Hình ảnh Núi Bà Đen nhuộm sắc đỏ dịp Lễ Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Núi Bà Đen nhuộm trong sắc đỏ của cờ hoa rực rỡ cùng các chương trình biểu diễn sôi động diễn ra xuyên suốt 4 ngày của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh.
"Nóc nhà Nam Bộ” nhuộm trong sắc đỏ của cờ hoa rực rỡ cùng các chương trình biểu diễn sôi động diễn ra xuyên suốt 4 ngày của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh. Không khí lễ hội sôi động hòa với khí thế hào hùng trong ngày hội non sông đưa núi Bà Đen thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất tại Nam Bộ trong dịp lễ năm nay.
Dịp lễ Quốc khánh năm nay cũng trùng với mùa vu lan báo hiếu. Vào ngày 31-8, núi Bà Đen diễn ra rất nhiều hoạt động trang trọng và ý nghĩa để Phật tử cùng du khách thực hành hạnh nguyện tri ân báo hiếu đến các bậc sinh thành như tụng niệm nguyện cầu quốc thái dân an, nghi lễ cài hoa lên ngực áo, biểu diễn nghệ thuật…
