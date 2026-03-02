Bài viết về nữ cầu thủ bóng đá gây xúc động mạnh ở "Em đi trẩy hội non sông"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Bài viết về nữ cầu thủ bóng đá gây xúc động mạnh ở "Em đi trẩy hội non sông"

Đặng Trinh

(NLĐO)- "Ngày nay, người con gái Việt còn lấp lánh nhiều vẻ đẹp khác, đôi khi họ tỏa sáng rực rỡ ở những đấu trường tưởng chỉ dành riêng cho phái mạnh..."

Buổi báo cáo chuyên đề "Em đi trẩy hội non sông" của tổ ngữ văn Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa, TPHCM) ngày 2-3 trở thành lễ hội đầy màu sắc độc đáo với nhiều cung bậc cảm xúc do chính học sinh tự lên ý tưởng, thiết kế và thực hiện. 

Gồm nhiều chuỗi hoạt động, chuyên đề học tập độc đáo này nhằm tôn vinh người phụ nữ và các giá trị di sản văn hóa dân tộc bằng những hình thức trải nghiệm sáng tạo, giàu cảm xúc. Với nội dung giới thiệu di sản văn hóa, giới thiệu chân dung nhân vật nữ có sức ảnh hưởng trên thế giới, câu lạc bộ bóng đá của học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn gây xúc động mạnh với bài viết về một nữ cầu thủ bóng đá. 

Bài viết có đoạn: "Trong không khí nô nức của lời mời gọi "Em đi trẩy hội non sông", có không biết bao nhiêu bóng hồng đã sửa soạn khăn nhung áo lụa? Nét dịu dàng, đoan trang của người con gái Việt gần như đã trở thành chuẩn mực chung cho vẻ đẹp nữ tính. Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay, người con gái Việt còn lấp lánh nhiều vẻ đẹp khác, đôi khi họ tỏa sáng rực rỡ ở những đấu trường tưởng chỉ dành riêng cho phái mạnh. Và Huỳnh Như của Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam là một bóng hồng như thế!

Bài viết về nữ cầu thủ bóng đá gây xúc động mạnh ở "Em đi trẩy hội non sông" - Ảnh 1.

Câu lạc bộ bóng đá trình làng với bài viết về nữ cầu thủ Huỳnh Như

Nếu bóng đá nữ Việt Nam là một bản hùng ca thì Huỳnh Như chính là nốt nhạc cao vút và kiêu hãnh nhất!
Không chỉ là một cầu thủ, cô chính là biểu tượng của tinh thần "không gì là không thể". Từ những khoảng sân bùn đất quê nhà đến thảm cỏ châu Âu rực rỡ, Huỳnh Như đã đi một hành trình dài bằng đôi chân nhỏ bé nhưng mang ý chí của một chiến binh.
Sự cống hiến của Như không chỉ cân đo bằng những bàn thắng hay danh hiệu 5 Quả bóng vàng mà nằm ở những vết sẹo, những giọt mồ hôi và sự hy sinh thầm lặng suốt hơn một thập kỷ. Cô truyền cảm hứng bởi sự khiêm nhường nhưng đầy bản lĩnh, luôn cháy hết mình vì màu cờ sắc áo và mở đường cho những giấc mơ vươn ra biển lớn của phụ nữ Việt Nam.
Hòa chung không khí "Em đi trẩy hội non sông", câu lạc bộ bóng đá xin lan tỏa vẻ đẹp của người con gái nhỏ nhắn đã dùng trái tim quả cảm để nâng tầm vị thế bóng đá nước nhà trên bản đồ thế giới: Số 9 - HUỲNH NHƯ.

Tại buổi báo cáo, mỗi khối lớp, mỗi câu lạc bộ là mỗi màn "trình làng" những sản phẩm độc đáo khác nhau. Học sinh khối 11 đã đưa khán giả bước vào một dòng chảy lịch sử - văn học sống động, khi hóa thân thành những nhân vật nữ gắn liền lịch sử, văn học dân tộc.

Từ Mị trong tác phẩm "Vợ Chồng A Phủ" vùng lên tìm ánh sáng đời mình, chị Dậu kiên cường chống lại ách sưu thuế trong tác phẩm "Tắt Đèn"… cho đến bà Nguyễn Thị Bình - “bông hồng thép” của nền ngoại giao Việt Nam hay người thiếu nữ Võ Thị Sáu bất khuất giữa pháp trường… đều được tái hiện sinh động, khơi gợi khát vọng sống mạnh mẽ và để lại nhiều bài học sâu sắc cho học sinh.

