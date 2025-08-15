HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Bản nâng cấp nền tảng dữ liệu AI của công ty phần cứng này có khả năng suy luận cao

Lê Duy

(NLĐO) - Dell vừa giới thiệu các cải tiến lớn cho nền tảng dữ liệu AI, hợp tác cùng NVIDIA và Elastic nhằm giúp doanh nghiệp khai thác tối đa giá trị dữ liệu.

Nền tảng này bao quát toàn bộ vòng đời AI, từ thu nạp và chuyển đổi dữ liệu đến suy luận chủ động và truy xuất kiến thức.

Trọng tâm của bản nâng cấp là công cụ dữ liệu phi cấu trúc mới, phát triển cùng Elastic, hỗ trợ lập chỉ mục liên tục, truy cập an toàn theo thời gian thực, tìm kiếm vector, truy xuất ngữ nghĩa và tìm kiếm kết hợp. Nhờ tích hợp GPU, hiệu suất xử lý được tăng tốc vượt trội, giúp biến khối lượng dữ liệu khổng lồ thành nguồn thông tin tin cậy cho các ứng dụng GenAI.

Bản nâng cấp nền tảng dữ liệu AI của công ty phần cứng này có khả năng suy luận cao- Ảnh 1.

Những cải tiến về nền tảng dữ liệu AI của Dell, hợp tác cùng NVIDIA và Elastic, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác sức mạnh dữ liệu để thúc đẩy AI cấp doanh nghiệp

Ngoài ra, nền tảng còn tích hợp công cụ SQL liên hợp để truy vấn dữ liệu phân tán, hệ thống xử lý chuyển đổi dữ liệu quy mô lớn và công cụ truy xuất tốc độ cao, giúp phá bỏ silo dữ liệu. 

Khi kết hợp với kiến trúc tham chiếu nền tảng dữ liệu AI của NVIDIA, giải pháp mang đến một hạ tầng đã được kiểm chứng, tích hợp đầy đủ lưu trữ, tính toán tăng tốc, kết nối mạng và phần mềm AI, tối ưu cho các mô hình AI tự chủ và AI vật lý.

Ở mảng hạ tầng, Dell giới thiệu máy chủ PowerEdge R7725 và R770 trang bị GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition - giải pháp cho GenAI, AI tự chủ và AI vật lý. 

GPU này cung cấp thông lượng token cao hơn tới 6 lần cho LLM, gấp đôi hiệu suất mô phỏng kỹ thuật và hỗ trợ gấp 4 lần người dùng đồng thời so với thế hệ trước. R7725 là máy chủ 2U đầu tiên tích hợp thiết kế tham chiếu nền tảng dữ liệu AI của NVIDIA, mang lại giải pháp chìa khóa trao tay cho doanh nghiệp mà không cần tự xây dựng hạ tầng.

Các lãnh đạo từ Dell, NVIDIA và Elastic đều khẳng định: Khai thác AI hiệu quả đòi hỏi phá bỏ rào cản dữ liệu, tối ưu truy cập thông minh và đảm bảo hiệu suất cao. Liên minh chiến lược này không chỉ tăng tốc đổi mới mà còn giúp doanh nghiệp triển khai AI quy mô lớn, tiết kiệm năng lượng và tối ưu chi phí, biến dữ liệu thành lợi thế cạnh tranh bền vững trong kỷ nguyên số.

Tin liên quan

Doanh nghiệp Việt đưa AI vào đếm dừa, giám sát xe thay con người, chính xác đến 99%

Doanh nghiệp Việt đưa AI vào đếm dừa, giám sát xe thay con người, chính xác đến 99%

(NLĐO)- Nhiều nhà máy tại Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng tự động hóa, đặc biệt là ứng dụng camera AI vào sản xuất.

ClaimPKG: Công nghệ AI của Việt Nam giúp kiểm chứng thông tin chính xác hơn

(NLĐO) - Trong bối cảnh tin giả và thông tin sai lệch lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, nhu cầu kiểm chứng nội dung ngày càng trở nên cấp thiết.

Google tung loạt công cụ AI hỗ trợ đột phá cho doanh nghiệp

(NLĐO) - Google vừa ra mắt loạt công cụ tiếp thị tích hợp AI thế hệ mới, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả, thích ứng với xu hướng tiêu dùng.

giải pháp AI AI suy luận công nghệ NVIDIA công nghệ Elastic nền tảng AI phát triển AI máy chủ AI máy chủ Dell Dell
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo