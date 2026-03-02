Bài viết về nữ cầu thủ bóng đá gây xúc động mạnh ở "Em đi trẩy hội non sông"

Buổi báo cáo chuyên đề "Em đi trẩy hội non sông" của tổ ngữ văn Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa, TPHCM) ngày 2-3 trở thành lễ hội đầy màu sắc độc đáo với nhiều cung bậc cảm xúc do chính học sinh tự lên ý tưởng, thiết kế và thực hiện. Gồm nhiều chuỗi hoạt động, chuyên đề học tập độc đáo này nhằm tôn vinh người phụ nữ và các giá trị di sản văn hóa dân tộc bằng những hình thức trải nghiệm sáng tạo, giàu cảm xúc. Với nội dung giới thiệu di sản văn hóa, giới thiệu chân dung nhân vật nữ có sức ảnh hưởng trên thế giới, câu lạc bộ bóng đá của học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn gây xúc động mạnh với bài viết về một nữ cầu thủ bóng đá. Bài viết có đoạn: "Trong không khí nô nức của lời mời gọi "Em đi trẩy hội non sông", có không biết bao nhiêu bóng hồng đã sửa soạn khăn nhung áo lụa? Nét dịu dàng, đoan trang của người con gái Việt gần như đã trở thành chuẩn mực chung cho vẻ đẹp nữ tính. Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay, người con gái Việt còn lấp lánh nhiều vẻ đẹp khác, đôi khi họ tỏa sáng rực rỡ ở những đấu trường tưởng chỉ dành riêng cho phái mạnh. Và Huỳnh Như của Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam là một bóng hồng như thế!

Câu lạc bộ bóng đá trình làng với bài viết về nữ cầu thủ Huỳnh Như

Nếu bóng đá nữ Việt Nam là một bản hùng ca thì Huỳnh Như chính là nốt nhạc cao vút và kiêu hãnh nhất!

Không chỉ là một cầu thủ, cô chính là biểu tượng của tinh thần "không gì là không thể". Từ những khoảng sân bùn đất quê nhà đến thảm cỏ châu Âu rực rỡ, Huỳnh Như đã đi một hành trình dài bằng đôi chân nhỏ bé nhưng mang ý chí của một chiến binh.

Sự cống hiến của Như không chỉ cân đo bằng những bàn thắng hay danh hiệu 5 Quả bóng vàng mà nằm ở những vết sẹo, những giọt mồ hôi và sự hy sinh thầm lặng suốt hơn một thập kỷ. Cô truyền cảm hứng bởi sự khiêm nhường nhưng đầy bản lĩnh, luôn cháy hết mình vì màu cờ sắc áo và mở đường cho những giấc mơ vươn ra biển lớn của phụ nữ Việt Nam.

Hòa chung không khí "Em đi trẩy hội non sông", câu lạc bộ bóng đá xin lan tỏa vẻ đẹp của người con gái nhỏ nhắn đã dùng trái tim quả cảm để nâng tầm vị thế bóng đá nước nhà trên bản đồ thế giới: Số 9 - HUỲNH NHƯ.

Tại buổi báo cáo, mỗi khối lớp, mỗi câu lạc bộ là mỗi màn "trình làng" những sản phẩm độc đáo khác nhau. Học sinh khối 11 đã đưa khán giả bước vào một dòng chảy lịch sử - văn học sống động, khi hóa thân thành những nhân vật nữ gắn liền lịch sử, văn học dân tộc.

Từ Mị trong tác phẩm "Vợ Chồng A Phủ" vùng lên tìm ánh sáng đời mình, chị Dậu kiên cường chống lại ách sưu thuế trong tác phẩm "Tắt Đèn"… cho đến bà Nguyễn Thị Bình - “bông hồng thép” của nền ngoại giao Việt Nam hay người thiếu nữ Võ Thị Sáu bất khuất giữa pháp trường… đều được tái hiện sinh động, khơi gợi khát vọng sống mạnh mẽ và để lại nhiều bài học sâu sắc cho học sinh.

Hóa thân thành Madame Nguyễn Thị Bình, em Khánh Phúc, học sinh lớp 11A13, chia sẻ em đã dành cả tuần nghiên cứu tư liệu, xem video, học từng dáng đi, ánh mắt, cử chỉ của bà.

Nữ sinh hóa thân thành Madame Nguyễn Thị Bình

“Em muốn truyền đi năng lượng về sự mạnh mẽ, độc lập của người phụ nữ. Một mình bà Bình có thể đứng trên bàn đàm phán và ký Hiệp định Paris thì các bạn nữ hôm nay cũng hoàn toàn có thể tự tin đi theo con đường và suy nghĩ của mình” - Khánh Phúc nói.

Ngoài khu vực sân khấu, không gian triển lãm với các tập san, poster về những nhân vật nữ tiêu biểu hay thư tay gửi những người phụ nữ có sức ảnh hưởng cũng thu hút đông đảo học sinh.

Không gian triển lãm với các tập san, poster về những nhân vật nữ tiêu biểu hay thư tay gửi những người phụ nữ có sức ảnh hưởng cũng thu hút đông đảo học sinh

Ở khu vực trẩy hội, nhiều trò chơi dân gian được sáng tạo mới mẻ: Bầu cua với các biểu tượng là loài hoa gắn với nhân vật nữ; trò tìm - ghép tác phẩm văn học với tác giả… vừa vui nhộn, vừa giúp người chơi ôn lại kiến thức…

Ở khu vực trẩy hội, nhiều trò chơi dân gian được sáng tạo mới mẻ

Cô Bùi Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, bày tỏ dự án không chỉ giúp các em vận dụng kiến thức môn ngữ văn theo chương trình GDPT 2018 mà còn mở rộng không gian học tập ra khỏi lớp học đến bảo tàng, đến đời sống, đến gia đình và cộng đồng. Học đi đôi với hành, tri thức gắn với trải nghiệm – đó chính là giá trị mà dự án đã mang lại.

Qua các tập san, phóng sự, poster, gian hàng văn hóa, hoạt động sân khấu hóa và những bộ ảnh đầy cảm xúc, các em đã thể hiện rõ năng lực tự học, sáng tạo, hợp tác và quản lý công việc. Các em biết lập kế hoạch, phân công, ứng dụng công nghệ, hoàn thành khối lượng công việc lớn một cách nhịp nhàng. Quan trọng hơn, các em trưởng thành về nhận thức, về cảm xúc và về trách nhiệm...