Hóa thân thành Madame Nguyễn Thị Bình, em Khánh Phúc, học sinh lớp 11A13, chia sẻ em đã dành cả tuần nghiên cứu tư liệu, xem video, học từng dáng đi, ánh mắt, cử chỉ của bà.

Bài viết về nữ cầu thủ bóng đá gây xúc động mạnh ở "Em đi trẩy hội non sông" - Ảnh 2.

Nữ sinh hóa thân thành Madame Nguyễn Thị Bình

“Em muốn truyền đi năng lượng về sự mạnh mẽ, độc lập của người phụ nữ. Một mình bà Bình có thể đứng trên bàn đàm phán và ký Hiệp định Paris thì các bạn nữ hôm nay cũng hoàn toàn có thể tự tin đi theo con đường và suy nghĩ của mình” - Khánh Phúc nói.

Ngoài khu vực sân khấu, không gian triển lãm với các tập san, poster về những nhân vật nữ tiêu biểu hay thư tay gửi những người phụ nữ có sức ảnh hưởng cũng thu hút đông đảo học sinh.

Bài viết về nữ cầu thủ bóng đá gây xúc động mạnh ở "Em đi trẩy hội non sông" - Ảnh 3.

Không gian triển lãm với các tập san, poster về những nhân vật nữ tiêu biểu hay thư tay gửi những người phụ nữ có sức ảnh hưởng cũng thu hút đông đảo học sinh

Ở khu vực trẩy hội, nhiều trò chơi dân gian được sáng tạo mới mẻ: Bầu cua với các biểu tượng là loài hoa gắn với nhân vật nữ; trò tìm - ghép tác phẩm văn học với tác giả… vừa vui nhộn, vừa giúp người chơi ôn lại kiến thức…

Bài viết về nữ cầu thủ bóng đá gây xúc động mạnh ở "Em đi trẩy hội non sông" - Ảnh 4.

Ở khu vực trẩy hội, nhiều trò chơi dân gian được sáng tạo mới mẻ

Cô Bùi Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, bày tỏ dự án không chỉ giúp các em vận dụng kiến thức môn ngữ văn theo chương trình GDPT 2018 mà còn mở rộng không gian học tập ra khỏi lớp học đến bảo tàng, đến đời sống, đến gia đình và cộng đồng. Học đi đôi với hành, tri thức gắn với trải nghiệm – đó chính là giá trị mà dự án đã mang lại.

Qua các tập san, phóng sự, poster, gian hàng văn hóa, hoạt động sân khấu hóa và những bộ ảnh đầy cảm xúc, các em đã thể hiện rõ năng lực tự học, sáng tạo, hợp tác và quản lý công việc. Các em biết lập kế hoạch, phân công, ứng dụng công nghệ, hoàn thành khối lượng công việc lớn một cách nhịp nhàng. Quan trọng hơn, các em trưởng thành về nhận thức, về cảm xúc và về trách nhiệm...


Tin liên quan

Xúc động cảnh hàng nghìn học sinh nghiêng mình tiễn biệt thầy hiệu trưởng

Xúc động cảnh hàng nghìn học sinh nghiêng mình tiễn biệt thầy hiệu trưởng

Học sinh Trường THCS Chiềng Cang (xã Mường Hung, tỉnh Sơn La) đã xếp thành hàng dài, nghiêng mình tiễn biệt thầy hiệu trưởng Nguyễn Gia Triều.

Xúc động qua những bức hình 50 năm phát triển ngành GD-ĐT TP HCM

(NLĐO)- Tham dự ngày hội 50 năm ngành GD-ĐT TP HCM, người xem không khỏi xúc động trước những bức hình tái hiện dấu ấn qua từng giai đoạn lịch sử của ngành

Những câu chuyện nghề giáo xúc động tại lễ trao Giải thưởng Võ Trường Toản

(NLĐO) - 50 cán bộ quản lý, giáo viên có thành tích xuất sắc trong toàn ngành nhận Giải thưởng Võ Trường Toản 2025 nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11).

trò chơi dân gian Phụ nữ Việt Nam Hiệp định Paris Lê Quý Đôn Trường THPT Lê Quý Đôn Văn hóa Dân tộc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo