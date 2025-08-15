Nền tảng này bao quát toàn bộ vòng đời AI, từ thu nạp và chuyển đổi dữ liệu đến suy luận chủ động và truy xuất kiến thức.

Trọng tâm của bản nâng cấp là công cụ dữ liệu phi cấu trúc mới, phát triển cùng Elastic, hỗ trợ lập chỉ mục liên tục, truy cập an toàn theo thời gian thực, tìm kiếm vector, truy xuất ngữ nghĩa và tìm kiếm kết hợp. Nhờ tích hợp GPU, hiệu suất xử lý được tăng tốc vượt trội, giúp biến khối lượng dữ liệu khổng lồ thành nguồn thông tin tin cậy cho các ứng dụng GenAI.

Những cải tiến về nền tảng dữ liệu AI của Dell, hợp tác cùng NVIDIA và Elastic, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác sức mạnh dữ liệu để thúc đẩy AI cấp doanh nghiệp

Ngoài ra, nền tảng còn tích hợp công cụ SQL liên hợp để truy vấn dữ liệu phân tán, hệ thống xử lý chuyển đổi dữ liệu quy mô lớn và công cụ truy xuất tốc độ cao, giúp phá bỏ silo dữ liệu.

Khi kết hợp với kiến trúc tham chiếu nền tảng dữ liệu AI của NVIDIA, giải pháp mang đến một hạ tầng đã được kiểm chứng, tích hợp đầy đủ lưu trữ, tính toán tăng tốc, kết nối mạng và phần mềm AI, tối ưu cho các mô hình AI tự chủ và AI vật lý.

Ở mảng hạ tầng, Dell giới thiệu máy chủ PowerEdge R7725 và R770 trang bị GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition - giải pháp cho GenAI, AI tự chủ và AI vật lý.

GPU này cung cấp thông lượng token cao hơn tới 6 lần cho LLM, gấp đôi hiệu suất mô phỏng kỹ thuật và hỗ trợ gấp 4 lần người dùng đồng thời so với thế hệ trước. R7725 là máy chủ 2U đầu tiên tích hợp thiết kế tham chiếu nền tảng dữ liệu AI của NVIDIA, mang lại giải pháp chìa khóa trao tay cho doanh nghiệp mà không cần tự xây dựng hạ tầng.

Các lãnh đạo từ Dell, NVIDIA và Elastic đều khẳng định: Khai thác AI hiệu quả đòi hỏi phá bỏ rào cản dữ liệu, tối ưu truy cập thông minh và đảm bảo hiệu suất cao. Liên minh chiến lược này không chỉ tăng tốc đổi mới mà còn giúp doanh nghiệp triển khai AI quy mô lớn, tiết kiệm năng lượng và tối ưu chi phí, biến dữ liệu thành lợi thế cạnh tranh bền vững trong kỷ nguyên số.