khách khi đi du lịch Vũng Tàu dịp Lễ 2-9

(NLĐO)- Dự báo lượng khách đến Vũng Tàu trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9 sẽ đông, phường đã lên phương án tổ chức giao thông, bố trí 25 bãi đậu xe

