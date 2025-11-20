Những câu chuyện nghề giáo xúc động tại lễ trao Giải thưởng Võ Trường Toản

Tối 19-11, UBND TP HCM tổ chức tôn vinh nhà giáo tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển GD-ĐT TP HCM (1975-2025) và trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 28 năm 2025.

Năm nay, số lượng cán bộ quản lý, nhà giáo được đề cử Giải thưởng Võ Trường Toản tăng gần gấp đôi so với năm 2024.

Trong đó, cấp THCS có nhiều đề cử nhất với 63 người, kế đó là bậc tiểu học với 57 người, bậc mầm non 48 người, cấp THPT có 35 người và hệ GDTX, Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND phường, xã có 24 người.

Tại buổi giao lưu, các nhà giáo nhận giải thưởng này đã có những chia sẻ rất xúc động về nghề và những ý tưởng đổi mới trong giảng dạy.

Những câu chuyện về nghề đầy khó khăn nhưng cũng nhiều hạnh phúc





Cô Phạm Thị Ngọc Tuyền, giáo viên Trường Giáo dục chuyên biệt Thảo Điền (phường An Khánh), xúc động cho biết từng vỡ òa hạnh phúc khi nghe học trò bập bẹ câu nói đầu đời.

Mặc dù cũng là giáo viên nhưng công việc của những giáo viên chuyên biệt vất vả hơn rất nhiều. Không đơn thuần chỉ là truyền dạy kiến thức, các thầy, cô còn dạy trẻ những kỹ năng sống hàng ngày, giúp trẻ biết tự chăm sóc và giao tiếp cơ bản.

Cô Tuyền tâm sự trẻ giáo dục đặc biệt gặp rất nhiều khó khăn trong giao tiếp, nhiều trẻ không biết nói. Cô từng nhiều lần bất lực vì không hiểu ý học trò.

Chính vì vậy, cô đã nảy ra ý tưởng dán những hình ảnh minh họa quanh lớp như: Bánh, nước, tập, sách, đi vệ sinh… Ban đầu, học sinh sẽ chạy đến chỉ tay vào biểu tượng mình cần. Sau một thời gian, cô Tuyền hướng dẫn trẻ lặp lại những từ đơn của những biểu tượng ấy. Ngày qua ngày, trẻ dần hiểu hơn và chủ động giao tiếp, biết mở lời khi cần gì đó.

"Mặc dù đó chỉ là những từ rất cơ bản, chưa rõ lời, chưa rõ nghĩa nhưng phần nào thể hiện được phương pháp dạy hiệu quả, trẻ có tiếp thu và nỗ lực cố gắng" – cô Tuyền hạnh phúc nói.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết (bên phải) và bà Trần Thị Diệu Thuý, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, trao bằng khen cho các nhà giáo

Qua quá trình xét chọn, Sở GD-ĐT đã chọn ra 50 cán bộ quản lý, giáo viên có thành tích xuất sắc nhất để trao giải thưởng. Trong đó, người có số năm kinh nghiệm thấp nhất là 15 năm, nhiều nhất là 35 năm công tác.

Trong quá trình công tác, cô Phan Thị Ngọc Bích, giáo viên Trường THPT Trần Nguyên Hãn (phường Tam Thắng), đã chủ động nâng cao năng lực số của bản thân bằng cách tham gia các khóa học chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo (AI) và số hóa bài giảng. Cô đặt mục tiêu phát triển miền năng lực số cho học sinh thông qua các bài dạy.

"Trong tiết học, tôi hướng dẫn học sinh tra cứu thông tin từ các công cụ AI, đồng thời hướng dẫn các em kiểm tra chéo và đánh giá mức độ tin cậy của từng thông tin thu thập được. Phương pháp này còn giúp học sinh rèn luyện tư duy phản biện" – cô Bích cho biết thêm.

Nữ giáo viên khẳng định AI không thay thế người giáo, ngược lại AI còn giúp nâng cao giá trị của nhà giáo nhiều hơn khi con người có thể làm chủ công nghệ.

50 cán bộ quản lý, giáo viên có thành tích xuất sắc trong toàn ngành nhận Giải thưởng Võ Trường Toản 2025. Đây là giải thưởng do Sở GD-ĐT TP HCM phối hợp Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh nhà giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.







