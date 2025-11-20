Xúc động qua những bức hình 50 năm phát triển ngành GD-ĐT TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Xúc động qua những bức hình 50 năm phát triển ngành GD-ĐT TP HCM

Đặng Trinh

(NLĐO)- Tham dự ngày hội 50 năm ngành GD-ĐT TP HCM, người xem không khỏi xúc động trước những bức hình tái hiện dấu ấn qua từng giai đoạn lịch sử của ngành

Lãnh đạo UBND TP HCM khẳng định 50 năm qua, cùng với nền giáo dục cả nước, ngành GD-ĐT TP HCM đã có những bước chuyển mình và phát triển mạnh mẽ, là điểm sáng của giáo dục cả nước. Ngành GD-ĐT thành phố đã nỗ lực về quy mô và chất lượng, thực hiện các nhiệm vụ “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”, đi đầu trong đổi mới, chuyển đổi số, giáo dục thông minh, hội nhập quốc tế, hướng tới trở thành trung tâm giáo dục của khu vực và thế giới.

Triển lãm 50 năm ngành GD-ĐT thành phố tương ứng với 5 giai đoạn lịch sử, đưa người tham dự hình dung GD-ĐT ở TP HCM từ năm 1975, ngay sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến giai đoạn chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu.

50 năm trôi qua, nhiều nhà giáo ở TP HCM không khỏi bồi hồi, xúc động khi nhớ lại những giai đoạn lịch sử của ngành GD-ĐT thành phố. Từ những lớp học còn nhiều thiếu thốn, đơn sơ đến những trường học, lớp học khang trang, hiện đại.

TS Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết 50 năm qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, ngành GD-ĐT thành phố đã đạt được những thành tựu nổi bật.

Theo ông Hiếu, TP HCM đã đầu tư xây dựng một hệ thống trường lớp rộng khắp. Đặc biệt, sau khi sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập các địa bàn Bà Rịa -Vũng Tàu, Bình Dương vào, chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 học sinh đã được đưa vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất. 

"Thông qua triển lãm, ngành GD-ĐT mong học sinh, giáo viên cùng nhìn lại quá trình phát triển từ những lớp học đơn sơ, thiếu thốn bàn ghế và phương tiện dạy học đến việc xóa mù chữ hiệu quả và phát triển vượt bậc như ngày nay. Để từ đó, toàn ngành cùng quyết tâm, đồng hành trong mục tiêu xây dựng TP HCM thành trung tâm giáo dục lớn của cả nước và khu vực, đóng góp vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước" - ông Hiếu nhấn mạnh.

Triển lãm gồm 125 ảnh được trưng bày tại Hội trường Thống Nhất từ ngày 18 đến 20-11 với 9 gian hàng, 5 khu vực triển lãm ảnh tương ứng 5 giai đoạn lịch sử.

Khu vực 1 (1975–1985): Định hướng và tái thiết.

Khu vực 2 (1986–1995): Đổi mới giáo dục.

Khu vực 3 (1996–2005): Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Khu vực 4 (2006–2015): Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Khu vực 5 (2016–2025): Chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu.

Dưới đây là những hình ảnh đầy xúc động về trường, lớp, thầy, cô giáo và học sinh ở TP HCM từ những năm 1975 đến nay được chụp lại từ triển lãm.

50 năm ngành GD-ĐT TP HCM: Xúc động trào dâng qua những bức hình đen- trắng - Ảnh 1.

50 năm ngành GD-ĐT TP HCM: Xúc động trào dâng qua những bức hình đen- trắng - Ảnh 2.

50 năm ngành GD-ĐT TP HCM: Xúc động trào dâng qua những bức hình đen- trắng - Ảnh 3.

50 năm ngành GD-ĐT TP HCM: Xúc động trào dâng qua những bức hình đen- trắng - Ảnh 4.

50 năm ngành GD-ĐT TP HCM: Xúc động trào dâng qua những bức hình đen- trắng - Ảnh 5.

50 năm ngành GD-ĐT TP HCM: Xúc động trào dâng qua những bức hình đen- trắng - Ảnh 6.

50 năm ngành GD-ĐT TP HCM: Xúc động trào dâng qua những bức hình đen- trắng - Ảnh 7.

50 năm ngành GD-ĐT TP HCM: Xúc động trào dâng qua những bức hình đen- trắng - Ảnh 8.

50 năm ngành GD-ĐT TP HCM: Xúc động trào dâng qua những bức hình đen- trắng - Ảnh 9.

50 năm ngành GD-ĐT TP HCM: Xúc động trào dâng qua những bức hình đen- trắng - Ảnh 10.

50 năm ngành GD-ĐT TP HCM: Xúc động trào dâng qua những bức hình đen- trắng - Ảnh 11.

50 năm ngành GD-ĐT TP HCM: Xúc động trào dâng qua những bức hình đen- trắng - Ảnh 12.

50 năm ngành GD-ĐT TP HCM: Xúc động trào dâng qua những bức hình đen- trắng - Ảnh 13.

50 năm ngành GD-ĐT TP HCM: Xúc động trào dâng qua những bức hình đen- trắng - Ảnh 14.

50 năm ngành GD-ĐT TP HCM: Xúc động trào dâng qua những bức hình đen- trắng - Ảnh 15.

50 năm ngành GD-ĐT TP HCM: Xúc động trào dâng qua những bức hình đen- trắng - Ảnh 16.

50 năm ngành GD-ĐT TP HCM: Xúc động trào dâng qua những bức hình đen- trắng - Ảnh 17.

50 năm ngành GD-ĐT TP HCM: Xúc động trào dâng qua những bức hình đen- trắng - Ảnh 18.

50 năm ngành GD-ĐT TP HCM: Xúc động trào dâng qua những bức hình đen- trắng - Ảnh 19.

50 năm ngành GD-ĐT TP HCM: Xúc động trào dâng qua những bức hình đen- trắng - Ảnh 20.

Tin liên quan

TPHCM: Tôn vinh nhà giáo tiêu biểu và trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản

TPHCM: Tôn vinh nhà giáo tiêu biểu và trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản

(NLĐO) - Có 9 nhà giáo ở TPHCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động do Chủ tịch nước tặng.

TP HCM lấy ý kiến đóng góp quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo

(NLĐO)- Sở GD-ĐT đang lấy ý kiến góp ý với các nội dung quy định tại dự thảo thông tư quy định về thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo của Bộ GD-ĐT

50 nhà giáo ở TP HCM đạt Giải thưởng Võ Trường Toản 2025 là những ai?

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP HCM vừa chính thức công bố danh sách 50 nhà giáo ở TP HCM đạt giải Võ Trường Toản năm 2025

giám đốc sở chính quyền địa phương chuyển đổi số hội nhập quốc tế ngày Giải phóng miền Nam Bà Rịa - Vũng Tàu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo