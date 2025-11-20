Xúc động qua những bức hình 50 năm phát triển ngành GD-ĐT TP HCM

Lãnh đạo UBND TP HCM khẳng định 50 năm qua, cùng với nền giáo dục cả nước, ngành GD-ĐT TP HCM đã có những bước chuyển mình và phát triển mạnh mẽ, là điểm sáng của giáo dục cả nước. Ngành GD-ĐT thành phố đã nỗ lực về quy mô và chất lượng, thực hiện các nhiệm vụ “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”, đi đầu trong đổi mới, chuyển đổi số, giáo dục thông minh, hội nhập quốc tế, hướng tới trở thành trung tâm giáo dục của khu vực và thế giới.

Triển lãm 50 năm ngành GD-ĐT thành phố tương ứng với 5 giai đoạn lịch sử, đưa người tham dự hình dung GD-ĐT ở TP HCM từ năm 1975, ngay sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến giai đoạn chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu.

50 năm trôi qua, nhiều nhà giáo ở TP HCM không khỏi bồi hồi, xúc động khi nhớ lại những giai đoạn lịch sử của ngành GD-ĐT thành phố. Từ những lớp học còn nhiều thiếu thốn, đơn sơ đến những trường học, lớp học khang trang, hiện đại.

TS Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết 50 năm qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, ngành GD-ĐT thành phố đã đạt được những thành tựu nổi bật.

Theo ông Hiếu, TP HCM đã đầu tư xây dựng một hệ thống trường lớp rộng khắp. Đặc biệt, sau khi sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập các địa bàn Bà Rịa -Vũng Tàu, Bình Dương vào, chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 học sinh đã được đưa vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất.

"Thông qua triển lãm, ngành GD-ĐT mong học sinh, giáo viên cùng nhìn lại quá trình phát triển từ những lớp học đơn sơ, thiếu thốn bàn ghế và phương tiện dạy học đến việc xóa mù chữ hiệu quả và phát triển vượt bậc như ngày nay. Để từ đó, toàn ngành cùng quyết tâm, đồng hành trong mục tiêu xây dựng TP HCM thành trung tâm giáo dục lớn của cả nước và khu vực, đóng góp vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước" - ông Hiếu nhấn mạnh.

Triển lãm gồm 125 ảnh được trưng bày tại Hội trường Thống Nhất từ ngày 18 đến 20-11 với 9 gian hàng, 5 khu vực triển lãm ảnh tương ứng 5 giai đoạn lịch sử.

Khu vực 1 (1975–1985): Định hướng và tái thiết.

Khu vực 2 (1986–1995): Đổi mới giáo dục.

Khu vực 3 (1996–2005): Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Khu vực 4 (2006–2015): Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Khu vực 5 (2016–2025): Chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu.

Dưới đây là những hình ảnh đầy xúc động về trường, lớp, thầy, cô giáo và học sinh ở TP HCM từ những năm 1975 đến nay được chụp lại từ triển lãm.